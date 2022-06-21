Якутия на Startup Village 2022: чем запомнилось событие

Помимо участия в дискуссиях и других активностях гости также могли посетить офлайн-выставку Startup Bazaar и познакомиться с технологическими продуктами, созданными командами из России. Всего свои разработки представили более 150 стартапов. Примечательно, что 65 из них были из Якутии, и таким образом республика стала крупнейшим участником мероприятия. Чем еще запомнилась Якутия на Startup Village 2022 — в нашей статье.

25-26 мая в технопарке «Сколково» прошла ежегодная технологическая конференция Startup Village 2022, которая в этом году стала юбилейной. Традиционно на мероприятии собрались основатели стартапов, инвесторы, ученые, представители власти и корпораций для обсуждения актуальных вопросов российского бизнеса и поиска практических ответов на них.

Цифровые инновации и традиции

Для Якутии участие в Startup Village 2022 ознаменовалось сразу двумя большими событиями. Во-первых, 10 лет назад республика заключила сотрудничество с Фондом «Сколково», и это во многом послужило толчком к становлению и быстрому развитию IT-отрасли в регионе. Сегодня же Якутия по праву считается одним из главных технологических хабов России. Также она вышла в лидеры по цифровому и инновационному развитию и экспорту IT-услуг на Дальнем Востоке (в 2020 республика реализовала 75% экспорта IT-услуг ДФО).

В 2022 году соглашение со «Сколково» подписано вновь. «Абсолютно искренне скажу, что Якутия сегодня — один из лидеров инноваций в Российской Федерации. Для тех, кто не погружен, это может казаться необычным, непривычным, но это так. И я могу вам сказать, что в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке это не просто один из лидеров — это лидер. Неслучайно у нас там работает региональный оператор. Мы очень довольны совместной работой. И этим соглашением мы обновляем то сотрудничество, которое между нами идет. Очень теплые связи сложились, и я очень рад, что все так классно получается», — сказал Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково».

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев солидарен с коллегой и не менее ценит результаты совместной работы: «Те достижения, которые есть у республики в области инноваций и развития высокотехнологичных стартапов, являются результатом нашего сотрудничества. Фонд — это не только инвестиции, но и компетенции, помощь, советы. Это то общение, которое дает возможность нашим стартапам встать на один уровень с международными. Нас пугают, что из-за санкций процесс может замедлиться. Я же, наоборот, считаю, что это большое окно возможностей, которыми нужно обязательно воспользоваться при поддержке наших друзей из “Сколково”».

Второе важное событие для республики в этом году — 100 лет со дня образования Якутской АССР. Привлечь внимание гостей Startup Village к этой дате делегация из Якутии решила с помощью оформления своего выставочного павильона юбилейной символикой, а уже внутри установила ленту времени, на которой отображены памятные исторические даты республики начиная с 1922 года.

Помимо этого в честь двух праздничных дат в «Сколково» установили сэргэ, — восьмигранный столб, украшенный традиционными орнаментальными мотивами, — символ якутского гостеприимства и свидетельство многолетней дружбы.

Якутское чудо

Успехи Якутии в области высоких технологий часто называют «якутским чудом». Как уже было сказано, на Startup Village 2022 от республики выступили 65 стартапов. Многие из них заслуживают внимания, но мы расскажем только о нескольких.

Первый проект — из области анализа медицинских изображений с использованием технологий машинного обучения и компьютерного зрения — от компании «Сайберия». Основана в 2019 году Игорем Саввиным — практикующим врачом-рентгенологом, членом российского (РОРР), европейского (ESR) и канадского (CAR) обществ радиологов; Афанасием Аргуновым — IT-специалистом, который много лет занимался информатизацией здравоохранения в Якутии, и предпринимателем Айсеном Ивановым.

Сейчас проект Sciberia представлен пятью разработками, которые позволяют врачу автоматизировать рутину и больше времени уделять пациентам. Это:

Sciberia Viewer — инструмент для врача, предназначен для просмотра медицинских изображений;

Sciberia PACS — программное обеспечение для хранения и передачи медицинских изображений;

Sciberia Lungs — программный модуль для обработки КТ-снимков органов грудной клетки и быстрого формирования их характеристик для диагностики COVID-19 и рака легких;

Sciberia Head — программный модуль для обработки КТ-снимков головного мозга и быстрого формирования их характеристик для диагностики инсультов;

Sciberia WS — облачные сервисы для работы с программными модулями Sciberia Lungs и Sciberia Head.

