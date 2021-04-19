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Истории

Эксперимент: могут ли растительные морепродукты заменить настоящие с точки зрения вкуса

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Рынок альтернативных морепродуктов по масштабам все еще уступает мясным аналогам, однако продолжает расширяться. Писательница Адриенн Дэй решила провести эксперимент: в течение пяти дней вместе с семьей она пробовала растительные морепродукты. Вот что у нее вышло.

Эксперимент: могут ли растительные морепродукты заменить настоящие с точки зрения вкуса

Большинство игроков в сфере альтернативных белков знают: хороший заменитель должен иметь вкус и текстуру оригинального продукта. Растительные бургеры и сосиски способны обмануть даже самых требовательных гурманов, и этот рынок стремительно растет. Однако аналогов морепродуктов представлено меньше по нескольким причинам.

  • Они и так считаются здоровой альтернативой мясу, особенно лосось и тунец, содержащие высокий уровень омега-3 жирных кислот.
  • Создать аналог стейка из тунца или лосося для суши намного сложнее, чем замену мясному фаршу.

Тем не менее производство натуральных морепродуктов представляет высокий уровень опасности для окружающей среды.

  • В то время как употребление красного мяса опустошает планету и способствует изменению климата, чрезмерный вылов рыбы и применение таких хищнических методов, как траление, дестабилизируют систему океанов.
  • Около 90% природных рыбных ресурсов истощены или близки к этому.
  • Например, в США креветки являются самым популярным морепродуктом. Чтобы освободить место для ферм по разведению креветок, расчищаются мангровые леса, которые поглощают углекислый газ и помогают защищать береговые линии.

Постепенно на рынке появляется все больше технологических компаний, производящих растительные крабовые пироги, веганские креветки и прочие альтернативы. Их поддерживают венчурные фонды и покупатели, которые стремятся к более экологичному питанию.

Но могут ли растительные морепродукты заменить настоящие с точки зрения вкуса? Найти ответ на этой вопрос решила писательница Адриенн Дэй. В течение пяти дней она вместе с семьей пробовала растительные аналоги морепродуктов.

Понедельник: веганские креветки скампи

Свой эксперимент Дэй начала с веганского продуктового магазина-закусочной Orchard Grocer, расположенном в районе Нижний Ист-Сайд на Манхэттене. Раньше в этом месте было много небольших лавок с копченой рыбой и кошерным мясом, но со временем их вытеснили современные веганские рестораны. Они предлагают аналогичные блюда, но без мяса животных, а из растительных белков с добавлением таких ингредиентов, как растение конжак и водорослевое масло.

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Помимо основного блюда, Дэй также выбрала пару растительных сэндвичей, чтобы проверить, смогут ли они стать достойной заменой оригинальным.

  • Poppy — салат с нутовым «тунцом» на мраморном хлебе.
  • Marlowe — сэндвич «Рубен», приготовленный из свекольного сейтана Blackbird и веганского сыра проволоне Violife.

Дэй и ее муж остались довольны: Marlowe имеет текстуру солонины и приятен на вкус, а Poppy напоминает тунец с небольшим привкусом унами и приятной сочной консистенцией. Дэй также попробовала морковного лосося: он похож на обычную морковь, но дополняется приятным копченым вкусом.

Дэй начала эксперимент с веганских креветок не случайно: ракообразные — это любимая еда ее шестилетнего ребенка, а у ее мужа на них аллергия. Веганские креветки скампи изготовлены из модифицированного крахмала, горохового белка и глюкоманнана (пищевое волокно из корня конжака) и имеют довольно грубую структуру.

В сыром виде обычные креветки имеют бледно-серый оттенок, а по мере готовки окрашиваются в розовый и сворачиваются. Веганские креветки имеют такой вид изначально. Без этих визуальных подсказок не понятно, как долго их нужно готовить.

Дэй обжарила креветки в течение нескольких минут с большим количеством чеснока и лимона. По вкусу они немного напоминают креветки, но имеют странную мармеладную текстуру, которая твердеет по мере остывания.

Фото: Адриенн Дэй

Соня Уртадо, пищевой биотехнолог, сооснователь и глава научного отдела Kuleana, утверждает, что при разработке растительных морепродуктов трудно добиться правильной текстуры. Kuleana, среди прочего, разрабатывает аналог голубого тунца, который будет запущен уже в этом году. По словам Уртадо, компании удалось создать настолько удачную растительную комбинацию, что во время слепых дегустаций люди принимали их продукт за настоящего голубого тунца.

