Сотрудничество с инфлюенсерами: как добиться доверия и лояльности бренду

Все больше компаний осознают эффективность инфлюенс-маркетинга, но не всем удается грамотно выстроить отношения с лидерами мнений и амбассадорами. Рассказываем об ошибках, которые допускают бренды, и как их можно исправить.

Плохой рекрутинг и управление

Уделяйте большое внимание тому, кто будет представлять бренд в переговорах с инфлюенсерами. Он должен быть профессионалом: здравомыслящим, последовательным и готовым к диалогу. В противном случае вам не удастся поддерживать выгодные партнерские отношения с лидерами мнений.

Скучный контент

Инфлюенсеры предпочитают сотрудничать с яркими привлекательными брендами. Это повышает конверсию и положительно сказывается и на их собственной популярности. Скорее всего, они не станут продвигать скучный контент, чтобы не навредить своему имиджу.

Нерегулярная оплата

Задержки платежей — самый верный способ испортить отношения с фрилансерами или инфлюенсерами. Не стоит думать, что долгое ожидание не повлияет на их лояльность. Скорее всего, они найдут новый и более прибыльный проект.

Четыре способа улучшить отношения с инфлюенсерами

Цените правду. Еще на этапе переговоров продемонстрируйте, что для вас важна искренность. Не пытайтесь продать блогерам красивую сказку. Честно расскажите о том, что стоит за вашим брендом. Так вы упростите им задачу. Сохраняйте прозрачность. Обеспечьте инфлюенсера всей необходимой информацией, в том числе об оплате и графике. Он не должен добиваться от вас ответов. Помните: этот человек — часть вашей команды, он заслуживает уважения и открытости. Помогите освоиться в команде. Онбординг — один из ключевых аспектов сотрудничества с лидерами мнений. Именно на этом этапе вы рассказываете, что представляет собой бренд и что ожидать от вашего сотрудничества. Сделайте этот процесс бесшовным и комфортным. Демонстрируйте, что цените их. Отношение проявляется не только в своевременных расчетах. Возможно, вы смогли бы предложить выплаты на конкурсной основе, премии тем, кто перевыполнил план или подарки. Что бы вы ни выбрали, постарайтесь показать благодарность.

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