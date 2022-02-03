UX/UI-дизайн: что нужно знать, чтобы быть в тренде

UI — это сокращение от User Interface, что означает «Пользовательский интерфейс». UX — это аббревиатура от User experience, что буквально означает «Опыт пользователя». А все вместе — это способ создания интерфейсов, у которых внешний вид и удобство использования одинаково важны.

Именно поэтому развитие UX/UI не стоит на месте: постоянно появляются новые тренды и стандарты. Какие тенденции UX/UI-дизайна были особенно заметны в 2021 году и чего ожидать от сферы в ближайшем будущем, рассказали продуктовые дизайнеры и проектировщики интерфейсов IT-компании Semrush .

Пандемия подтолкнула большинство пользователей решать разные рабочие и бытовые вопросы онлайн, а бизнес — перестроиться под эту потребность. Борьба за внимание клиентов растет, и в ней прежде всего выигрывают сервисы с удобным и понятным интерфейсом.

Взаимодействие UX/UI и искусственного интеллекта (AI)

Технологии искусственного интеллекта применяют в самых разных сферах, и дизайн не стал исключением. Конкретно UX-дизайн помогает связать пользователя с данными АI, но, чтобы эта связь была успешной, нужна правильная интерпретация этих данных специалистом.

Антон Дуканич, UX-дизайнер

Дизайнеру в первую очередь важно понимать, как использовать AI-данные. Искусственный интеллект должен помочь снизить рутинную однообразную работу и ускорить процессы. Например, в одном из инструментов нашей платформы AI самостоятельно придумывает за пользователя заголовки, описание статей и их структуру.

Юлия Мнижек, UI-дизайнер

Каждый год объем информации в мире увеличивается на 30%, если верить теории информационного взрыва. В компаниях, где вовсю применяется data-driven подход, AI уже помогает в автоматизации UX-задач, связанных со сбором и обработкой данных, повторяющихся паттернов.

В этом случае у UX-специалиста освобождаются руки для решения других задач, и он может посвятить больше времени креативу или выбору подходящего решения из всего того, что обработал искусственный интеллект.

В помощь UI-специалисту AI может генерировать множество вариантов дизайна, используя предопределенные правила и шаблоны, множество цветовых схем и даже логотипов. Все это позволяет дизайнеру быстрее выбирать привлекательные и жизнеспособные идеи или вдохновляться ими. Также с помощью AI можно создавать лица людей, автоматически удалять фон из изображения или улучшать его в несколько раз.

Фото: KatePilko / shutterstock.com

Толерантность и избегание стереотипов

Антон Дуканич, UX-дизайнер

В конце прошлого года мы готовили релиз нового инструмента — Semrush Persona. Это своего рода конструктор портретов пользователей, который должен помогать маркетологам с определением стратегии позиционирования. Нашей задачей было создать порядка двадцати таких потенциальных персонажей.

Когда была готова бета-версия, внешнее агентство, с которым мы сотрудничали на этом проекте, прислало множество комментариев и правок. Основная загвоздка была в том, что фотографии, которые мы выбрали для сайта, недостаточно отражали гендерное и расовое многообразие. Даже несмотря на то, что мы старались включить изображения людей всех возрастов, рас и национальностей, оказалось, что нам не удалось покрыть полный спектр и избежать стереотипов.

Я как дизайнер должен создавать что-то максимально универсальное и обособленное от моего личного восприятия, а в случае с Semrush Persona получилось наоборот. Мы поработали с обратной связью, и сейчас я могу с уверенностью сказать, что наш инструмент может похвастаться многообразием проработанных и нетипичных персонажей».

Действительно, компании сейчас гораздо реже используют стоковые фотографии. Наоборот, все чаще встречаются гендерно-нейтральные персонажи, животные и схематичные картинки. Тренд также предлагает использовать диспропорцию при изображении людей, чтобы связь с реальностью практически не ощущалась.

Фото: Semrush Persona

Яркие цвета

Здесь речь пойдет о UI — пользовательском интерфейсе. Каждый бренд хочет запоминаться и отличаться от конкурентов ярким, эффектным дизайном. Многие известные компании ассоциируются с определенными цветами или цветовыми комбинациями: иногда мы не можем вспомнить логотип, но связанные с ним цвета точно придут в голову. К тому же доказано, что цвета влияют на нашу психику, настроение и, если использованы с умом, могут вызывать позитивные ассоциации.

Юлия Мнижек, UI-дизайнер

Тренды в выборе палитры для маркетингового и продуктового подходов к дизайну отличаются. Если в первом случае можно дерзить и пробовать такие антидизайн-приемы, как алогичность, инфошум, неконтрастные цвета и прочее, то во втором всегда важно помнить про пользователя.

Например, обязательно нужно проверить, несильно ли мерцают цвета в анимации вашего баннера. Кому-то из пользователей может стать плохо от резких переключений. Доступность и инклюзивность — наше все.

Доступность пользовательского интерфейса

К вопросу об инклюзивности: мерцающий баннер — это только часть проблемы. О том, что пользовательский интерфейс должен быть в первую очередь доступным и недискриминирующим, сейчас можно услышать везде. За простым и понятным дизайном — будущее.

Антон Дуканич, UX-дизайнер

Не стоит забывать о больших кнопках, контрастном (иными словами, “чистом”) интерфейсе, упрощенной графике. И, конечно же, возможность навигации с клавиатуры или голосом. Все это открывает неограниченные возможности для пользователей с физическими и ментальными особенностями.

Фото: Mystery Kit / shutterstock.com

Девяностые и ностальгические интерфейсы

Девяностые снова в моде — сферу дизайна эта тенденция не обошла стороной. Брутализм, глитч-арт, постмодернизм — это лишь пара примеров того, как элементы 90-х ловко ворвались в современный веб-дизайн. В 2021 этот тренд чуть смягчился, стал менее вычурным: от 90-х остались только пикселизированные шрифты и упрощенная 3D-анимация.

Главная цель этого тренда — расшевелить пользователя, оживить восприятие, добавить сильных эмоций при взаимодействии с интерфейсом. К сожалению (или к счастью), подобный дизайн могут позволить себе в основном независимые проекты, галереи и фестивали, связанные с современным искусством.

Кажется, общий фокус в дизайне на ближайшее время задан: толерантность, доступность и понятность интерфейсов, ностальгия по прошлому, data-driven подход и желание выделиться. Главный тренд — человек, его интересы, возможности, проблемы и желания.