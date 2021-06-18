Как презентовать проект аудитории, которая не хочет слушать

Если вам предстоит выступление перед сложной аудиторией, воспользуйтесь этими четырьмя советами от владелицы Cognitas Дины Смит и доктора философии и президента Adsum Insights Денниса Адсита. Компании Cognitas и Adsum Insights предоставляют услуги по коучингу и консультированию руководителей.

Эгоманьяки — один из видов токсичных сотрудников. Обычно они любят демонстрировать свои способности за счет принижения других. К примеру, во время презентации уделять внимание тем моментам, о которых они знают больше, чем выступающий. Как правило, это вызывает лишь разочарование и повышает самокритичность.

Проявите готовность к обучению

Если вы сосредоточены на том, чтобы сделать все правильно и отстоять свое мнение, то провалитесь еще до начала презентации. В попытке продемонстрировать свои знания эгоистичный коллега обязательно найдет место для критики. Как же лучше поступить? Не пытайтесь всеми силами избежать ошибок, лучше уделите внимание обучению. Так вы будете более открыты и уверенны в себе.

Возьмите за основу установку: «Я знаю, что думаю об этом. Мне интересно узнать, что об этом думают другие». Это поможет начать диалог и найти наилучшее решение. Вместо того, чтобы выяснять, кто прав, а кто виноват, собеседники смогут сравнить свои взгляды на определенный вопрос и приобрести новые знания.

Определите слабые стороны проекта

Опередите свою аудиторию и не позвольте ей использовать недостатки проекта. В каких областях вы чувствуете себя менее уверенно и сомневаетесь в своих знаниях? Составьте список потенциальных уязвимостей и придумайте возможные меры, которые помогут закрыть эти пробелы.

Не существует идеального бизнеса или стратегии. Однако такой способ подготовит вас к любому замечанию. Если вам указывают на какие-либо слабые места, просто ответьте: «Это мой взгляд на ситуацию и варианты ее решения. Что вы думаете об этом? Возможно, мне стоит учесть что-то еще?».

Грамотный руководитель не ожидает, что все его подчиненные будут выдавать идеальные результаты. Он понимает свой бизнес и ситуацию и продумывает, как ускорить прогресс и устранить пробелы.

Подготовьте ответные реплики

Эгоманьяк обязательно найдет детали в представленных вами данных, на которых он захочет заострить внимание. Если речь пойдет о том моменте, который вы не учли заранее, просто ответьте: «Хорошее замечание. К сожалению, пока я не могу предоставить необходимые вам детали. Я исследую этот вопрос, а затем предоставлю вам свой анализ и рекомендации».

Если же это не поможет, то повторите сказанное еще раз: «Я понимаю, что это важная проблема. Предлагаю такой план: я исследую этот вопрос и обсужу его с вами. Нужно ли вам что-то еще прямо сейчас? Если нет, какие другие насущные вопросы вы хотите обсудить, чтобы наиболее продуктивно использовать оставшееся время?».

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Как правило, этот вопрос помогает остановить нападки и перейти к следующей теме. Но иногда и это не приносит результата. В таком случае, вероятно, лучший вариант — позволить зрителю и дальше демонстрировать свое превосходство. Если же в дальнейшем вам покажется, что такое поведение перешло границы уважения и порядочности, вероятно, стоит задуматься: подходит ли данная должность и компания для вашего дальнейшего роста и развития.

Заглушите внутреннего критика

После выступления перед сложной аудиторией легко усомниться в собственной компетенции. Однако, скорее всего, никто не говорил вам, что вы глупы, а презентация прошла неудачно. Вполне возможно, что эта критика исходит от вашего внутреннего голоса.

Может показаться, что излишняя строгость по отношению к себе помогает быть внимательнее. Но на самом деле это может дать обратный эффект: снизить мотивацию и самоконтроль, а также сдерживать на пути к цели.

Если вы обнаружили, что внутренний голос берет верх, то попробуйте его заглушить. Запишите негативные замечания, например «Ты всегда все портишь», а затем добавьте к каждому из них три реальных опровержения. Также можно попросить фидбек о своем выступлении у коллеги. Это поможет понять, что вы просто преувеличиваете, и ошибка была совсем небольшой.

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