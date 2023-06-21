Чему учит работа с миллиардерами: рассказывают экс-коллеги Маска, Безоса и Гейтса

Рабочие привычки миллиардеров вдохновляют тех, кто стремится к подобному успеху. Бывшие коллеги Илона Маска, Джеффа Безоса и Билла Гейтса рассказали о том, как работали с ними и чему у них можно научиться.

Билл Гейтс умеет распознавать, что собеседник не знает ответа

Крис Уильямс никогда не забудет «допрос», который ему устроил основатель Microsoft Билл Гейтс, когда они познакомились в 1992 году.

Когда Гейтс приобрел компанию Уильямса, он расспрашивал его команду о том, почему их продукт лучше, чем у Microsoft. Уильямс проработал на руководящей должности в Microsoft восемь лет и регулярно встречался с Гейтсом. За это время он понял: таким образом Гейтс узнавал, что собеседник не знает ответа или придумывает его.

Уильямс сказал, что со временем и он приобрел этот навык. «Я мог по лицу узнать, что человек, похоже, скорее умрет, чем скажет: “Я не знаю, но выясню и вернусь с ответом”», — добавил он.

Уильямс также отметил, что на встречах Гейтс мог запоминать большое количество данных и мнений и сразу решать, как действовать дальше.

Джефф Безос проводит «намеренно неэффективные» собрания

Колин Брайар, бывший вице-президент Amazon и начальник штаба Безоса, перечислил 13 уроков, которые он извлек за 12 лет работы с ним.

Среди них — о том, что важно быстро реагировать на тренды, активнее работать над инициативами, которые приносят результаты, а также признавать, что «достичь согласия в команде — большой труд».

Касательно последнего пункта, Брайар рассказал, что Безос еженедельно проводил четырехчасовое собрание с прямыми подчиненными вместо того, чтобы встречаться с каждым по отдельности.

Встречу посещали все — даже если повестка дня не затрагивала их обязанности. По задумке Безоса, так они изучали обязанности друг друга, чтобы лучше работать в команде, когда наступит неизбежный кризис.

Брайар добавил: «Я видел много плохо функционирующих команд руководителей, которые просто не привыкли работать вместе, и им помогло бы нечто вроде намеренно неэффективной еженедельной общей встречи».

Илон Маск может веселиться, но с легкостью увольняет людей

В первые дни работы территориальным менеджером Tesla Карл Медлок присутствовал на собрании, где кто-то не согласился с мнением Маска. Медлок сказал, что больше никогда не видел того сотрудника, поскольку Маск «не из тех, кто спорит — он просто увольняет вас».

«Когда в конце встречи Илон встает и говорит: «Мы будем двигаться в этом направлении», то вам лучше встать и двигаться в этом направлении», — добавил Медлок.

Но несмотря на это Маск мог «веселиться» с теми, кто его поддерживал, а во время финального собеседования на должность задал Медлоку несколько хороших вопросов «для парня не из автомобильной индустрии».

По словам Медлока, он никогда не видел, чтобы его начальник общался и шутил с сотрудниками. «Он говорил с вами, если ему это было нужно, но не общался с людьми просто так», — сказал Медлок. Он добавил, что и на собраниях Маск сразу переходил к делу.

Источник.

Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney