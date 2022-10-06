Илон Маск хочет сделать из Twitter «универсальное приложение» по типу WeChat

Однако летом Маск намекнул, что есть и более масштабный план: превратить Twitter в основу для «универсального приложения» в стиле WeChat, объединяющего мессенджер, платежи и коммерцию. Оно должно стать операционной системой для цифровой жизни людей.

5 октября стало известно, что Илон Маск решил вернуться к сделке по покупке Twitter по первоначальной цене в $54,2 за акцию. Впервые он объявил о желании приобрести соцсеть еще в апреле. Тогда миллиардер говорил, что его цель — не заработать денег, а сохранить свободу слова на площадке и решить проблему спама (которая, вероятно, раздражает его как активного пользователя).

«Покупка Twitter ускорит создание X, универсального приложения», — написал Маск в своем Twitter во вторник. «X», вероятно, отсылает к X.com. Это второй стартап Маска, который в последствии превратился в PayPal.

В 2017 году миллиардер выкупил у PayPal этот домен. «Пока нет никаких планов, — написал он тогда. — Но он мне очень дорог».

В августе Маск рассказал, что у него все же есть «более грандиозное видение того, чем могли быть X.com и X Corporation в свое время». На ежегодном собрании акционеров Tesla, не раскрывая подробностей плана, он сообщил, что это видение можно реализовать и с нуля, но «Twitter поможет ускорить процесс на 3-5 лет».

Маск стал одним из основателей онлайн-банка X.com в начала 1999 года, в разгар пузыря доткомов. Незадолго до этого его первый стартап — онлайн-каталог местных бизнесов Zip2 — был продан Compaq за более чем $300 млн.

Новоиспеченный мультимиллионер вложил в X.com $12 млн, большую часть средств от продажи Zip2 после уплаты налогов. По его задумке, X.com должен был стать «единым окном» финансовых услуг, от банковских счетов потребителей до брокерского обслуживания и страхования.

Год спустя X.com объединилась со своим конкурентом Confinity, а в 2001 году компания превратилась в PayPal. В 2002 году она была продана eBay за $1,5 млрд, на чем Маск заработал примерно $180 млн. Это дало ему возможность вложиться в стартап по производству электрокаров Tesla и построить производителя космической техники SpaceX.

Однако с годами Маск посчитал, что упустил возможность превратить X.com в «центральное место для всех транзакций». Он рассказал своему биографу Эшли Вэнсу, что даже думал о том, чтобы «попытаться вернуть PayPal».

«Если все финансовые дела органично интегрированы на одной площадке, то совершать транзакции очень легко, и они сопровождаются низкими комиссиями, — цитирует Вэнс Маска в биографии 2015 года. — Почему же они [PayPal] этого не делают? Это безумие».

Ранее в этом году Маск презентовал инвесторам свое видение для Twitter. Среди прочего, он хотел добавить платежи между пользователями в стиле PayPal и сократить количество рекламы, компенсировав ее подпиской. Согласно его прогнозу, к 2028 году свыше 100 млн человек оформят подписку X.

«Пользователи из Китая просто живут в WeChat. Если мы сможем воссоздать это с помощью Twitter, нас ждет большой успех», — сказал Маск сотрудникам компании на общем собрании в июне до того, как он пытался отказаться от сделки.

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Маск — не первый американский предприниматель, которые пытается создать подобие WeChat за пределами Китая.

CEO Meta* Марк Цукерберг пытался сделать из Facebook Messenger платформу для игр, платежей и шопинга.

CEO Snap Эван Шпигель также хотел воссоздать мини-приложения из WeChat в Snapchat.

Никому из них не удалось добиться того же успеха, что WeChat, принадлежащей Tencent. WeChat — лидер китайского интернета с более чем 1,2 млрд пользователей.

В августе Маск сообщил, что уже давно думал о перезапуске X.com: «Я знаю, что делать. Думаю, это будет очень полезно для мира». Сегодня при открытии сайта X.com отображается лишь буква «x» на пустом фоне.

Миллиардер отметил, что не случайно раздумывает о покупке именно этой платформы. «Я часто пользуюсь Twitter», — объяснил Маск.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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