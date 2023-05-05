Что такое тайм-банкинг и как он превращает время в валюту

Представьте, что получили качественную услугу от профессионала, но платить за нее пришлось. Это возможно благодаря тайм-банкингу, который представляет собой усложенную форму бартера. Рассказываем, как работает эта концепция и какие организации ее реализуют.

Корал Суноне провела 10 лет в Мьянме в качестве буддийской монахини, после чего решила вернуться во внешний мир. Корал поняла, что ей потребуется помощь в подборе одежды, но с ее ограниченным бюджетом о профессиональном стилисте не могло быть и речи.

Ситуацию исправил TimeRepublik — сайт, который описывает себя как «банк времени в эпоху интернета». Банк времени или тайм-банкинг (от англ. time banking) представляет собой более сложную форму бартера: услуги оплачиваются не деньгами, а кредитами времени, которые можно потратить на другие услуги.

С помощью TimeRepublik Корал нашла Чериш Каллисон, профессионального стилиста и дизайнера из Нью-Йорка. Они созвонились по Zoom, и Чериш помогла Корал подобрать современную одежду, которая лучше всего ей подходит.

«Она очень стильно меня одела, — рассказывает Корал. — Такую сделку невозможно оплатить деньгами: она бесценна и основана на доверии».

Спустя несколько лет после знакомства девушки по-прежнему поддерживают связь. Корал также вернула услугу, и провела для Чериш несколько занятий по медитации. По словам Чериш, отсутствие денежных ожиданий позволяет «добраться до главного и открыть нечто большее и бесценное».

TimeRepublik — творение швейцарских основателей Габриэле Донати и Карима Варини. В 2012 году они запустили первую версию сайта в Швейцарии, а за последние пару лет он стал доступен по всему миру, в том числе в России.

Сайтом можно пользоваться бесплатно. Оказывая услуги, пользователи получают местную валюту TimeCoin. Она равна 15 минутам для любого сервиса — от стрижки газона до уроков математики.

Достаточно просто указать, что вы умеете, и сколько времени это занимает в TimeCoin. «Мы хотели отойти от финансовых транзакций и найти то, что создаст отношения между людьми, — говорит Донати. — Потому что мы искренне верим, что только благодаря отношениям можно завоевать доверие другого человека».

Сейчас TimeRepublik базируется в Швейцарии и США и заявляет, что платформой пользуются более 100 тыс. человек по всему миру. Она зарабатывает, продавая услуги компаниям, которые затем предлагают их своим сотрудникам через внутренние сайты.

Концепция тайм-банкинга существует с 19 века. По словам Донати, он хотел представить ее более молодой аудитории, которая разбирается в современных технологиях.

Цифровизировать банки времени помогает и благотворительная организация Timebanking UK. Она предлагает сообществам и компаниям из Великобритании программное обеспечение и помощь, чтобы создавать собственные системы тайм-банкинга.

Эти платформы позволяют пользователям размещать предложения и запросы, отслеживать время оказания услуг и оставлять отзывы.

Еще одна благотворительная организация, Tempo Time Credits, расположенная в Кардиффе, столице Уэльса, использует другую модель обмена временем. Участники могут тратить заработанные кредиты в аффилированных компаниях, например местных спортивных залах, кинотеатрах, продуктовых магазинах и туристических местах.

TimeRepublik сообщает, что стремится не заменить денежную экономику, а сосуществовать вместе с ней.

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Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney