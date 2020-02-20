Как стартапу выстроить процесс принятия решений

На вопрос «Кто за что отвечает в вашей компании?» многие стартаперы говорят, что принимают решения сообща. Партнер инвесткомпании Stratticus Рошан де Джонг считает, что это неудачный подход и в коллективе должны быть четко распределены зоны ответственности. Он рассказал, как выстроить систему принятия решений.

Три типа решений, с которыми сталкивается любая компания

Решения, которые может принимать один человек, потому что последствия от потенциальной ошибки будут минимальны.

Решения, для принятия которых нужны мнения нескольких заинтересованных сторон или экспертов, потому что они могут достаточно сильно повлиять на ситуацию.

Решения, которые настолько важны, что принимать их должна группа людей.

Система принятия решений должна отвечать на вопросы: «Кто решает, что решает и на основе каких данных?». Аарон Диньян из The Ready отлично рассказал о том, как приступить к созданию такой системы в своей книге Brave New Work. Вот с каких вопросов надо начать.

Какие роли есть в компании?

Как правило, это контроль за финансами, юридическая поддержка, проектирование, производство и доставка продукта. У всех этих ролей есть причины существования, обязанности и права. Какие роли есть в вашей компании и кто их занимает?

В схеме «кто/что/как» ответ этот вопрос обычно затрагивает «что» и подводит к «кто».

Какие решения можно принимать самостоятельно?

Ответ на этот вопрос будет в значительной степени зависеть от роли и компании. Сколько денег может потратить CEO без согласования? А уборщик? Руководитель может решить, откуда ему сегодня работать, но у человека, стоящего на ресепшн, такой опции нет.

Задайте себе вопрос: какие решения достаточно безопасны, чтобы сотрудники могли принимать их сами?

Для принятия каких решений нужны мнения других людей?

В W. L. Gore (создатели Gore-Tex) используют мощную метафору «принятие решений ниже ватерлинии». Если с повреждением корабля над ватерлинией можно справиться, то пробоина под ней грозит серьезными проблемами. Так что в W. L. Gore никто не принимает решения, расположенные ниже ватерлинии, без предварительной консультации с заинтересованными сторонами и экспертами. Последнее слово по-прежнему остается за одним лицом, но обязательным условием является сбор нескольких мнений.

Для какого типа сделок менеджеры по продажам должны сначала получить одобрение финансового директора? Учитываются ли при составлении бюджета пожелания всех отделов? Могут ли сотрудники выражать мнение о направлении, на которое компании стоит обратить внимание в этом году?

Какие решения может принимать один человек, если он предварительно посоветуется с экспертами? Как должна выглядеть консультация?

Когда в принятии решения нужно поучаствовать всем?

Это самые тяжелые решения, потому что они требуют согласования, а не просто консультации.

Кто должен утвердить расторжение договора с клиентом? А название продукта? Кто решит, стоит ли нанимать нового человека?

Здесь есть существенная разница между предложением решения и участием в процедуре согласования. Финансовый директор не предлагает размер зарплаты, он ее просто утверждает. Но у всех акционеров есть равные основания для того, чтобы предложить кому-либо в компании тоже стать акционером.

Для принятия каких решений вам нужно одобрение? Чье? Как выглядит согласование и кто может вносить предложения? И действительно ли это решение нужно принимать вместе?

Что делать в случае сомнений?

Невозможно все предугадать, и попытка сделать это будет глупой и расточительной. Ситуации могут складываться так, что они не будут вписываться в вашу систему принятия решений. Что делать в таком случае? К какой точке можно вернуться?

Думаю, здесь лучше принять решение вместе с определенной группой людей, вдобавок руководствуясь принципом «если вы считаете, что лучше действовать сейчас и исправлять проблемы позже, вперед».

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