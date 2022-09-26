Конго, Ирак, Уганда и Бангладеш демонстрируют неожиданный рост инвестиций в стартапы

И поэтому так интересно обнаруживать, что в подобном месте финансирование стартапов может вырасти. Платформа Crunchbase изучила такие локации и поделилась неожиданными выводами.

В подавляющем большинстве случаев финансируемые стартапы группируются в странах, которые отличаются легкостью ведения бизнеса. Их редко можно увидеть в регионах, где трудно запускать новые предприятия.

Оказывается, посевные и венчурные инвестиции охватывают все больше уголков земного шара. Для простоты были выбраны четыре страны, которые никогда не были центрами притяжения стартапов, но наблюдают резкий рост финансирования. Для этого были использованы рейтинг Всемирного банка из 190 лучших и худших стран для ведения бизнеса и данные Crunchbase.

Демократическая Республика Конго

Это крупнейшая страна Африки к югу от Сахары, где проживают около 108 млн. Это государство с трагичной колониальной историей, которое провело несколько неспокойных десятилетий под руководством сильных лидеров. Несмотря на то, что эта страна огромна и богата природными ресурсами, здесь никогда не было легко зарабатывать на жизнь или строить бизнес.

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Но Конго — слишком большая территория, чтобы стартапы могли ее полностью игнорировать. По данным Crunchbase, с 2021 года местные стартапы получили около $10,4 млн инвестиций.

Хотя эти цифры выглядят не так впечатляюще, это скачок по сравнению с предыдущими годами. Так, по данным Crunchbase, за десятилетие с 2010 по 2020 годы конголезские компании привлекли всего $1,2 млн предпосевных инвестиций.

Один из крупнейших получателей финансирования за последнее время — Altech Group, поставщик солнечной энергии и экологически чистых кухонных плит. Компания привлекла $1,5 млн акционерного финансирования при поддержке социального инвестора SIMA Funds, а также $7,1 млн долгового финансирования.

Еще $37,5 млн в этом году получил Jambo — африканский Web3-суперапп, основатели которого родились в Конго. В мае компания закрыла раунд на $30 млн, который возглавила инвесткомпания Paradigm, ориентированная на криптовалюты. Неясно, присутствует ли Jambo также в Конго.

Ирак

Ирак трудно назвать центром технологических стартапов. Согласно данным Crunchbase, с 2010 по 2020 годы местные проекты получили около $2 млн венчурного и посевного финансирования.

Однако в последнее время ситуация набирает обороты. С 2021 года стартапы из Багдада привлекли по меньшей мере $13,7 млн акционерного финансирования. Есть даже специальный фонд Iraq Tech Ventures, который заявляет, что фокусируется на «диверсификации экономики Ирака от нефти к более устойчивым секторам, таким как технологии».

За последнее время самое значительное финансирование получило Baly, приложение для вызова такси из Багдада, закрыв раунд на $10,5 млн. Стартап по доставке еды Alsaree3 привлек $3,2 млн.

Уганда

Говорят, что население Уганды самое молодое в мире: по оценкам, 45% ее жителей моложе 15 лет. Всего 2% людей в этой стране старше 65 лет.

По-видимому, часть этой юношеской энергии транслируется в стартапы. Crunchbase отмечает, что с 2021 года по меньшей мере 20 стартапов из Уганды привлекли начальное, венчурное или долговое финансирование и в совокупности собрали более $40 млн. Для сравнения, за все десятилетие с 2010 по 2020 год угандийские стартапы получили менее половины этой суммы.

Самый известный из местных проектов — Tugende, стартап из Кампалы, который предлагает финансирование и услуги для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, которые хотят владеть активами, приносящими доход, такими как мотоциклы и автомобили.

Согласно данным Crunchbase, на сегодняшний день Tugende привлек $22 млн в виде акционерного финансирования и $27 млн в качестве долгового финансирования. В июне компания также анонсировала раунд нераскрытого размера.

А в марте поставщик решений для телемедицины Rocket Health Africa закрыл раунд серии A на $5 млн. Компания, базирующаяся в Кампале, предлагает консультации врачей по смартфону, сбор лабораторных образцов и доставку лекарств.

Бангладеш

При населении в 170 млн человек Бангладеш — восьмая по численности населения страна на Земле. Однако по площади суши Бангладеш занимает 94-е место, что означает, что это также одна из самых густонаселенных стран мира.

Несмотря на географические трудности, уроженцы страны отличаются трудолюбием, что за последнее десятилетие позволило ей войти в число самых быстрорастущих экономик мира. Это привело к резкому росту инвестиций в стартапы, многие из которых создают товары и услуги для потребителей и предприятий на внутреннем рынке, а также предприятия, ориентированные на экспорт.

На Crunchbase есть данные о почти 100 раундах разных стадий с участием стартапов из Бангладеш, которые закрылись с прошлого года, в совокупности собрав более $230 млн.

Большую часть этих средств получила одна компания: базирующаяся в Дакке ShopUp, платформа B2B-торговли для малого бизнеса, которая привлекла более $200 млн венчурных инвестиций. В других крупных раундах доминируют e-commerce, логистика и доставка.

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