Методика и подход Sciberia признаны ведущими медицинскими институтами России — Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени П. А. Герцена и Национальным медико-хирургическим центром им. Н.И. Пирогова. В планах команды — удовлетворить внутренний спрос на высокотехнологичный продукт и начать выход на внешние рынки.

Следующий проект — это умная одежда на основе оксида графена. Создан в 2020 году Захаром Евсеевым, старшим научным сотрудником лаборатории «Графеновые нанотехнологии» Физико-технического института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

Разработка представляет собой пленку химически модифицированного оксида графена, которая закрепляется на поверхности ткани. Благодаря уникальным электрофизическим свойствам материала можно контролировать различные показатели окружающей среды и носителя одежды: температуру, влажность, освещение, сердцебиение, артериальное давление и так далее. При этом отличительной чертой покрытия является устойчивость к ношению и стирке. Подобные разработки активно ведутся за рубежом, лидеры — Великобритания, Китай, Южная Корея.

И третий проект — искусственная экстракорпоральная печень ECLiS. Основан в 2019 году Иваном Троевым, научным сотрудником лаборатории «Клеточные технологии и регенеративная медицина» Медицинского института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

Проект разработан для пациентов с необратимой печеночной недостаточностью, которым показана трансплантация печени как единственно возможный метод радикального лечения. Новая технология основана на взаимодействии плазмы крови с культивированными клетками печени в сети полупроницаемых мембран, которая конструктивно повторяет физиологическую схему потоков крови в орган.

Фонд развития инноваций Якутии ждет стартапы

В этом году технопарк Якутии запускает Arctic Startup Expedition. Это масштабная программа, направленная на обучение технологическому предпринимательству, вовлечение коренных народов в инновационные экосистемы и поиск стартапов для решения технологических задач корпораций. Фокус проекта — на Севере и Арктике как регионе глобального значения, при этом участниками могут стать представители других регионов и стран, в том числе из БРИКС или ШОС.

Формат стартап-экспедиции появился в 2019 году как региональная инициатива. Тогда технопарк Якутии вместе с партнерами из «Сколково» и Дальневосточного фонда высоких технологий побывал во всех регионах ДФО России. По итогам лучшие проекты пригласили в акселератор «Б8» в Якутске. Именно тогда республика начала инвестировать и в стартапы из других регионов.

«Стартап-экспедиция родилась еще в 2019 году, тогда подтвердилась наша гипотеза, что даже в небольших городах есть стартапы, есть молодежь, которая что-то придумала и хочет реализовать. И тогда была задача найти такие проекты, которые были бы полезны с точки зрения реализации и внедрения их в Якутии.

Сейчас задача — еще больше расширить горизонты. Уже сегодня есть очень много проектов, связанных с холодом. Мы считаем, что арктический рынок хоть и небольшой, но он есть. Поэтому, с одной стороны, мы продвигаем наши проекты туда, а с другой — ищем интересные технологии и партнеров, с которыми у нас одни задачи. Надеемся, что в итоге наши проекты найдут новые рынки, а наш Фонд развития инноваций — новые проекты, которые будут полезны республике», — отметил министр инноваций Якутии Анатолий Семенов.

Проект будет включать в себя выездные мероприятия в арктических и северных регионах России: обмен опытом по созданию и развитию инновационных экосистем, образовательные мероприятия для стартапов — питчинг, стратегические сессии, хакатоны, круглые столы, вебинары и воркшопы.

Заявочная кампания уже стартовала, чтобы принять участие в арктической стартап-экспедиции, нужно подать заявку на сайте до 31 июля 2022 года. Там же — подробная информация о программе. К сотрудничеству приглашают стартапы, университеты, некоммерческие организации, корпорации и регионы.

Фото на обложке и в тексте: предоставлены пресс-службой технопарка Якутии