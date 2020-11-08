Четыре причины, почему бизнесу нужен видеоконтент

В цифровую эпоху привлечь внимание аудитории бывает непросто. Переизбыток информации заставляет людей тщательно фильтровать контент. Поэтому компаниям важно выбирать правильные форматы презентации продукта. Вот четыре причины, почему предпринимателям стоит обратить внимание на видеоконтент.

Привлекаем внимание

За последние десять лет значительно выросла популярность социальных сетей. Выделиться на небольшом экране смартфона среди тысяч постов помогает мультимедийный контент: яркие фото и видео.

Пользователь прокручивает ленту, пока не появится что-то броское и интересное. Воспринимать текст гораздо сложнее, особенно если автор использует сложные слова и выражения.

При этом содержание и оформление видеоролика играют не менее важную роль. «Видео приносит эффективные результаты, если содержит актуальную и интересную информацию. Интернет переполнен видеоконтентом, поэтому необходимо учитывать индивидуальные предпочтения пользователей и анализировать количество просмотров, чтобы получить конкурентное преимущество», — считает сооснователь и CEO платформы по поиску видео Primis Эял Бецалель.

Упрощаем подачу информации

По данным консалтинговой фирмы Nielsen Norman, на страницах сайтов в среднем по 593 слова. Пользователи читают только 20% текста. Так зачем продвигать личный бренд, продукт или услугу в формате, который не привлекает внимание и не обеспечивает достаточное количество переходов?

Пользователи интернета отдают предпочтение видео, и главная причина — простота и удобство.

По данным маркетингового агентства 99Firms, пользователи ежедневно просматривают 500 млн часов видео на YouTube и 100 млн часов видео на Facebook.

По этой же причине так популярны экранизации книг: видео передает информацию более эффективно. Видео с поваром воспринимается легче, чем письменный рецепт торта.

Знакомим аудиторию с брендом и производителем

Зрители вряд ли запомнят автора, если они не прочитали множество его статей или книг. Видео позволяет повысить узнаваемость автора, производителя или бренда. Пользователи запоминают интересную манеру речи и поведения, благодаря этому увеличивается количество покупок, подписок, переходов и репостов в социальных сетях.

Этот факт подтверждает исследование сервиса для создания видео Animoto: оно показало, что подавляющее большинство пользователей интернета предпочитают просматривать видеоконтент в социальных сетях. По результатам того же исследования, 88% маркетологов удовлетворены результатами видеомаркетинга в соцсетях.

Повышаем конверсию

Видеоконтент вызывает гораздо больше чувств и эмоций, чем текст. Пользователь скорее будет растроган при просмотре видео, чем при чтении рассказа. А просмотр кулинарного шоу даже задействует вкусовые рецепторы.

В то же время, текстовый контент в большинстве случаев просматривается бегло. В результате количество переходов по ссылкам в тексте гораздо меньше. Видеоформат дает более эффективные результаты. По данным компании HubSpot, размещение видео на целевой странице повышает конверсию на 80%. Более того, данные Precision Marketing Group показывают, что добавление видео в электронном письме приводит к увеличению переходов на 200–300%.

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