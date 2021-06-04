Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

TikTok теперь может собирать биометрические данные пользователей

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор «Историй» RB.RU

Яна Носенко

В среду TikTok обновил политику конфиденциальности: теперь социальная сеть будет собирать биометрическую информацию из контента пользователей США. По-видимому, разрешения спросят не у всех: в разных штатах законы о данных отличаются.

TikTok теперь может собирать биометрические данные пользователей

В среду TikTok представил изменения в своей политике конфиденциальности. Согласно новым правилам, компания может собирать биометрическую информацию пользователей из США.

В обновленной версии политики конфиденциальности отмечается, что компания может собирать «цифровые копии лиц и голоса» (faceprints and voiceprints) из пользовательского контента в соответствии с законодательством США. При этом компания обязуется «запрашивать все необходимые разрешения у клиентов прежде чем начать сбор данных там, где это предусмотрено законом».

TechCrunch отмечает, что сбор данных может производиться и без согласия пользователей — законодательные ограничения существуют не во всех штатах.

Представители TikTok не комментируют новую политику. Изменения находятся в разделе под названием «информация, которую мы собираем автоматически», то есть потенциально уже вступили в силу.

Онлайн-галерея «Цифровые двойники». Угадай, что изображено на картинах.

TechCrunch также отмечает, что новая политика не дает определения терминам faceprint или voiceprint и не объясняет, зачем компании вообще нужны эти данные.

В феврале TikTok выплатил $92 млн для того, чтобы урегулировать коллективный иск в Иллинойсе по обвинениям в нарушении закона штата о конфиденциальности биометрических данных.

В прошлом году администрация Трампа предпринимала безуспешные попытки полностью запретить сервис TikTok в США. Власти считали, что его владелец ByteDance представляет собой угрозу национальной безопасности.

Несмотря на то, что в четверг президент Байден издал указ, запрещающий американцам инвестировать в китайские компании, связанные со слежкой за религиозными и этническими меньшинствами, его администрация не заняла четкой позиции в отношении TikTok.

Многие эксперты по кибербезопасности утверждают, что TikTok не несет в себе большей угрозы для среднего американца, чем любое другое приложение для общения в сети. Однако некоторые правительственные учреждения и политики США запретили сотрудникам использовать данный сервис.

Источник.

Фото на обложке: 19 STUDIO / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российский ритейлер Familia готовится к выходу на биржу
  2. 2 «Если государство не может назвать произошедшее катастрофой, это не значит, что ее не было»: бизнес о словах Путина
  3. 3 Идет прием заявок на премию в сфере социального предпринимательства «Импульс добра»
  4. 4 «Тинькофф» станет совладельцем Санкт-Петербургской биржи
  5. 5 «Это огромный прорыв»: что предприниматели говорят о новых мерах поддержки малого бизнеса
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

06 июня 2021

Moscow City Hack

07 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Нижнем Новгороде

07 июня 2021

Definition Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

В мире закончилось все: почему бережливое производство не выдерживает испытание пандемией

Истории

«Русские загадочные только сами для себя». Стендап-комик Стив Форман — о жизни в России

Списки и рейтинги

Лето с пользой: подборка ИТ и бизнес-лагерей для детей и подростков

Истории

32 микропривычки, которые сделают из вас другого человека

Новости

Европарламент принял резолюцию об отключении России от платежной системы SWIFT