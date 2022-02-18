Таймбоксинг: техника тайм-менеджмента, которая подходит всем

Всем нам свойственно откладывать изменения к лучшему и придумывать причины, почему диета или приложение для планирования нам не подойдет. Нир Эяль, поведенческий дизайнер и автор бестселлера «Неотвлекаемые. Как управлять своим вниманием и жизнью», рассказал, как побороть эту привычку и эффективно управлять своим временем.

Начинайте с простого

Помните: любой прогресс, даже постепенный, это прогресс.

Многим трудно планировать время, потому что их расписание непредсказуемо. Возможно, их нагрузка меняется день ото дня, либо зависит от клиентов или начальника. Но есть техника тайм-менеджмента, которая допускает гибкость. Достаточно делать несколько небольших шагов каждый день.

Прежде всего, разделите дела на две категории.

Реактивная работа — звонки, общение, рабочая переписка и так далее.

— звонки, общение, рабочая переписка и так далее. Рефлективная работа — то, что возможно делать только в сосредоточенном состоянии: планирование, стратегии, подготовка текста, мыслительные задачи.

Метод таймбоксинга подразумевает, что мы заранее блокируем время (любое количество) для рефлективной работы. Даже если удастся запланировать 15 минут, это хорошее начало.

Просто сообщите окружающим, что в это время вы недоступны. Пусть коллеги знают, что они не должны подходить к вам, назначать встречи или ожидать ответа по email.

Если не выделять время для рефлективной работы, рано или поздно вы почувствуете, что бежите сломя голову в неверном направлении.

Со временем вы ощутите пользу этого метода, и вам захочется практиковать его чаще.

Не бойтесь управлять временем

Для большинства людей проблема не в том, что тайм-менеджмент им не помогает. Они позволяют окружающим заставлять их делать то, что они не хотят — им комфортнее быть ведомыми.

Но в таком случае они не могут принимать решения, как потратить собственное время. Они могут лишь реагировать.

Люди с низкой производительностью не готовы приложить дополнительные усилия, позволяют реактивной работе занять все их свободное время и не оставляют ресурсов для рефлексии.

В результате они испытывают страх, когда не заняты, и успокаивают себя, отвлекаясь.

Таймбоксинг полезен даже для такой реактивной работы, как сотрудник колл-центра или медсестра. Оставьте хотя бы немного времени для рефлексии, и дадите своему разуму чувство покоя, чтобы продолжить двигаться вперед.

Планируйте развлечения

Кто сказал, что в расписании должна быть только работа?

Прелесть таймбоксинга в том, что его можно применить к любой сфере жизни. На самом деле, в блокировании времени для отдыха есть несколько плюсов.

Это дает нам чувство легкости: мы знаем, что скоро сможем отдохнуть и восстановиться.

Это снижает чувство вины, которое мы часто испытываем, когда бездельничаем.

Это приносит дополнительное удовольствие: ведь мы делаем именно то, что запланировали.

Нир Эяль признается, что не любит списки дел. Если таймбоксинг позволяет погрузиться в отдых, список всегда держит в напряжении: кажется, что нужно быть чем-то занятым.

Начните с простого и запланируйте дневное время в выходной день. Возможно, вам захочется провести пару часов с семьей, прогуляться или поиграть в видеоигры.

Практикуйтесь, и со временем сможете использовать таймбоксинг для всех сфер жизни. Не потому что нужно, а потому, что вам этого хочется.

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