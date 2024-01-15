Компьютер на Windows 11 неожиданно перезагружается? Вот как это исправить

Неожиданная перезагрузка компьютера мешает сосредоточиться на работе. Если это происходит регулярно, возможно, решить проблему поможет один из этих способов.

Проверьте компьютер на наличие проблем с питанием

ПК может произвольно перезагружаться из-за неисправности блока питания. На это указывают следующие признаки.

Иногда устройство не перезапускается после автоматического выключения и может даже не включаться.

Отображается «синий экран смерти».

Блок питания перегревается, издает странные звуки, от него исходит запах гари или дым.

Обратитесь к специалисту — он либо отремонтирует блок питания, либо порекомендует его заменить.

Еще одна возможная причина — блок питания не справляется с нагрузкой, из-за чего некоторые компоненты получают недостаточно энергии. Это может привести к нестабильности системы и случайным перезагрузкам. Чтобы это исправить, уменьшите нагрузку на блок питания или замените его на более мощный.

Убедитесь, что компьютер не перегревается

Когда перегреваются такие аппаратные составляющие, как процессор и графический процессор, компьютер переходит в режим самосохранения, чтобы защитить от теплового повреждения другие компоненты. Один из признаков перегрева ПК — автоматические перезагрузки.

Чтобы выяснить, связана ли проблема с перегревом, прикоснитесь к компьютеру после автоматической перезагрузки. Если он горячий, то во время использования следите за температурой процессора и графического процессора (они производят больше всего тепла) и старайтесь избегать перегревов.

Просканируйте компьютер на наличие вирусов

Причиной произвольных перезагрузок также могут быть некоторые типы вирусов. При этом могут возникать и другие проблемы, такие как снижение производительности, а также частые сообщения об ошибках и сбои.

Чтобы избавиться от вирусов, просканируйте компьютер с помощью встроенного Microsoft Defender или стороннего антивируса.

Обновите систему

Windows содержит ошибки, и иногда они могут влиять на производительность и стабильность ПК, заставляя его перезагружаться. Обновления помогают исправить эти ошибки. Просто установите их и посмотрите, прекратятся ли случайные перезагрузки.

Запустите команды SFC, DISM и CHKDSK

Причина может быть и в проблеме с системными файлами. Исправить это поможет быстрое сканирование SFC (восстанавливает поврежденные системные файлы) и DISM (заменяет отсутствующие). Если эти способы не сработали, выполните сканирование CHKDSK.

Удалите недавно установленное ПО

Если проблема возникла после установки определенного приложения, то удалите его и проследите за поведением компьютера. Если он по-прежнему перезапускается, причина может быть в том, что приложение внесло катастрофические изменения в настройки еще до удаления. Чтобы устранить их, восстановите систему.

Отключите автоматическую перезагрузку

Если эта функция включена, компьютер перезагружается при возникновении сбоев в системе. Чтобы ее отключить, нажмите Win + R, в текстовое поле введите sysdm.cpl и нажмите «ОК».

Перейдите на вкладку «Дополнительно» и в разделе «Загрузка и восстановление» нажмите «Параметры». В разделе «Отказ системы» уберите флажок рядом с «Выполнить автоматическую перезагрузку», а затем нажмите «ОК», чтобы применить изменения.

Помните, что это лишь маскирует проблему, вызывающую произвольную перезагрузку ПК. Даже если с компьютером все в порядке, рекомендуется выполнить и описанные ниже шаги.

Проверьте компьютер на наличие проблем с памятью

Если ПК не может сохранять данные в оперативную память, он будет использовать вторичную (диск). Проблема в том, что это может повлиять на производительность устройства, и в конечном итоге оно будет работать нестабильно и перезагружаться случайным образом.

Чтобы проверить компьютер на наличие проблем с памятью, воспользуйтесь средством проверки памяти. Нажмите Win + R, в текстовое поле введите mdsched.exe и нажмите «ОК». Затем выберите «Выполнить перезагрузку и проверку».

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Во время перезагрузки будет выполнена проверка памяти. Обратите внимание на обнаруженные ошибки и выясните, как их исправить (информацию можно найти на сайте производителя).

Во время сканирования можно нажать F1, и вам будет предложено три варианта теста: «базовый», «обычный» (по умолчанию) и «широкий». Выберите нужный с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз, а затем нажмите F10, чтобы начать (инструмент запустится заново).

Удалите последние обновления

Иногда ПК начинает произвольно перезапускаться после установки обновлений. Это может произойти, например, из-за того, чтобы они содержат ошибку или установлены неправильно. Попробуйте удалить их.

Примечание. Удаление обновлений может привести к нестабильной работе компьютера и множеству проблем (возникнут ошибки и сбои, приложения перестанут работать). Если обновление касается безопасности, его удаление может поставить компьютер под угрозу.

Чтобы удалить последние обновления, откройте приложение «Параметры» с помощью команды Win + i. Перейдите в «Центр обновления Windows» → «Журнал обновлений» → «Удалить обновления». Отобразится список обновлений, которые, по мнению Windows, можно удалить.

Найдите нужное обновление и рядом с ним нажмите «Удалить». Если вы не знаете, какое именно вызывает проблему, попробуйте удалить то, что было установлено непосредственно перед тем, как компьютер начал перезагружаться. После этого перезагрузите устройство.

Переустановите систему или выполните сброс до заводских настроек

Еще один способ решить проблему — выполнить обновление на месте. При этом система Windows будет переустановлена без удаления файлов и приложений.

Если это не помогло, можно сбросить систему до заводских настроек. В таком случае все приложения, данные и настройки будут удалены, поэтому создайте резервную копию наиболее важной информации. ​​

Убедитесь в отсутствии проблем с оборудованием

Если перечисленные выше способы не помогли, причина может быть в неисправности оборудования. Возьмите ноутбук или системный блок и аккуратно потрясите его. Если внутри что-то движется или гремит, это может означать, что какой-либо из компонентов сломан или плохо закреплен.

В таком случае его потребуется отремонтировать или заменить — это можно сделать как самостоятельно, так и при помощи специалиста.

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Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock