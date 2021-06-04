TikTok теперь может собирать биометрические данные пользователей

В среду TikTok обновил политику конфиденциальности: теперь социальная сеть будет собирать биометрическую информацию из контента пользователей США. По-видимому, разрешения спросят не у всех: в разных штатах законы о данных отличаются.

В среду TikTok представил изменения в своей политике конфиденциальности. Согласно новым правилам, компания может собирать биометрическую информацию пользователей из США.

В обновленной версии политики конфиденциальности отмечается, что компания может собирать «цифровые копии лиц и голоса» (faceprints and voiceprints) из пользовательского контента в соответствии с законодательством США. При этом компания обязуется «запрашивать все необходимые разрешения у клиентов прежде чем начать сбор данных там, где это предусмотрено законом».

TechCrunch отмечает, что сбор данных может производиться и без согласия пользователей — законодательные ограничения существуют не во всех штатах.

Представители TikTok не комментируют новую политику. Изменения находятся в разделе под названием «информация, которую мы собираем автоматически», то есть потенциально уже вступили в силу.

TechCrunch также отмечает, что новая политика не дает определения терминам faceprint или voiceprint и не объясняет, зачем компании вообще нужны эти данные.

В феврале TikTok выплатил $92 млн для того, чтобы урегулировать коллективный иск в Иллинойсе по обвинениям в нарушении закона штата о конфиденциальности биометрических данных.

В прошлом году администрация Трампа предпринимала безуспешные попытки полностью запретить сервис TikTok в США. Власти считали, что его владелец ByteDance представляет собой угрозу национальной безопасности.

Несмотря на то, что в четверг президент Байден издал указ, запрещающий американцам инвестировать в китайские компании, связанные со слежкой за религиозными и этническими меньшинствами, его администрация не заняла четкой позиции в отношении TikTok.

Многие эксперты по кибербезопасности утверждают, что TikTok не несет в себе большей угрозы для среднего американца, чем любое другое приложение для общения в сети. Однако некоторые правительственные учреждения и политики США запретили сотрудникам использовать данный сервис.

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