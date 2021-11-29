Как увеличить время автономной работы ноутбука на Windows 11

Microsoft отмечает, что ее новая операционная система Windows 11 позволит использовать ноутбук без дополнительной подзарядки дольше, чем когда-либо. Однако в каждом обновленном ПО могут встречаться ошибки, и, возможно, на данный момент ваш компьютер работает не так долго, как хотелось бы. К счастью, есть несколько простых способов это исправить.

Регулярно устанавливайте обновления

Трудно переоценить то, насколько важно постоянно обновлять операционную систему. Особенно если речь идет о новинке, такой как Windows 11. Это помогает исправлять проблемы с безопасностью, улучшать производительность, активировать новые функции и повышать эффективность работы ПО, сокращая количество потребляемой им энергией.

Чтобы проверить наличие обновлений, зайдите в «Параметры» и выберите «Центр обновлений Windows». Windows 11 устанавливает их автоматически, однако вы можете настроить этот процесс в разделе «Дополнительные параметры».

Используйте режим экономии заряда

Чтобы его найти, откройте «Параметры» → «Система» → «Завершение работы и батарея». В открывшемся окне можно увидеть текущее состояние заряда ноутбука и проверить, насколько быстро он разряжается со временем.

Нажмите «Экономия заряда» и выберите, когда этот режим будет запускаться автоматически (например, когда будет оставаться 10 или 20% заряда). В этом режиме Windows 11 приостанавливает синхронизацию таких элементов, как электронная почта и календари, а также ограничивает работу неиспользуемых приложений.

Уменьшите энергопотребление экрана

Экран ноутбука сильно расходует батарею, но, к счастью, есть способы это исправить. Перейдите в «Параметры» → «Система» → «Дисплей». В разделе «Яркость» можно приглушить яркость экрана и настроить его автоматическую оптимизацию, активировав режим экономии заряда.

Еще один способ — настроить переход в спящий режим. В окне «Параметры» откройте «Система» → «Завершение работы и батарея» → «Экран и спящий режим». Здесь можно выбрать, через какое время система будет отключать экран, находясь в неиспользуемом состоянии.

Переключитесь на более темный режим

Вопрос о том, помогают ли более темные визуальные элементы продлить время автономной работы, считается спорным. Однако Microsoft разместила этот совет в своем руководстве, поэтому он будет упомянут и здесь. Цель — уменьшить энергопотребление дисплея, используя более темные оттенки вместо ярких цветов.

Выберите «Параметры» → «Персонализация». Здесь доступно несколько вариантов.

«Фон»: смените обои на более темный вариант.

«Цвета»: выберите светлый или темный режим.

«Темы»: настраивайте различные элементы интерфейса Windows 11.

Управляйте энергопотреблением Windows 11

Вы можете ограничить энергопотребление не только экрана, но и системы в целом. Для этого откройте «Параметры» → «Система» → «Завершение работы и батарея».

В разделе «Экран и спящий режим» можно установить, как долго ноутбук будет находиться в неиспользуемом состоянии, прежде чем перейдет в спящий режим, как при питании от батареи, так и от сети.

Кроме того, в меню «Режим питания» можно настроить баланс производительности и расхода батареи. Чтобы продлить время автономной работы, выберите «Максимальная эффективность энергопотребления».

Прочие советы

Обновлять нужно не только всю систему, но и отдельные приложения: так они оптимизируются по максимуму, а вы получаете доступ к новым функциям.

Регулярная перезагрузка также помогает продлить срок автономной работы, поскольку отключает неиспользуемые программы и процессы, о которых вы, возможно, забыли. Кроме того, если вам не нужен интернет или Bluetooth, то можно запустить режим полета. Он находится в разделе «Параметры» → «Сеть и интернет» → «Режим “в самолете”».

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