CEO Uber несколько месяцев возил пассажиров, чтобы оценить сервис со стороны водителей

CEO технологической компании пришел к выводу, что лучший способ решить проблемы — это сесть за руль самому. Вот чем закончился его эксперимент

После пандемии CEO Uber Дара Хосровшахи столкнулся с проблемой: спрос пользователей был таким огромным, что они не могли его удовлетворить. Компания нуждалась в водителях, но привлечь их не получалось по ряду причин — Uber противилась тому, чтобы классифицировать их как своих сотрудников, а само приложение печально известно неудобством для водителей.

Поэтому Хосровшахи купил подержанную Tesla Model Y в беспроигрышном сером цвете и в течение нескольких месяцев перевозил пассажиров по Сан-Франциско (где базируется Uber) под псевдонимом Dave K. (те же инициалы, что у его имени — Dara Khosrowshahi).

Хосровшахи начал взимать плату за проезд в сентябре 2022 года в рамках кампании под названием «Проект Бумеранг», целью которой было улучшить Uber для водителей, а не для пассажиров, и, следовательно, побудить больше людей начать пользоваться сервисом. Речь о том, чтобы обеспечить премиальный опыт не только для пассажиров, но и для самих водителей.

Но опыт Хосровшахи было трудно назвать безоблачным.

Процесс регистрации в приложении Uber показался ему сложным, а надежда на щедрые чаевые рухнула из-за «типбейтинга» (от англ. tip baiting, приманка чаевыми) — так называют распространенную практику пассажиров назначать высокие чаевые, создавая заказ, и снижать их, когда он будет выполнять.

Приложение наказало его за отказ от определенных тарифов, а из-за сложного интерфейса было трудно ориентироваться и перейти с одного тарифа на другой.

Другими словами, он не оценил приложение для водителей. Этот опыт показал Хосровшахи, каково это — зависеть от отзывов пассажиров.

Один из них узнал его и даже попросил совета о своем стартапе. Впрочем, большинство не поняли, что их вез CEO Uber, и присвоили ему рейтинг в 5 звезд. По его словам, вечером перед сменами он нервничал, боясь, что на следующий день его рейтинг упадет.

Как пишет The Wall Street Journal, за несколько месяцев CEO Uber осуществил 100 поездок и доставок. Результатом эксперимента стала крупнейшая трансформация компании с 2009 года. Годовые результаты компании также улучшились: по итогам 2022 года Uber сообщил о более высоких доходах и прибыли, чем в предыдущие годы.

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Забавно, что для изменений потребовалось посадить за руль CEO Uber и нескольких руководителей, чтобы они на собственном опыте испытали технические трудности, стресс и грубость пассажиров, с которыми сталкиваются водители.

Эксперимент далек от совершенства и вряд ли отражает то, через что предстоит пройти среднестатистическому водителю Uber. Например, в какой-то момент CEO поклялся никогда больше не брать заказ на поездку через Бэй-Бридж в Окленд в час пик. Сколько водителей Uber могут сказать то же самое, не боясь убытков?

Но этот опыт по крайней мере показывает: принося пользу тем, кто на самом деле выполняет большую часть работы, можно улучшить результаты деятельности компании.

Нововведения, принятые CEO, получили высокую оценку водителей, которые уже давно просили о подобных изменениях и большей прозрачности в оплате труда. И, возможно, теперь настал черед более существенных мер, а не только обновления приложений или их интерфейса.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney