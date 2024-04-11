Как UX-дизайн стал ключом к успеху Airbnb

Основатели Airbnb начинали со сдачи в аренду надувных матрасов, и с тех пор компания превратилась в глобальный сервис аренды жилья. В чем секрет ее успеха? Решающую роль в этом сыграл дизайн. Рассказываем, как менялись приложение и сайт компании и какие уроки можно извлечь из ее кейса.

Первый сайт

Первые версии дизайна демонстрировали то, как Airbnb изменила направление своей деятельности. Первый сайт рассказывал о предоставляемых услугах, а уникальная графика придавала ему немного характера. В новой версии он стал более коммерческим и начал соответствовать определенным отраслевым стандартам в дизайне.

Редизайн сайта Airbnb в 2008-2009 годах. Фото в тексте: Пунит Чавла / Medium

Обновление логотипа

Первый логотип был разработан одним из основателей Брайаном Чески. Позже словосочетание AirBed & Breakfast сократили — так получилось знакомое всем название. Это позволило пользователям сосредоточиться на поиске жилья, а не на логотипе.

Перенаправление внимания на самое главное

Шаблоны проектирования играют важную роль, особенно если дизайн ориентирован на пользователя. Эта визуальная тепловая карта показывает, как много внимания привлекает заголовок. Затем посетитель переводит взгляд на строку поиска и совершает действие.

Визуальная тепловая карта, сгенерированная с помощью Cluify. Фото в тексте: Пунит Чавла / Medium

Другое очевидное отличие — набор логотипов внизу страницы, что придавало бренду авторитет.

В этой версии также использовался последовательный макет сетки, который делал сайт отзывчивым и улучшал иерархию. Помимо этого, компания доработала типографику и стала использовать шрифты без засечек по всему сайту. Теперь это походило на настоящий сайт компании, а не на студенческий проект.

Запуск мобильного приложения

Когда популярность смартфонов в США начала расти, Эндрю Вилчак возглавил команду, которая разработала мобильное приложение. Оно было довольно многофункциональным: там можно было быстро найти жилье, связаться с хозяевами и даже составить план поездки.

Изначально приложение было доступно только на Android. Вместе с этим команда создала и мобильную версию сайта.

Первое приложение для Android, запущенное в 2012 году. Фото в тексте: Пунит Чавла / Medium

В интервью для TechCrunch Вилчак рассказал о возможностях первого приложения Airbnb.

Из интервью становится ясно, что основатели четко понимали, в каком направлении движутся компания и ее цифровые платформы. Вилчак уделял особое внимание потребностям клиентов и тому, чтобы организовать их взаимодействие с владельцами недвижимости в цифровом формате.

Скевоморфизм

Приложение для Android было не просто функциональным. Оно также учитывало популярные в то время тенденции в дизайне, в том числе скевоморфизм, то есть реалистичное изображение объектов.

Приложение Airbnb, запущенное в 2012 году. Фото в тексте: Пунит Чавла / Medium

Приложение было хорошо структурировано, а стоимость объектов находилась в центре внимания. В нем также была четкая иерархия, понятный призыв к действию и удобная навигация.

Масштабный редизайн и новый логотип

В жизни каждой многолетней компании наступает поворотный момент. Для Airbnb таким моментом стал большой редизайн в 2014 году. Компания представила новый символ, получивший название Bélo. Этот логотип показал, что Airbnb теперь работает в сфере не только путешествий, но и других видов туризма.

Сайт Airbnb в 2014 году. Фото в тексте: Пунит Чавла / Medium

Вместе с этим приложение и сайт компании стали гораздо более минималистичными и «чистыми», чтобы на экране помещалось больше информации (к тому же минимализм набирал популярность).

Что изменилось?

Текст и даже сетки были выровнены по центру.

Элементы расположили далеко друг от друга, и вокруг каждого появилось много свободного пространства.

Основные кнопки окрасились в лососевый цвет.

Сайт продвигал различные предложения и приглашал людей разместить свой объект.

Новый логотип использовался повсеместно, что делало его более запоминающимся.

Дизайн-студия Samara

В 2016 году компания открыла собственную дизайн-студию Samara. Руководителем студии стал Джо Геббиа, один из основателей Airbnb с опытом в области дизайн-мышления. Компания также наняла известных дизайнеров, которые работали над продуктами, ориентированными на пользователя.

В основе логотипа Samara — символ Bélo. Фото в тексте: Пунит Чавла / Medium

Первым экспериментом команды Samara стал Yoshina Cedar House, который был представлен на выставке House Vision в Токио.

Yoshina Cedar House. Фото в тексте: Пунит Чавла / Medium

Сотрудничество со студией Lovefrom

В 2020 году компания обратилась в дизайн-студию Lovefrom, основанную легендарным дизайнером Apple Джони Айвом. Именно он работал вместе со Стивом Джобсом над созданием iPhone, iPod, iPad, iMac и некоторых других продуктов.

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Айв занимался расширением команды дизайнеров Airbnb, а также на протяжении многих лет поддерживал тесные отношения с другими командами. С того момента он и его коллеги сделали вклад во все крупные изменения в дизайне Airbnb.

Добавление 3D-элементов

В ноябре 2023 года сооснователь Airbnb Брайан Чески опубликовал в X видео, демонстрирующее новые функции приложения. Дизайнеры обратили внимание на новый подход к 3D-иллюстрациям и анимации.

3D-элементы также появились в самом приложении.

Обновление Airbnb, представленное зимой 2023 года. Фото в тексте: Пунит Чавла / Medium

Внедрение ИИ

Осенью прошлого года платформа представила одну из первых общедоступных функций на базе ИИ. Технология помогает хозяевам упорядочить фотографии в объявлениях и автоматически маркирует их.

Проект Airbnb.design

Airbnb побуждает своих дизайнеров заниматься творческими проектами, выходящими за рамки их должностных обязанностей. В этом помогает проект Airbnb.design, который демонстрирует некоторые из этих творческих проектов, а также тематические исследования и статьи о том, как компания экспериментирует со стилем.

Сайт Airbnb.design. Фото в тексте: Пунит Чавла / Medium

На сайте также представлены видео, спецпроекты и даже мероприятия, посвященные нововведениям Airbnb.

Какие уроки можно извлечь из кейса Airbnb?

В руководстве компании пригодятся люди с опытом в сфере дизайна.

Если четко понимать, в каком направлении движутся проекты, то, потратив миллионы, можно заработать миллиарды.

Важно позволять дизайнерам экспериментировать и творчески выражать себя.

Выпуская публичные релизы и постепенно внося в них изменения, можно одновременно и учиться, и расти.

Инновации проявляются в различных формах, и одной из них может быть дизайн.

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Фото на обложке: Diego Thomazini / Shutterstock