Вторник: рыба с картофелем фри

Интерес к искусственной рыбе продолжает расти. Как утверждает Дэй, вероятно, именно поэтому растительное рыбное филе Gardein так распространено в США, по крайней мере в Бруклине.

По словам старшего менеджера инициативы по устойчивым морепродуктам Good Food Institute Дженнифер Лами, Gardein — крупнейший игрок этого рынка в США. В основном это связано с отсутствием конкуренции, но ситуация меняется: Sophie’s Kitchen недавно заключила сделку с Walmart на поставку своих растительных крабовых котлет и морских гребешков. Даже такой крупный бренд, как Nestlé, выпустил собственный аналог тунца в Швейцарии.

Сектор альтернативного мяса стремится охватить аудиторию, которая придерживается флекситарианства, а также убедить людей в том, что их продукты превосходят животные белки по моральным, экологическим и медицинским соображениям и способны конкурировать с ними по вкусу. По словам Лами, вкус растительных аналогов имеет решающее значение.

Дэй запекла растительное рыбное филе Gardein и дополнила его картошкой фри и кетчупом. По вкусу такое блюдо напоминает оригинальный продукт, однако по текстуре рыбная начинка скорее пористая, а не слоеная.

Среда: веганский копченый лосось и черная икра от Cavi-art

Веганская икра кажется намного более привлекательной, если сравнить ее со стоимостью оригинала. К примеру, 100 грамм икры русского осетра от Russ & Daughters’ обойдется в $500. За те же деньги можно приобрести 72 банки растительной альтернативы от Cavi-art, доступной как в черном, так и в красном цвете. Это также гораздо более экологичный выбор, так как производящий икру осетр находится на грани исчезновения.

По словам Дэй, аналог икры на основе морских водорослей имеет впечатляюще реалистичный вкус и эластичную структуру, а также оставляет приятное соленое послевкусие.

Фото: Адриенн Дэй

Дэй дополнила икру бейглом с веганским копченым лососем Sophie’s Kitchen и прочими добавками. У растительного лосося странная резиновая текстура, а на выходе из упаковки он был настолько мокрый, что его пришлось выжимать над раковиной. По вкусу такой продукт также уступает оригиналу. Дэй рассказывает: попробовав кусочек, ее муж отдал свою порцию кошке. Но и она не проявила к блюду интереса. Однако он действительно пах копченым лососем, и в сочетании с бейглом и начинками относительно напоминал настоящую рыбу.

Четверг: слепая дегустация растительного тунца

Компания Good Catch стремится воссоздать тунец не только с точки зрения вкуса, но и питательности. Это достигается путем добавления водорослевого масла в основу, состоящую из различных растительных белков. Водорослевое масло, которое изготавливается из определенных видов морских водорослей, — отличный источник омега-3 DHA. Оно также придает продукту «морской» привкус.

По словам Дэй, растительный тунец Good Catch не понравился ей сразу: он имеет коричневатый оттенок и мускусный аромат. Улучшить блюдо не помогли ни майонез, ни укроп, ни соль, ни перец, ни лимон, ни даже тайский соус. Слепая дегустация также никого не обманула.

Пятница: веганские крабовые пироги

В завершающий вечер эксперимента Дэй обжарила на сковородке растительные крабовые пироги Good Catch и дополнила их домашним соусом ремулад. Она угостила ими друзей, которые являются поклонниками морепродуктов. Пироги были съедены за считанные минуты. Все согласились с тем, что по вкусу веганская версия не уступает оригинальному продукту. Но, вероятно, наш мозг одурачили добавки  — панировочные сухари, лимонный сок и петрушка — а не белковая смесь из шести растений.

В целом, рынок альтернативных морепродуктов уже сейчас предлагает достаточно большое разнообразие аналогов. Некоторые из них невозможно отличить от оригинальных, а другие еще предстоит доработать в плане вкуса и консистенции. В то же время возникает вопрос: насколько аналоги должны быть похожи на реальный продукт? К примеру, в стейках, помимо самого мяса, также встречаются жир, хрящи и кости. Действительно ли нужно воссоздавать это в растительных аналогах?

Источник.

Фото на обложке: maramorosz / Shutterstock

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