Tesla массово отзовет электромобили из-за установленной неисправности

Tesla Илона Маска объявила об одном из самых крупных на сегодняшний день отзывов своих электромобилей. Для замены сенсорного экрана будут отозваны почти 135 тысяч авто Model S и Model X. Об этом сообщает агентство Reuters.

Речь идет об автомобилях Model S 2012-2018 годов и Model X 2016-2018 годов выпуска.

В национальном управлении безопасности дорожного движения США (NHTSA) указали на неисправность сенсорных экранов электрокаров. Установлено, что она создает серьезные проблемы безопасности. В отличие от обычной практики, регулятор сразу направил в компанию официальный запрос на отзыв — без предоставления времени на добровольное исправление проблемы.

Отмечается, что неисправность тачскрина может привести к:

потере изображений с камеры заднего вида или резервной камеры,

неправильной работе поворотников,

поломке системы защиты от запотевания и размораживания лобового стекла.

Также в своем письме ведомство пояснило, что сенсорный экран выходит из строя, когда изнашивается микросхема памяти. По данным TechCrunch, единственное средство защиты в этом случае — замена чипа.

Tesla согласилась на отзыв электромобилей сразу после получения запроса регулятора. При этом компания пообещала компенсировать затраты своих клиентов. Если же явных признаков отказа экрана нет, то в Tesla просят дождаться вызова в сервис.