«Я стажируюсь в IT с 8 класса». Школьники — о первой работе

Мы узнали у трёх школьников, которые попали на стажировки в крупные компании, как им это удалось, чему они там научились и как это сейчас им помогает.

Стажировки полезны не только студентам — школьникам они помогают понять, что из себя представляет профессия, которую они вот-вот выберут и начнут изучать в вузе. А ещё стать уверенне в себе, потому что они уже решают серьезные рабочие задачи.

Даниил Юдин, 11 класс IT-лицея КФУ, Казань

С детства я интересовался технологиями, машинами и компьютерами, разбирал и собирал простые устройства. Как-то я залипал в YouTube и наткнулся на англоязычных ребят, которые делали всякие проекты в сфере робототехники. Мне было лет 11. Родители заметили мою увлечённость и записали меня в кружок робототехники.

В кружке я занимался реализаций учебных проектов. Проектная деятельность мне очень нравилась: я мог воплотить свои безумные идеи! Наверное, поэтому я всегда выбирал для себя роль продакт-оунера.

Со временем тематика моих проектов перетекла в IT-сферу, потому что я считаю, что это одно из наиболее перспективных направлений. Сейчас я занимаюсь определением требований к продукту, анализом рынка, определением KPI и созданием продукта в целом.

К тому времени, как я попал на стажировки, я уже реализовал не один учебный проект и мне хотелось применить свои знания на практике. Ни для кого не секрет, что лучший способ научиться чему-то – это практика, поэтому если ты хочешь прокачать свои навыки, пройти стажировку — это лучшее, что можно сделать.

Я участвовал в нескольких стажировках крупных компаний: на первую (в медицинской сфере) я попал по открытой вакансии, пройдя собеседование, на вторую (в авиационной индустрии) и третью (в IT-отрасли) — выиграв конкурс, который позволял пройти практику.

На собеседовании сложно не волноваться, но с этим надо бороться. Мне всегда помогает фраза: «Если боишься — не делай, а если уже делаешь, то ничего не бойся».

Я успел поработать на разных должностях: в роли аналитика исследовал статистику предприятия, с позиции 3D-художника моделировал беспилотники, а в качестве продакт-менеджера создавал продукт. Как ни странно, самым сложным и одновременно интересным мне показалась коммуникация с командой — именно здесь я понял, что необходимо найти индивидуальный подход к каждому человеку.

Поучаствовав в нескольких стажировках, ты можешь понять специфику сферы, определиться с профессией и узнать много новых людей. Например, я познакомился с человеком, который придумал игру «Клевер» для «ВКонтакте» — сейчас он развивает собственный стартап в Кремниевой долине.

Я ещё раз убедился, что горю проектами. Про таких людей, как, я говорят: «Им больше всех надо», а это хорошее качество для продакт-менеджера.

Сейчас я веду два небольших, но очень важных для меня проекта. В июне я закончу работу над ними, займусь прокачиванием навыков управления продуктом и устроюсь на должность продакт-менеджера.

Артём Алёхин, 11 класс лицея № 1580 при МГТУ имени Баумана, Москва

Мой дядя работает в сфере IT (информационная безопасность), и он подсказал учить языки программирования. Меня и раньше привлекала компьютерная сфера, но влияние дяди сыграло свою роль.

Впервые я познакомился с языками программирования в своём лицее 1580, где были хорошие преподаватели — они умели заинтересовать предметом. К тому же я открыл для себя сайт pythontutor.ru и книгу Python Crash Course Эрика Маттиза, а также мне сильно помог проект codeforces.com.

В данный момент я занимаюсь frontend-разработкой.

Я захотел окунуться в IT-мир, чтобы понять, моё это или нет. Везде искал стажировки, и по счастливой случайности через длинную цепочку знакомых нашёл одну в банке «Уралсиб».

Я переживал, потому что чувствовал ответственность за возложенные на меня обязанности. К тому же, чтобы свободно чувствовать себя в этой области, необходимо развить в себе хорошие коммуникативные навыки.

На стажировке я занимался аналитикой баз данных с помощью некоторых инструментов, а также разработкой скриптов под эти инструменты.

Сложнее всего было преодолеть страх оказаться «слабым звеном» в команде, ведь работа банковского коллектива похожа на хорошую игру, где каждый ответственен за свой сектор.

Но оказалось, что я довольно легко справился с моим фронтом работы.

Стажировка помогла мне обрести уверенность в своих силах, простимулировала мой личностный рост и дала понять то, что сфера IT мне довольно близка и, вероятно, я свяжу с ней свою будущую профессию.

Ещё я участвовал в Зимней компьютерной школе (ред. переименована в Moscow Workshops Juniors), которая проходит на кампусе МФТИ. Там я получил более глубокие знания в сфере олимпиадного программирования.

