Как туризм может продвинуть Web3 в массы

В последнее время индустрия туризма начала развиваться быстрее, чем когда-либо. Тем не менее, как считают эксперты, настоящий прорыв нас ждет впереди, когда TravelTech перейдет в Web3-измерение. Перевели статью CoinTelegraph , в которой рассказывается, как туризм двигает новое поколение интернета в массы.

Туризм — одна из крупнейших индустрий в мире. По данным сервиса Statista, она ежегодно привлекает до 2 млрд. технологически образованных пользователей. Тем не менее, инновации внедряются в индустрию довольно медленно.

По крайней мере, до недавних пор. Как считают эксперты, прямо сейчас индустрия туризма находится на пороге революции, которая способна кардинально изменить сложившиеся устои. Речь идет о Web3. Новое поколение интернета способно направить туризм по пути простоты, эффективности и стандартизации, которых так не хватает во время путешествий по миру.

Будущее путешествий

Представьте себе мир, в котором смена фамилии в билете или регистрация домашнего животного на рейс не вызывают приступ паники и желание отменить поездку. А ведь это лишь часть проблем, с которыми часто сталкиваются путешественники. Весь привычный ход путешествия от процесса бронирования билета до регистрации на рейс пора менять — отрасль созрела для инноваций, которые способны упростить жизнь всем участникам туристического бизнеса.

В отличие от тех систем, которые работают в индустрии сегодня, Web3-инструменты могут приносить пользу не только бизнесу, но и клиентам. Например, технология NFT позволила бы путешественникам безопасно и прозрачно хранить свои авиабилеты в виде невзаимозаменяемого токена, который сгорает после приземления в пункте назначения. В отличие от билетов в их текущем виде, NFT можно удобно передавать без необходимости связываться с невыносимой технической поддержкой авиакомпании.

В свою очередь, DeFi может произвести революцию в оплате путешествий. Сегодня мир как никогда поделен на зоны влияния различных сервисов для оплаты, и туристы часто сталкиваются с проблемами из-за нерабочих карт или высоких комиссий за переводы. Web3 имеет все шансы это исправить.

Еще один путь внедрения новых технологий в индустрии — геймификация опыта или GameFi. Авиакомпании и гостиничный бизнес могут внедрить программы лояльности и вознаграждения, ориентированные на тех, кто часто путешествует. Это позволит создать более прочные взаимоотношения и повысить лояльность к бренду.

Наконец, DAO могут способствовать формированию сообществ иммигрантов, путешественников и просто заинтересованных в вопросе людей. Участники клубов могут принимать коллективные решения и совместно управлять созданной единицей.

Это особенно актуально с учетом того, насколько сильно выросла доля технически подкованных путешественников. По данным британской судоходной компании Condor Ferries, к концу 2023 года цифровизация станет нормой практически для каждого типа билетов, и более двух третей бронирований будет осуществляться в режиме онлайн. Такой массовый переход на цифровые платформы открывает огромные возможности для масштабирования инфраструктуры блокчейна, особенно в сфере платежей.

Web3 внедряется в туризм уже сейчас

Применение Web3-технологий в туристической отрасли — это не просто теория или концепт, это то, что происходит уже сегодня. Как пример можно привести Camino Network, первый L1-блокчейн, специально разработанный для нужд туристов.

Camino призван помочь путешественникам объединить в одной сети все существующие Web3-инструменты, включая DeFi, GameFi, DAO и цифровые идентификаторы личности.

Уже сейчас Camino Network может похвастаться растущей сетью партнерств. Проект поддержало более 150 компаний, в том числе Eurowings, Lufthansa, SIXT и TUI, каждая из которых проявила интерес в разработке и внедрении Web3-решений в туристическом секторе.

Чтобы озвученные выше инновации не пропали, важно, чтобы вся туристическая индустрия перешла на Web3. Простым, но действенным решением этой проблемы может стать консорциум, объединяющий Web2 и Web3-компании и выступающий в роли единой «песочницы» с четкими правилами и требованиями. Возможно, именно тогда будущее путешествий станет реальностью, и туризм перестанет быть чем-то сложным.

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Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.