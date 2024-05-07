В Японии протестируют препарат для выращивания зубов

Японский стартап Toregem Biopharma проведет первые в мире клинические испытания «лекарства для восстановления зубов». Они пройдут в Университетской больнице Киото. Для участия планируется привлечь пациентов с анодонтией, у которых от рождения полностью или частично отсутствуют зубы.
Пациенты получат лечение антителами, подавляющими действие белка USAG-1 — именно он мешает «зубным зачаткам», которые есть у большинства людей, формироваться в молочные и постоянные зубы.
Люди с анодонтией обычно устанавливают импланты или зубные протезы. Препарат Toregem Biopharma может стать для них «третьим вариантом», считает сооснователь Кацу Такахаши.
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Команда надеется, что препарат поможет не только людям, у которых зубы не растут с рождения, но в дальнейшем и тем, кто потерял их из-за кариеса.
- Первая фаза исследования пройдет в сентябре и поможет убедиться, что препарат безопасен. В ней примут участие 30 здоровых взрослых мужчин, у которых отсутствует как минимум один задний зуб.
- Вторая фаза ориентировочно запланирована на следующий год. В ней будут участвовать пациенты в возрасте 2-7 лет с врожденной анодонтией, у которых с рождения отсутствует как минимум четыре зуба.
Команда уже протестировала препарат на животных и не обнаружила каких-либо побочных эффектов. В 2018 году она провела успешные испытания на хорьках, у которых зубные зачатки похожи на человеческие.
«Выращивание новых зубов — мечта каждого стоматолога, — сказал Такахаши в интервью японской газете The Mainichi в прошлом году. — Я работаю над этим с тех пор, как стал аспирантом».
Фото на обложке: valiantsin suprunovich /
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