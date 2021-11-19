Революция розничной торговли: какие тренды шопинга придут к нам из Китая?

Именно здесь появляются новые потребительские тренды. В начале этого года журнал The Economist предложил розничным компаниям обратить внимание на Китай, и некоторые уже последовали этому совету. Рассказываем, чему мир может научиться на примере китайской «розничной революции».

Доминирование Китая в сфере производства сделало его «мировой фабрикой». Закономерный экономический рост обогатил средний класс, а розничная торговля страны быстро адаптировалась к растущему спросу на потребление.

1. Лайфстайл-коммерция

Увеличение доходов привело к быстрому росту числа китайцев, которые могут позволить себе рестораны, регулярные развлечения и путешествия. Традиционные предприятия в сфере e-commerce продавали товары общего потребления, но не предлагали новый стиль жизни.

Именно здесь в игру вступают китайские цифровые «суперплатформы». Например, компания Meituan, которая насчитывает более 600 млн пользователей и оценивается в $100 млрд, предлагает практически все виды лайфстайл-сервисов и развлечений. Среди них — обзоры ресторанов, доставка еды, бронирование путешествий, билеты в кино, прокат велосипедов и многое другое.

Вездесущие «суперприложения» могут проникнуть во все сферы жизни. Например, в Юго-Восточной Азии служба доставки и заказа такси Grab добралась и до сферы финансовых услуг.

2. Слияние онлайна и офлайна

Интеграция онлайн- и офлайн-потребления уже знакома многим покупателям. Но китайские цифровые платформы, такие как Taobao, JD.com и Meituan — это гораздо больше, чем знакомый всем Amazon. Они продают все — от риса и телефонов до вилл и путешествий в космос.

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Самыми сложными товарами для быстрой продажи через интернет были морепродукты и свежие продукты — из-за высоких затрат на логистику, низких цен и короткого срока хранения. Но некоторые из игроков теперь пользуются собственными складами, чтобы доставлять товары с коротким сроком годности менее чем за час (эта идея набирает популярность и в других странах).

Во многих странах покупать продукты через интернет стало привычным делом, но в будущем это, вероятно, станет еще быстрее и удобнее.

3. Социальная коммерция

В то время как средний класс в крупнейших городах Китая пользуется удобствами Meituan и других компаний, в небольших городах и сельской местности проживает миллиард китайцев, которые по-прежнему беднее и более чувствительны к ценам. На такое население ориентируется медиаплатформа PinDuoDuo, появившаяся на волне популярности социальной сети WeChat (WhatsApp, Instagram, Facebook и Amazon в одном лице).

Идея заключалась в том, чтобы сделать онлайн-покупки более социальным, интерактивным процессом. PinDuoDuo приобрела большую популярность, потому что была в том числе источником развлечения — и приглянулась и более состоятельным покупателям.

Потребители за пределами Китая могут ожидать, что покупки с помощью цифровых технологий станут более непринужденными, социальными и доступными.

4. Продажа товаров с помощью живых трансляций знаменитостей

Звезды в рекламе — проверенный и испытанный маркетинговый инструмент для крупных брендов. В Китае эта концепция распространилась на руководителей компаний и правительственных чиновников, которые участвуют в прямых трансляциях для продажи своих товаров.

Например, Дун Минчжу, председатель и президент Gree Electric (крупнейшего в мире производителя кондиционеров для жилых помещений), за 13 прямых трансляций в 2020 году продала товаров на $9,3 млрд. Лидеры мнений в социальных сетях, которых узнают и которым доверяют, вероятно, будут играть все большую роль в том, как потребители тратят свои деньги.

5. «Невидимые» продажи



Этот формат подразумевает видеоролики, в которых снимается обычный человек, который занимается повседневными делами и не дает никаких рекомендаций по покупке товаров. Например, Ли Цзыци, также известная как «королева карантина», стала в Китае интернет-сенсацией, набрав 2,4 млрд просмотров на своем YouTube-канале, где она демонстрирует свои навыки готовки и рукоделия.

Несмотря на отсутствие ссылок или прямых рекомендаций, потребители, которые смотрят эти видео и восхищаются ее образом жизни, хотят купить связанные с ней товары. Такие продажи требуют тонкого баланса между lifestyle-форматом и рекламой, и Цзыци, которая зарабатывает в том числе на продаже домашней утвари, одежды и продуктов, является одной из многих в зарождающейся потребительской тенденции.

У всех этих концепций есть три общих момента. Во-первых, они связаны с платформами e-commerce, сторонними платежами, экспресс-доставкой и социальными сетями. Страны, в которых уже сложились подобные покупательские привычки, такие как Великобритания и США, скорее всего, увидят расцвет этих новых концепций розничной торговли быстрее других.

Во-вторых, все они возникают в ответ на потребности потребителей, которые с помощью цифровых технологий можно удовлетворить более успешно. Один из итогов, к которым это может привести на европейских рынках, — это возникновение подрастающего поколения, ориентированного на цифровые технологии и имеющего совершенно иные, нежели их родители, потребности и желания.

В-третьих, все эти изменения в значительной степени зависят от сложных алгоритмов и анализа данных. Потребители могут рассчитывать на более персонализированный подход, но возможно, это будет дорого стоить с точки зрения конфиденциальности их данных.

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