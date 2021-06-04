TikTok теперь может собирать биометрические данные пользователей

В среду TikTok обновил политику конфиденциальности: теперь социальная сеть будет собирать биометрическую информацию из контента пользователей США. По-видимому, разрешения спросят не у всех: в разных штатах законы о данных отличаются.
В среду TikTok представил изменения в своей политике конфиденциальности. Согласно новым правилам, компания может собирать биометрическую информацию пользователей из США.
В обновленной версии политики конфиденциальности отмечается, что компания может собирать «цифровые копии лиц и голоса» (faceprints and voiceprints) из пользовательского контента в соответствии с законодательством США. При этом компания обязуется «запрашивать все необходимые разрешения у клиентов прежде чем начать сбор данных там, где это предусмотрено законом».
TechCrunch отмечает, что сбор данных может производиться и без согласия пользователей — законодательные ограничения существуют не во всех штатах.
Представители TikTok не комментируют новую политику. Изменения находятся в разделе под названием «информация, которую мы собираем автоматически», то есть потенциально уже вступили в силу.
TechCrunch также отмечает, что новая политика не дает определения терминам faceprint или voiceprint и не объясняет, зачем компании вообще нужны эти данные.
В феврале TikTok выплатил $92 млн для того, чтобы урегулировать коллективный иск в Иллинойсе по обвинениям в нарушении закона штата о конфиденциальности биометрических данных.
В прошлом году администрация Трампа предпринимала безуспешные попытки полностью запретить сервис TikTok в США. Власти считали, что его владелец ByteDance представляет собой угрозу национальной безопасности.
Несмотря на то, что в четверг президент Байден издал указ, запрещающий американцам инвестировать в китайские компании, связанные со слежкой за религиозными и этническими меньшинствами, его администрация не заняла четкой позиции в отношении TikTok.
Многие эксперты по кибербезопасности утверждают, что TikTok не несет в себе большей угрозы для среднего американца, чем любое другое приложение для общения в сети. Однако некоторые правительственные учреждения и политики США запретили сотрудникам использовать данный сервис.
Фото на обложке: 19 STUDIO /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российский ритейлер Familia готовится к выходу на биржу
- 2 «Если государство не может назвать произошедшее катастрофой, это не значит, что ее не было»: бизнес о словах Путина
- 3 Идет прием заявок на премию в сфере социального предпринимательства «Импульс добра»
- 4 «Тинькофф» станет совладельцем Санкт-Петербургской биржи
- 5 «Это огромный прорыв»: что предприниматели говорят о новых мерах поддержки малого бизнеса