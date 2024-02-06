Главные тренды 2024 года от Trend Hunter: мода и косметика

Аналитики из Trend Hunter традиционно выпустили масштабный обзор самых значимых трендов на предстоящий год. Переход к экономике замкнутого цикла, персонализация и минимализм — представляем 10 трендов в категории «мода и косметика».

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Переход к экономике замкнутого цикла

Тренд: Известные бренды в сфере косметики и питания используют спрос на устойчивость, чтобы удерживать клиентов. Они переходят к бизнес-моделям экономики замкнутого цикла с многоразовой упаковкой и рефилами — это снижает затраты и делает покупку устойчивой, повышая вероятность того, что клиент совершит ее повторно.

Фото в тексте: Body Shop

Примеры: Магазин рефилов Asda; стенды с рефилами косметики от Loop и Tesco; инициатива Mission Renewal от Kiehl's; многоразовая упаковка из переработанного алюминия в Body Shop; программа обратного выкупа Aveda.

Уходовые средства для тела с ретинолом

Тренд: Бюджетные бренды средств личной гигиены добавляют ретинол в новые продукты для ухода за телом — от гелей для душа до лосьонов. Раньше уход для тела с «активными» ингредиентами выпускали в основном люксовые бренды, но из-за спроса эти продукты стали более доступными для среднего потребителя.

Примеры: Крем с ретинолом Advanced Clinicals; новые лосьоны от Gold Bond; увлажняющий крем Versed Firm Ground Retinol Body Lotion.

Косметика для борьбы с акне

Тренд: Косметические бренды выпускают тональные кремы, бронзеры и другие средства с ингредиентами, которые помогают лечить акне, а не только скрывать его.

Примеры: Сыворотки Bubble; тональный крем IRL Filter Longwear Foundation; косметическое средство Murad Deep Relief Acne Treatment; бронзер Bronze Balm от Merit; универсальный продукт Blemish Camouflage.

Косметика для чувствительной кожи

Тренд: Уход за кожей пользуется популярностью, и поэтому бренды начали добавлять в косметику полезные ингредиенты. Теперь появляется все больше косметических продуктов для людей с чувствительной кожей.

Примеры: Минеральный солнцезащитный крем SunnyDays SPF 30 от Tower 28; тональный крем Lisa Eldridge; тинт NU Bare Look.

Минималистичный уход за волосами

Тренд: Минимализм в уходе за кожей набирает популярность как ответ на многоступенчатую систему, недоступную для многих потребителей. Примеру следуют и производители средств для волос, которые все чаще выпускают продукты с минимальным количеством ингредиентов и в ограниченном ассортименте.

Примеры: DTC-сайт Native; InfiniteMIST от Design.ME; коллекция средств по уходу за волосами My Hair. My Canvas. от Alterna Haircare; мужская паста для волос от Black Wolf Nation; сыворотка для кожи головы от Nécessaire.

Биоразлагаемое нижнее белье

Тренд: Все больше брендов нижнего белья отдают приоритет устойчивости и изготавливают продукцию из биоразлагаемых и компостируемых материалов.

Примеры: Нижнее белье для подростков от Nudies Essentials; компостируемое нижнее белье от Cou Cou; биоразлагаемое нижнее белье для менструаций Modibodi; компостируемое белье от Stripe & Stare.

Персонализированная косметика

Тренд: Некоторые бренды делают персонализацию в сфере красоты более доступной, предлагая формулы и инструменты, которые можно адаптировать под предпочтения клиента.

Фото в тексте: Albéa

Примеры: Тональные кремы на заказ от Puzzle Makeup; помада Just B Lip Spectrum; сервис Make 3D Yours от Albéa; палетка для макияжа Doucce.

Уходовые средства для бороды

Тренд: Маски для волос на лице, которые помогают поддерживать их здоровье и внешний вид, получают все более широкое распространение. Они похожи на маски для ухода за кожей и часто являются многофункциональными, чтобы пользователям не приходилось добавлять в свой уход еще один этап.

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Примеры: Лосьон для бороды и лица от Every Man Jack; маска для бороды Scotch Porter Nourishing Beard Mask; витаминное средство для бороды Hot Sauce от Ecoslay.

Кремовые дезодоранты

Тренд: Все больше потребителей выбирают «натуральные», но при этом эффективные средства гигиены. В результате набирают популярность дезодоранты на кремовой основе, чей состав и упаковка часто более экологичны.

Примеры: Веганский дезодорант Nuud; дезодорант для тела Sweet Citrus Cream Deodorant; дезодорант-крем Cream Deo от Megababe; дезодорант без запаха от Piper Wai; дезодорант для тела Lume Invisible Cream Deodorant; антибактериальные дезодоранты Wildcraft.

Экологичная косметика для путешествий

Тренд: Мини-форматы косметических продуктов создают отходы и стоят дороже, но очень удобны для путешествий. Устранить эти недостатки помогают многоразовая упаковка и рефилы.

Примеры: Духи Extrait Molecular de Parfum; антивозрастная твердая сыворотка Hyalustick Sérum; алюминиевая упаковка от Plaine Products.

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