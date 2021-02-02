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Tesla массово отзовет электромобили из-за установленной неисправности

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Tesla Илона Маска объявила об одном из самых крупных на сегодняшний день отзывов своих электромобилей. Для замены сенсорного экрана будут отозваны почти 135 тысяч авто Model S и Model X. Об этом сообщает агентство Reuters.

Tesla массово отзовет электромобили из-за установленной неисправности

Речь идет об автомобилях Model S 2012-2018 годов и Model X 2016-2018 годов выпуска.

В национальном управлении безопасности дорожного движения США (NHTSA) указали на неисправность сенсорных экранов электрокаров. Установлено, что она создает серьезные проблемы безопасности. В отличие от обычной практики, регулятор сразу направил в компанию официальный запрос на отзыв — без предоставления времени на добровольное исправление проблемы.

Отмечается, что неисправность тачскрина может привести к:

  • потере изображений с камеры заднего вида или резервной камеры,
  • неправильной работе поворотников,
  • поломке системы защиты от запотевания и размораживания лобового стекла.

Также в своем письме ведомство пояснило, что сенсорный экран выходит из строя, когда изнашивается микросхема памяти. По данным TechCrunch, единственное средство защиты в этом случае — замена чипа.

Tesla согласилась на отзыв электромобилей сразу после получения запроса регулятора. При этом компания пообещала компенсировать затраты своих клиентов. Если же явных признаков отказа экрана нет, то в Tesla просят дождаться вызова в сервис.

Расследование было начато в июне 2020 года. К ноябрю было рассмотрено 12,5 тысяч претензий и жалоб по этому поводу, пишет BBC. Отзыв электромобилей начнется в конце марта.

Фото: Viiviien / Shutterstock

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