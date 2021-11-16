Как часто обновлять контент на сайте?

Вы когда-нибудь заходили на корпоративный сайт, который, кажется, не обновлялся с 90-х годов? Для бизнеса это недопустимо. Потенциальный клиент не только не захочет приобрести продукт или услугу, но и усомнится, существует ли организация. Именно поэтому контент на сайте нужно регулярно обновлять. Разберем, как часто это следует делать.

Сайт — один из самых важных инструментов продаж. Свежий, актуальный контент может значительно помочь бизнесу. Вот лишь несколько причин:

это повышает рейтинг в Google и других поисковых системах, а значит, клиентам легче вас найти;

это увеличивает трафик на сайт;

это помогает конвертировать трафик в продажи;

это показывает клиентам, что компания активна.

Разберем, как часто требуется обновлять контент.

Определите цели веб-контента

Содержание сайта может отвечать разным целям. Используйте этот список, чтобы определить, какие задачи должен выполнять ваш контент.

Контент помогает находить сайт. Поисковые системы — это самый важный способ, с помощью которого ваши клиенты находят вас. Чтобы ресурс занимал высокое место в выдаче, он должен быть оптимизирован для SEO и часто обновляться.

Полезная информация помогает привлечь клиентов на сайт. Чем больше трафика попадает на страницу, тем больше потенциальных клиентов просмотрят ваши маркетинговые материалы.

Часто обновляемый контент увеличивает посещаемость ресурса

Сайт информирует клиентов и помогает продажам. Он содержит описания продуктов. Сайт нужно обновлять достаточно часто, чтобы он точно отражал текущие цены на доступный ассортимент.

Контент показывает, что бизнес активен. Вы когда-нибудь заходили на сайт организации, который будто создан в 90-х годах, и задавались вопросом, существует ли она до сих пор? Не попадайте в такую же ситуацию.

Содержание сайта позиционирует его владельца как эксперта в своей области. В некоторых отраслях требуется выглядеть так, будто знаете, о чем говорите. Необходимо убедиться, что контент достаточно актуален, чтобы отражать основные тренды на рынке.

Типы контента

Частота обновления содержания сайта зависит от того, какие материалы на нем размещены.

Информация о компании

Обновляйте как можно скорее.

Это очевидно, но в сети по-прежнему встречаются корпоративные сайты с устаревшими адресами электронной почты, номерами телефонов или адресами. Сделайте это приоритетом.

Информация о продукте

Обновляйте как можно скорее.

Наличие и цены продуктов постоянно меняются. Убедитесь, что на сайте отражены текущие цены. Как только данные изменятся, как можно скорее обновите контент.

Описание продукта

Обновляйте каждые три месяца.

Регулярно просматривайте описания продуктов или услуг. Не нужно обновлять их часто, достаточно убедиться, что тексты по-прежнему соответствуют бренду.

Текстовый контент

Обновляйте каждый год.

Это самый важный текст на сайте: он представляет компанию и ее деятельность, а также помогает конвертировать посещения в продажи. Актуализируйте материалы во время или после ребрендинга, после значительных изменений в компании или отрасли, либо если работаете над повышением вовлеченности на сайте.

Блоги

Зависит от конкретного случая.

Корпоративный блог — источник трафика на сайт, который устанавливает контакт между брендом и людьми, а также демонстрирует ценность продукта.

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Исследование показало, что сайты, которые публикуют в блоге 16 или более сообщений в месяц, получают в 3,5 раза больше трафика, чем те, что размещают менее четырех сообщений в месяц. Однако для небольших организаций четыре публикации в месяц — невыполнимая задача.

Скорость обновления блога будет зависеть от отрасли, продукта или услуги и маркетинговой стратегии.

Чаще публикуйте новые материалы , если присутствие в интернете важно для продаж, бизнес имеет статус крупного или международного, или цифровой маркетинг имеет ключевое значение в стратегии, то потребуется чаще размещать новые публикации.

, если присутствие в интернете важно для продаж, бизнес имеет статус крупного или международного, или цифровой маркетинг имеет ключевое значение в стратегии, то потребуется чаще размещать новые публикации. Реже размещайте обновления, если занимаетесь офлайн-продажами, управляете небольшим локальным или региональным бизнесом, а маркетинговая стратегия не ориентирована на цифровые каналы.

Помните, что новизна для блогов так же важна, как и частота. Недопустимо, чтобы последнее сообщение в блоге было размещено более 6 месяцев назад. Для посетителей это станет знаком, что сайт неактивен и что вы, возможно, не занимаетесь серьезным бизнесом. Если возможности регулярно публиковать обновления нет, подумайте о том, чтобы делегировать задачу или отказаться от блога.

Социальные сети

Обновляйте часто.

Социальные сети могут стать важным драйвером трафика на сайт. Частота обновлений будет зависеть от вашего бизнеса, маркетинговой стратегии, а также от платформы (например, Twitter следует обновлять гораздо чаще, чем Facebook и Instagram). Вы можете найти более подробное руководство по размещению в социальных сетях здесь.

В общем, вам следует часто обновлять свои учетные записи в социальных сетях, и при этом следует руководствоваться стратегией социальных сетей. Как и в случае с блогами, если вы не можете регулярно публиковать сообщения в социальных сетях, подумайте о том, чтобы нанять помощь или сократить ее.

Иногда стоит ограничить количество платформ, чтобы обеспечить высокую активность. Возможно, это будет эффективнее, чем распределять маркетинговый бюджет между всеми площадками.

Документация и электронные книги

Обновляйте время от времени.

Компаниям, которым необходимо зарекомендовать себя в качестве экспертов в своей области, следует рассмотреть возможность публиковать такие серьезные материалы, как документация или электронные книги. Как правило, они имеют исследовательскую направленность и требуют глубже погрузиться в тему.

Срок актуальности веб-контента может различаться: если одни материалы относительно долговечны, то другие необходимо регулярно обновлять. Как часто — зависит от изменений в компании, ее стратегии и типа материалов.

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