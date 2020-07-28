Где найти деньги на развитие стартапа: семь источников финансирования

Основателю компании нужно не только хорошо изучить рынок, придумать отличную бизнес-идею и понять, как получать доход с ее помощью, но и найти деньги на запуск проекта. Существуют различные варианты привлечения средств, каждый из которых связан с определенными последствиями. Как выбрать из них тот, который подходит конкретному бизнесу?

Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов. Может ли данный бизнес сокращать издержки и реинвестировать доходы, чтобы добиться органического роста, или компании нужно как можно скорее выпустить на рынок продукт/услугу, вложиться в маркетинг, представить бренд публике и завоевать свою долю рынка быстрее конкурентов? Есть ли у основателя финансовая подушка, или ему придется выплачивать себе зарплату? Нужно ли компании нанимать сотрудников, учитывая, что необходимость ежемесячных выплат может стать сложной задачей в первые месяцы работы проекта?

Прогноз доходов и издержек

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно сделать прогноз денежного потока. Лучше всего подготовить несколько сценариев: оптимистичный — привлечение крупных инвестиций/быстрый рост бизнеса, реалистичный — постепенное развитие, а также самый пессимистичный — на тот случай, если компании не удастся получить ожидаемый доход. Прогноз должен быть достаточно подробным: нужно рассчитать предполагаемый доход в месяц, вычесть из него издержки (расходы на зарплату, аренду, исследования и разработку, маркетинг и т.д.) и заложить некоторую сумму на случай непредвиденных обстоятельств. При этом надо помнить, что планы могут серьезно отличаться от реальности. Большое значение имеют сроки совершения закупок или заключения контрактов, а также даты выплаты налогов. Прогноз лучше оформлять в виде таблицы: ее четкая структура поможет лучше организовать данные и оценить реалистичность идеи. На его основе можно будет рассчитать размер необходимых инвестиций.

Личные накопления

Этот вариант позволяет обойтись без помощи банков и фондов. Можно использовать личные сбережения только на первом этапе, чтобы убедиться, что бизнес-идея работает, или вкладываться до тех пор, пока компания не начнет генерировать достаточный объем денежных средств для реинвестирования. Основатели одной компании запустили свой бизнес в 1992 году на £2000, которые они взяли взаймы у мамы. Она предложила суровые условия: деньги необходимо было вернуть через шесть месяцев, в противном случае 50% бизнеса доставалось ей. Такой подход оказался весьма мотивирующим, и через 182 дня они вернули долг с процентами.

Не у всех есть достаточное количество свободных средств или родственники, способные одолжить необходимую сумму. Кроме того, сама бизнес-идея может оказаться капиталоемкой и потребовать больших предварительных инвестиций (например, на разработку и создание продукции и/или маркетинг).

В этом случае у основателей бизнеса есть два варианта:

Взять в долг.

Кредит доступен для компаний, которые уже генерируют стабильный доход, владеют акциями или ликвидными активами (например, оборудованием).

Выделить долю в компании

То есть фактически продать часть бизнеса. Этот способ подходит для стартапов, которым нужно вложиться в маркетинг или разработку продукта, и только после этого они смогут получать доход.

Источники финансирования также могут быть разными.

1. «Друзья, семья и дураки»

3F — friends, family and fools (друзья, семья и дураки) — классическая формула подъемного капитала. Часто это самый простой и быстрый вариант, но он подходит не всем: такой подход может стать причиной испорченных отношений с близкими, если бизнес столкнется с трудностями. Еще одна возможность — специальные программы для стартапов. Государство предоставляет начинающим компаниям суммы размером до £25 тысяч под 6% без комиссии. Такой кредит не предполагает личной ответственности, поэтому, если бизнес не сможет его погасить, долг не распространится на личные средства основателя компании.

2. Банки

Вариант для компаний, генерирующих денежные средства. Выполняя требования государства, банки создают программы поддержки бизнеса. Такие предложения обычно предполагают личную ответственность основателей бизнеса (как минимум в первые годы его существования) — так кредитные организации защищают себя от возможных рисков. Если компания не сможет платить по счетами, заемщик может лишиться дома.

3. Площадки P2P-кредитования

Площадки типа Funding Circle оценивают риски, ликвидность и стоимость активов компаний и дают возможность частным лицам вкладывать деньги под более высокие проценты, чем они могли бы получить в банке.

4. Деньги основателя

Если вы верите в свой бизнес, нуждаетесь в инвестициях до получения дохода и хотите сэкономить, можно использовать собственные денежные средства или найти бизнес-партнера, который сможет внести часть необходимой суммы и стать вашим соучредителем. Такой подход может помочь в дальнейшем, если вы решите привлечь финансирование с помощью выпуска акционерное финансирование акций — готовность основателей рискнуть собственными деньгами повышает доверие инвесторов.

5. Ангельские инвестиции

Как правило, бизнес-ангелы делают вложения в обмен на долю в компании, но иногда они могут выдавать кредиты на сумму £5-100 тысяч. Кроме того, такие инвесторы могут поделиться с вами опытом и полезными контактами.

Бизнес-ангелов можно искать самостоятельно (например, на LinkedIn) или использовать для этого специальные площадки. Они взимают от 5 до 8% суммы в качестве комиссии, но это вложение имеет смысл, так как помогает сэкономить время и энергию основателей.

6. Краудфандинг

За последние восемь лет такие компании, как Seedrs и Crowdcube, стали популярным вариантом привлечения финансирования. Инвесторы на таких площадках вкладывают от £100 до 50 тысяч фунтов стерлингов. Бизнес, приносящий £100 тысяч, может с легкостью привлечь сотни акционеров, что может быть выгодно компании на первоначальном этапе, но рискует стать сложностью в дальнейшем. Кроме того, краудфандинг не так демократичен, как хотелось бы верить — для того, чтобы кампания по привлечению средств оказалась успешной, от 30 до 40% суммы должно быть собрано до начала процесса.

7. Инвестиционные фонды

Правительство предлагает щедрые налоговые льготы для инвестиций в стартапы, но далеко не все инвесторы готовы тратить личное время на отбор интересных проектов. Вместо них эту задачу часто выполняют фонды, которые составляют диверсифицированный портфель инвестиций. Это очень эффективный способ привлечения финансов для стартапов, так как одного разговора может быть достаточно для привлечения суммы, необходимой для реализации проекта. Кроме того, в этом секторе обычно работают опытные инвесторы, которые готовы обеспечивать дальнейшее финансирование по мере роста бизнеса.

Еще один вариант, доступный компаниям по всему миру — краудфандинг через Kickstarter или Indigogo. Использование этих сервисов помогает повысить узнаваемость бренда и найти средства на реализацию проекта. Клиенты платформы выбирают интересные проекты и платят авансом, при этом производство начинается только при достижении необходимого количества «покровителей».

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