А ещё окунулся в атмосферу напряжённой работы и понял, что среди моих сверстников есть такие же заинтересованные в получении знаний люди. Я смог пообщаться со студентами Физтеха и побольше узнал о вузе.

Сейчас мне очень бы хотелось поступить в Физтех на направление «Прикладная математика и информатика». Я считаю, что на данный момент этот вуз — один из ведущих по такой специальности. Да и возможностей для трудоустройства после него очень много. Я думаю, что это образование даст мне фундаментальные знания для успешного карьерного роста в любой сфере.

Мария Тряпицына, 11 класс ГБОУ Школа № 444, Москва

В 7 классе я пошла на свои первые курсы по программированию на языке Java в центр «Специалист» при МГТУ им. Баумана. На занятия меня вдохновила мама, сказав, что это сейчас очень крутая и востребованная область. В основном я специализируюсь в backend-разработке на Python, машинном обучении и алгоритмах, и структурах данных.

Пойти на стажировку меня вдохновил пример Севы Жидкова, который в 15 лет стал старшим разработчиком «ВКонтакте».

Я поняла, что устала участвовать в олимпиадах и хочу попробовать новый опыт, понять как выглядит работа программиста на самом деле.

Я выиграла олимпиаду Национальной технологической инициативы (НТИ), спонсорами которой была компания «МТС». Победители могли собеседоваться к ним на стажировку, несмотря на несовершеннолетний возраст. Я прошла собеседование.

Больше всего я переживала, что мне не хватит знаний. Мне надо было автоматизировать процесс передачи данных между двумя внутренними системами. Сложнее всего было разобраться, как они устроены. Там было очень много внутренних связей, которые нельзя было нарушать, но я работала на своём фреймворке, и это облегчало задачу.

Я научилась писать SQL-запросы, общаться со взрослыми людьми, задавать вопросы. Я стала более уверенной в себе.

Сейчас я в 11 классе, и сама подаюсь на стажировки в разные компании. А ещё развиваюсь и покоряю просторы программирования — и вдохновляю других девушек заниматься IT.

Комментарий проректора по международным программам и цифровым инновациям МФТИ, основателя

Алексея Малеева

Школьникам полезно проходить стажировки в компаниях, но, конечно, если это не мешает их учёбе. Всё-таки школа — это фундамент для образования. А работать можно в каникулы, или летом, или в выходные.

Стажировки полезны тем, что дети знакомятся с новыми подходами и получают возможность заглянуть в будущее, посмотреть, как этот мир устроен, какие навыки востребованы. Они узнают, как строится взаимодействие в команде.

Но на мой взгляд такие мероприятия ещё и несут определённый риск для дальнейшего образования — причём и для студента, и для вуза.

Например, человек придёт в университет, где ему предложат какие-то общие курсы, и скажет: «Зачем мне это? Я же уже был в индустрии, знаю, что там нужно, а вы мне рассказываете что-то совершенно другое». Но университет это будет стимулировать меняться и правильно находить диалог со студентами.

Преподаватель должен объяснить, зачем студенту нужен, например, функциональный анализ. Наверное, не многие применяют его, но он важен для развития и тренировки мозга. Чтобы создавать новые технологии, у человека должен быть широкий кругозор: можно взять из разных областей какие-то элементы, соединить их и сделать прорыв.

Для школьника тут может быть другой риск — он решит не идти в университет вообще. С одной стороны, он может быть прав: для того, чтобы учиться дальше, полезно год-два поработать и потом более осознанно выбирать себе направление. Но с другой стороны, человек может оказаться затянут в этот производственный процесс. Специалисты из IT-индустрии делятся со мной соображениями: как правило, в таком случае дальнейшая карьера таких людей строится не очень продуктивно. Они как приходят на начальные позиции, так на них надолго и остаются. Бизнесу же выгодно, чтобы люди внутри росли и развивались.

Вообще, первая работа — это как первая любовь. Это новый опыт, и часто люди с полной самоотдачей, иногда даже большей, чем в дальнейшем в жизни, выкладываются.

Для бизнеса же очень важно сейчас создать бренд работодателя, ведь сейчас ключевой капитал — это не ресурсы, а «мозги». Раньше бизнес конкурировал за студентов старших курсов: они приходили на стажировки, а потом рассказывали, насколько хорошо — или плохо — работается в той или иной компании.

Сейчас в Москве эта планка перешла на уровень школьников. Конечно, количество часов, которое они могут посвятить работе, меньше, чем у студентов, но они точно также становится носителем бренда: рассказывает о компании сначала одноклассникам, а потом и одногруппникам в вузе.

Мне кажется, если школьников знакомить с технологиями, мы создадим хорошую почву для развития IT в нашей стране.

Фото на обложке: Photogenica / VitalikRadko