Что такое SPF в косметике?

Скоро наступит лето — пора позаботиться о защите от солнца. Большинство людей просто выбирают крем с самым высоким SPF, считая, что такое средство действует эффективнее. Так ли это на самом деле и что вообще означает SPF? Разбираемся в материале.

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Что такое SPF?

SPF (от англ. sun protection factor) — это солнцезащитный фактор. Этот показатель сообщает, во сколько раз дольше можно находиться на солнце и не обгорать с солнцезащитным кремом по сравнению с незащищенной кожей. Так, если обычно ваша кожа начинает краснеть через 15 минут, то при нанесении средства с SPF 10 на это потребуется в 10 раз больше времени (2,5 часа).

Степени защиты SPF

Более высокий SPF указывает не на лучшую, а на более длительную защиту от солнца. Таким образом, средства с SPF 2 и SPF 30 действуют одинаково эффективно, но первое нужно наносить чаще.

Чтобы определить уровень SPF в креме, проводят лабораторные тесты на незагорелых участках кожи добровольцев (например, на ягодицах). На кожу обильно наносят солнцезащитное средство, а затем подвергают ее воздействию искусственного солнечного света через УФ-лампы.

При этом измеряют, через какое время кожа начинает обгорать с солнцезащитным кремом и без него. Затем первый показатель делят на второй и получают уровень SPF. Так, если кожа сгорает за 300 с с солнцезащитным средством и за 10 с без него, то SPF равен 30.

Этот тест определяет степень защиты только от UVB-, но не от UVA-лучей. Вторые глубже проникают в кожу, способствуют преждевременному старению и развитию рака кожи.

Чтобы защититься от обоих типов солнечных лучей, нужно выбирать средства с маркировкой «широкий спектр» — они проходят дополнительные лабораторные испытания. Обычно это метод определения устойчивого потемнения пигмента (persistent pigment darkening, PPD), но какого-либо общепризнанного способа измерить защиту от UVA-лучей не существует.

Как выбрать средство с SPF?

Не обязательно покупать крем с самым высоким показателем. Если наносить его в достаточном количестве, подойдет и SPF 30.

SPF 30 и SPF 50 не сильно отличаются друг от друга: первый блокирует 97% УФ-лучей, а второй — 98,5%. Более того, чем выше степень защиты, тем жирнее текстура, поскольку химические фильтры очень маслянистые по своей природе.

Рекомендуется отдавать предпочтение кремам, а не спреям, поскольку в таком формате большая часть средства не попадает на кожу, что снижает его эффективность.

При выборе стоит обращать внимание и на виды УФ-фильтров.

Химические поглощают УФ-излучение и превращают его в тепловую энергию.

Физические или минеральные отражают свет, поскольку содержат крошечные частицы минералов или металлов, таких как оксид цинка (zinc oxide) и диоксид титана (titanium dioxide).

Оба вида эффективны, но имеют некоторые отличия. Так, химическим фильтрам нужно 15-30 минут, чтобы впитаться в кожу и начать защищать ее от УФ-лучей, а физические работают сразу.

Как правильно пользоваться косметикой с SPF?

Необходимо учитывать несколько аспектов. Во-первых, независимо от уровня SPF на кожу может попасть некоторое количество УФ-излучения. Санскрин — лишь часть эффективной защиты от солнца, и он не гарантирует, что вы не получите ожоги и связанные с ними повреждения кожи.

Во-вторых, чтобы обеспечить уровень защиты, указанный на упаковке, солнцезащитный крем нужно наносить достаточно толстым слоем, чего многие не делают. Следует учитывать и срок годности. Если средство просрочено, некоторые активные ингредиенты могут перестать работать.

Важно обновлять крем каждые два часа, особенно если вы поплавали, вспотели или вытерли кожу полотенцем. Нежная кожа губ также нуждается в защите: если вы едите, пьете или облизываете губы, используйте бальзам с SPF.

Кроме того, рекомендуется не выходить на солнце в середине дня, когда его лучи наиболее сильны, а также носить более закрытую одежду и головные уборы.

В статье использованы материалы следующих источников:

Prevention.com, Science.org.au, Verywellhealth.com

Фото на обложке: Me dia / Shutterstock