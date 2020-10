5 трендов маркетинга, которые нельзя игнорировать в конце 2020

Пандемия как триггер перемен

Пандемия стала главным системным вызовом 2020, оказав максимальное влияние на рынок. Уже понятно, что многие перемены с нами надолго. Например, переход в онлайн и элитаризация офлайна. В то время как онлайн-обучение и распределенные команды, которые встречаются только в Zoom, стали массовыми, услуги, которые раньше оказывались на потоке, перешли на уровень элитарного сервиса.

Спорт, медитации, развлечения — все это теперь в формате персональных услуг и закрытых тусовок для своих.

Вторая важная перемена — осознанное потребление. Прагматичный подход клиентов во многом стал результатом упадка экономики и снижения достатка. В несколько раз увеличилось время принятия решения о покупке. Теперь нужно больше касаний и более эффективная сегментация. А фиксация на болях клиента постепенно трансформировалась в работу с ценностями.

Распространение коронавируса привело к тому, что брендам пришлось на ходу менять свои маркетинговые стратегии — находить смелые решения на стыке сфер и много креативить. Например, Snapchat добавил функцию Here For You, которая помогает людям управлять своим психологическим здоровьем. А музей Getty в Калифорнии запустил конкурс Getty Museum Challenge, в ходе которого пользователям соцсетей предлагалось воссоздать свои любимые произведения искусства, используя всего три предмета.





Новые инструменты

С каждым годом маркетинг обрастает все большим количеством инструментов, которые быстро сменяют друг друга на пьедестале популярности. Сейчас на пике короткие видеоформаты, которые придают рекламе эффект реалити-шоу (TikTok, сторис в Instagram, быстрые видео в Telegram). Новую жизнь получили подкасты, которые отлично подходят для фонового режима.

Совершенствуются алгоритмы для SEO-оптимизации. Продолжают активно внедряться чат-боты, основные преимущества которых — 24-часовое обслуживание и мгновенное реагирование. Крупные компании тратят все больше сил на персонализацию своего продвижения по аналогии с Amazon или Netflix, которые уже давно успешно подбирают индивидуальные рекомендации по своим продуктам.





Data-driven маркетинг

Маркетинг, основанный на анализе данных, активно набирает популярность. Идея в том, что все решения должны базироваться на оцифрованных гипотезах. Чем больше данных, тем точнее можно предсказать результат маркетинговых активностей.

Умение анализировать данные — один из самых востребованных навыков среди маркетологов 2019-2020 года. Согласно McKinsey, у активных пользователей клиентской аналитики в 23 раза больше шансов превзойти своих конкурентов в привлечении новых клиентов.

И это не так сложно, как кажется. Я когда-то начинала с таблички Excel, в которой прописывала все шаги по поиску и проверке гипотез. В одном столбике активность, в другом — ожидания, в третьем — реальный результат. Элементарное занятие, которое уже через несколько месяцев позволяет увидеть важные закономерности.





Автоматизация

Объем мирового рынка автоматизации маркетинга оценивался в 4,06 млрд долларов США в 2019 году, и ожидается, что в период с 2020 по 2027 год среднегодовой темп роста составит 9,8%. Цифровизация, проникновение интернета, увеличение объемов больших данных и решений для их анализа, спрос на автоматизацию бизнеса и аналитику способствуют росту рынка.

Цель автоматизации — отдать всю рутинную работу машинам и сфокусироваться на концептуальных и стратегических задачах. Ключевая технология здесь — искусственный интеллект, который открывает невероятные возможности в индустрии. Обработка пользовательских данных, прогнозирование моделей поведения клиентов, адаптация под них, персонализация, мгновенная обработка и использование информации в реальном времени, анализ сценариев работы с клиентами — все это уже умеет ИИ.

Автоматизация позволяет обеспечить согласованность действий на различных платформах, каналах и устройствах — будь то электронная почта, социальные сети или поисковый маркетинг. Такой многоканальный подход помогает предприятиям создавать интегрированный опыт для клиентов независимо от того, где они находятся.





Фокус на системность

Маркетинг как огромная мозаика из тысячи фрагментов: инструментов, направлений, форматов. И к сожалению, это многообразие часто расфокусирует внимание специалистов — немногие способны видеть всю картину целиком. Из-за этого инструменты превращаются в самоцель, а маркетинг — в бесконечный процесс без результата, когда вместо решения концептуальных задач маркетологи по пять раз переделывают сайт или накручивают лайки в Instagram.

Появление системной модели маркетинга и маркетологов, способных собирать из разрозненных фрагментов пазла стройную концепцию, ориентированную на бизнес-результат, — это основная цель, к которой сейчас стремится вся индустрия. Важно, чтобы любой шаг был экономически оправдан и интегрирован в понятную стратегию.

Cистемный подход поможет убрать смысловой барьер между маркетологами, которые часто не могут оперировать бизнес-терминами и прогнозировать конкретные результаты, и предпринимателями, которые не разбираются в функционировании маркетинга и не понимают, на какой эффект рассчитывать.

Маркетинг будет становиться все более адаптивным, технологичным и комплексным. Как мелким стартапам, так и крупным корпорациям сейчас важно успевать за этими переменами.



