Теперь чипом в руке можно не только расплатиться, но и разблокировать Tesla

У Брэндона Далали есть свой оригинальный способ разблокировать автомобиль Tesla — с помощью руки. А точнее, специального чипа, который имплантирован в его руку. Насколько это практично, какова стоимость такой процедуры и как работает сам чип — эти и другие подробности в нашем материале.

Чтобы снять блокировку с Tesla, Брэндон использует VivoKey Apex — бесконтактный NFC-чип, покрытый биосовместимым веществом. «Я участвуют в бета-группе примерно из 100 человек, и этот [чип] может выполнять безопасные транзакции и апплеты Java Card», — рассказывает он.

Компания-разработчик VivoKey Apex предоставляет собственный магазин, из которого можно бесконтактно устанавливать приложения в подкожный чип. Среди них — карта-ключ Tesla.

«Это было первое приложение, которое я установил на него, поскольку у меня есть автомобиль Tesla, — объясняет Брэндон. — Теперь я использую его в качестве ключа, если Bluetooth-ключ не срабатывает или у меня нет с собой ключ-карты».

Брэндон открывает свой автомобиль Tesla с помощью подкожного чипа. Фото в тексте: Брэндон Далали

Это уже второй чип, который Брэндон себе имплантировал. Первый заменяет ему ключ от дома и хранит его кошелек, визитную карточку, медицинскую информацию, карточку вакцинации от коронавируса и прочие данные. Чип можно отсканировать любым смартфоном, после чего откроется портал с этой информацией.

«Идея заключалась в том, чтобы ключи от дома находились в левой руке, а от машины — в правой», — рассказывает Брэндон. Он добавляет, что когда технология будет одобрена, разработчики смогут бесконтактно подключить ко второму чипу возможность совершать операции по кредитной карте.

Брэндон сравнивает свой опыт имплантации чипов: так, первый по размеру немного меньше, чем VivoKey Apex, и при его установке не использовалось никакой анестезии.

«Первый был предварительно размещен в большой шприц, — рассказывает Брэндон. — Мне вставили шприц и ввели чип под кожу, подобно тому, как чипируют собак».

После первой имплантации Брэндон ощущал жжение и боль в течение месяца. Во второй раз он обезболил руку с помощью лидокаина.

В составе второго чипа используется биостекло. Оба устройства покрыты биосовместимыми веществами, такими как биополимер. После попадания под кожу вокруг них образуется капсула из ткани организма.

Диапазон работы чипа

Может ли стоящий рядом банкомат случайно просканировать подкожный чип и получить доступ к финансам его владельца? Опасения напрасны: для этого чип должен находиться очень близко, всего в нескольких миллиметрах от устройства.

«У него очень короткий диапазон считывания, — объясняет Брэндон. — Это ничем не отличается от Apple Pay на телефоне. Это то же самое, только встроено в руку».

Увлечение чипами-имплантами и реакция общественности

Можно ли назвать стремление устанавливать подкожные чипы технологической версией тату-зависимости? Брэндон работает в сфере технологий и старается поспевать за инновациями.

«Для меня это имело смысл на тот момент, — утверждает Брэндон. — Это мой коронный трюк. Если отсканировать один из моих чипов с помощью смартфона, он светится зеленым цветом под кожей».

Существует и другой чип, который способен измерять температуру тела, но он пока не доступен в США. Капсула устанавливается в грудную клетку, и ее можно просканировать с помощью смартфона, чтобы узнать свою температуру.

«Мы находимся на раннем этапе развития этой технологии, и это очень нишевый продукт, — объясняет Брэндон. — И это провоцирует негативную реакцию. Люди думали, что Билл Гейтс устанавливал отслеживающие чипы в вакцину от коронавируса. Это порождает много теорий заговора».

Тем не менее такие чипы не могут отслеживать местоположение человека в отличие от смартфонов, добавляет Брэндон.

Стоимость имплантации ключей от Tesla

Поскольку Брэндон входит в группу бета-тестеров, установка обошлась ему в $400 — $300 за сам чип и $100 за имплантацию.

Установкой занимался профессиональный пирсер с опытом более 15 лет. «Для него это то же самое, что и подкожный пирсинг, — рассказывает Брэндон. — Метод тот же, но он вставлял под кожу нечто другое».

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Фото на обложке: Брэндон Далали