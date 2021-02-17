В 2021 году Toyota представит свои первые электромобили для массового рынка

В конце этого года Toyota наконец представит свои первые полностью электрические автомобили для массового рынка в США. Об этом заявили представители компании в начале февраля. Вот что известно о разработке на данный момент.

Toyota ранее заявляла, что разрабатывает электрический внедорожник на новой универсальной платформе, которая может использоваться в различных моделях. Два новых электромобиля будут анонсированы вместе с новым гибридом.

«Мы по-прежнему занимаем лидирующую позицию в области электрификации. Это началось с выпуска нашей инновационной модели Prius почти 25 лет назад, — говорится в заявлении Боба Картера, исполнительного вице-президента по продажам Toyota North America. — Новые предложения откроют покупателям широкий выбор электротранспорта, наилучшим образом соответствующий их потребностям».

Toyota стала одной из первых компаний, которая создала и популяризировала гибридные автомобили, в которых используются электродвигатели для сокращения выбросов и экономии топлива. Но в отличие от других крупных автопроизводителей, она не торопилась инвестировать в полностью электрические машины за пределами Китая. В США продавалась только одна модель: Rav4 EV. Она существовала в нескольких различных модификациях, хотя Toyota произвела и продала всего несколько тысяч из них.

В своем заявлении компания упомянула успех своих гибридных моделей, а также заявила, что провела внутреннее исследование, которое показало, что общие выбросы парниковых газов полностью электрических и гибридных транспортных средств «примерно одинаковы ... с учетом выброса загрязняющих веществ при производстве электроэнергии, используемой для зарядки аккумуляторов».

Это спорная идея. При этом в спорах на эту тему часто игнорируют тот факт, что полностью электрические транспортные средства станут чище только тогда, когда возобновляемые источники энергии будут составлять большую часть сети.

Тем не менее, в Toyota это очень популярное мнение. В декабре миллиардер и CEO компании Акио Тойода заявил, что, по его мнению, электромобили слишком переоценены из-за выбросов электростанций. Это один из любимых аргументов сторонников нефтяной промышленности в политике дезинформации.

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