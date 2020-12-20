Работники супермаркетов рассказали о раздражающих поступках покупателей

Сотрудники магазинов часто сталкиваются с недобросовестными или бесцеремонными клиентами. Работники из торговых сетей Tesco, Morrisons и Sainsbury’s рассказали, какие поступки покупателей потрясли их больше всего.

Есть неоплаченные продукты

Конечно, трудно удержаться и не попробовать лакомство, которое уже в руках. Однако кассиру будет непросто сканировать открытую упаковку с недоеденной едой.

Устраивать беспорядок на полках

Покупатели не любят поднимать товары, которые уронили. Зато обожают оставлять собачий корм в секции шампуней, потому что передумали его покупать.

Переклеивать ценники

Возможно, кому-то кажется, что взять стикер с уцененного товара и налепить его на другой — отличный способ сэкономить. Однако фактически это кража.

Охотиться за скидками

Нет ничего плохого в том, чтобы искать выгодные предложения. Но это не значит, что нужно преследовать сотрудника, который расставляет «желтые ценники».

Нарушать выкладку

Этот пункт говорит сам за себя. Представьте, как много времени уходит, чтобы правильно расставить товар на полках. А потом приходят покупатели и портят выкладку.

Приходить на экспресс-кассу с полной тележкой

Правило «Не больше 10 товаров» действует для всех. Исключений нет.

Являться до открытия магазина

Если торговый зал открывается в 7:00, значит, покупатели смогут войти только в 7:00. Даже если они пришли раньше или стоят под дождем.

Приходить за минуту до закрытия

Никто не раздражает так, как те, кто приходит прямо перед закрытием. И не стоит наивно спрашивать: «Извините, вы уже закрываетесь?», если рольставни наполовину спущены, и вам пришлось нагнуться, чтобы войти.

Демонстрировать возмущение в очереди

Недовольство не поможет. Если нагрубить кассиру, он может даже начать работать медленнее. Не стоит обижать тех, кто работает в сфере обслуживания.

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Фото на обложке: Robert Kneschke / Shutterstock