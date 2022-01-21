Upward Farms построит крупнейшую в мире вертикальную ферму и запустит в нее рыбу

В отрасли вертикального земледелия, которая привлекает миллиарды инвестиций, многие стартапы выращивают зелень вроде шпината, а затем продают ее местным потребителям. Бруклинская компания Upward Farms выбрала необычный подход. Сейчас она строит в округе Льюзерн американского штата Пенсильвания гигантскую вертикальную ферму площадью около 2,3 га, где по соседству с рядами органической микрозелени разместятся аквариумы.

В отрасли вертикального земледелия, которая привлекает миллиарды инвестиций, многие стартапы выращивают зелень вроде шпината, а затем продают ее местным потребителям. Но бруклинская компания Upward Farms выбрала необычный подход — использовать рыбу в сочетании с аквапоникой.

Вместо синтетических удобрений, которые обычно применяются в таких системах, Upward Farms будет отфильтровывать рыбные отходы из аквариумов, которые обеспечат необходимое для растений питание. И рыбу, и зелень затем будут продавать для употребления в пищу.

Фото в тексте: Upward Farms

CEO Upward Farms Джейсон Грин отмечает, что главное отличие проекта от конкурентов — микробиом вертикальной фермы. Микробиом человека — это невидимый слой бактерий, который живет внутри организма и вокруг него и помогает поддерживать здоровье. То же самое верно и для растений.

«Хорошо известно, что микробиом растений оказывает огромное влияние на их результаты с точки зрения качества, питания, урожайности», — говорит Грин. Использование питательных веществ из рыбы вместо синтетических удобрений помогает создать здоровую среду для растений.

Фото в тексте: Anna Brown/Upward Farms

По прогнозам компании, у которой уже есть небольшое предприятие в Бруклине, урожайность должна быть в два раза выше, чем в среднем по отрасли. При этом не потребуется интенсивная оптимизация факторов роста — от влажности и температуры до цвета освещения — к чему прибегают многие вертикальные фермы. Это помогает снизить затраты, что очень важно в отрасли, которая пытается конкурировать с дешевой продукцией, выращенной на полях.

Хотя многие компании, которые выращивают зелень в помещении, используют ИИ для отслеживания и прогнозирования наилучших условий для растений, Грин говорит, что микробы из рыбы обеспечивают дополнительный уровень экологического интеллекта.

«Растения всегда будут генетически отличаться, — говорит он. — И поэтому вы получите разные результаты. Но есть уровень коммуникации, который был заложен миллионами лет эволюции между растениями и микробами, на котором растения могут использовать микробы, сообщив им, чего не хватает окружающей среде. Вся эта механика действительно хорошо описана в научной литературе».

Фото в тексте: Sarah Crowder/Upward Farms

Как и в случае с другими закрытыми фермами, компания использует гораздо меньше воды и почвы для выращивания зелени, чем традиционная ферма. Огромные размеры новой фермы, наряду с системой аквапоники, помогут отрасли расти.

«Вертикальное земледелие — это рынок с огромными перспективами, но для достижения эффекта требуется масштаб, — говорит Грин. — И поэтому, с нашей точки зрения, важно довести вертикальное земледелие до такого масштаба, чтобы оно могло стать конкурентом или альтернативой традиционному».

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