Почему Python — один из самых популярных языков нашего времени

В современном мире активно используются десятки языков программирования, и их количество только растёт. Но в числе самых популярных мы по-прежнему видим C и C++, C# и Go, Java и JavaScript, Python и Ruby.

У каждого из них есть свои особенности и преимущества. Например, C и C++ — низкоуровневые и дают пользователю контроль над тем, что происходит в процессоре компьютера. Java популярен для создания сложных приложений, как правило, используется большими компаниями, которым важны проверенные временем технологии. JavaScript — номер один для разработки браузерной части приложений, потому что только он непосредственно поддерживается браузерами.

А вот какие преимущества есть у Python

Его просто учить

Главной целью основателя Python, Гвидо ван Россума, было создать простой и понятный широкому кругу людей язык программирования.

Изучение любого языка требует усидчивости и дисциплины. Но Python в этом смысле считается одним из самых комфортных, особенно для новичков. Простой синтаксис позволяет легко учиться, читать и делиться. Именно это делает его столь популярным.

Он очень распространенный

Python универсален благодаря богатой стандартной библиотеке (набору функций, которые доступны без дополнительной настройки), поэтому его применяют в самых разных областях:

веб-разработке;

machine Learning и AI (TensorFlow, scikit-learn, NLTK);

Big Data;

разработке игр;

компьютерной безопасности;

научные исследования (Математика (NumPy, SciPy, Pandas, SymPy), биология - секвенирование днк).

Знание Python сделает тебя востребованным специалистом

На программистов Python сейчас огромный спрос, потому что этих специалистов меньше, чем открытых вакансий. Средняя зарплата – 100 000 рублей, в зависимости от уровня и опыта. Максимальные предложения на рынке оцениваются в 280 000 — 300 000 рублей.

Где учить Python

Учитывая всю перспективность языка Python, возникает логичный вопрос: а где же ему можно обучиться, сколько это может занять времени, обязательно ли это делать платно? В каком возрасте желательно начинать изучение?

В настоящее время существует несколько вариантов:

Классические школы и университеты

Уже достаточно давно многие школьные преподаватели перешли на язык Python на уроках программирования. За ними и последовали некоторые вузы.

Также для школьников существует альтернатива – «Яндекс.Лицей». Это двухгодичный бесплатный курс, который базируется в некоторых российских школах. Для зачисления нужно сдать вступительные экзамены.

Самостоятельно и бесплатно

Хотя это и не самый простой вариант, потому что требует самоорганизации и повышенной дисциплины, его нельзя сбрасывать со счетов. Способов много: книги, форумы и даже курсы. Такие предоставляют, например SoloLearn. Если пользователь в достаточной степени владеет английским языком, то к его услугам – целый ассортимент популярных ресурсов для самостоятельного обучения программированию:

Онлайн курсы

Дистанционного образования стало развиваться во многом именно благодаря предметам, связанным с разработкой. Существует огромное количество вариантов онлайн-курсов, где эффективно преподают Python. Некоторые даже ориентированы на школьников младших классов. Например, на платформе Учи.ру курс по программированию строится именно на основе пайтона.

Как освоить Python

Обычно курс начинается с самых азов и простых дискретных алгоритмов, например, команды «вправо-вперёд-вправо-вперёд-вперёд» или «сделай то, сделай это». Основная цель на этом этапе — разобраться с тем, что такое алгоритм, и тем, как и создавать простые дискретные алгоритмы.

На следующих этапах язык и задачи будут усложняться. Добавятся параметры («вперёд 10»), условные конструкции, циклы, взаимодействие нескольких исполнителей, функции. Основной упор делается не на изучении конкретного языка программирования, а на доступные детям в этом возрасте алгоритмы, подходы и идеи.

Например, алгоритмы, связанные с сортировкой: сделать универсальную сортировку во втором классе вряд ли многим под силу, но упорядочить 3-4 конкретных предмета уже доступно. То же с очередями («первый вошёл — первый вышел») и стеками («первый вошёл — последний вышел»), с графами и их обходами, и, конечно, с арифметикой.

Программирование ведётся на английском языке (как и практически все «взрослые» языки программирования), при этом новые английские слова вводятся постепенно, содержат озвучку и пиктограммы. Поэтому у ребёнка не будет проблем с пониманием, даже если он никогда не изучал иностранный язык. Кроме того, озвучены русские тексты всех заданий и подсказок.

Длительность онлайн-программ может быть разной, она зависит как от начального уровня обучающегося, так и от поставленных целей и задач на обучение. Для того, чтобы начать решать при помощи Python какие-то практические задачи вообще без опыта программирования, нужно потратить на практику от 10 до 30 часов. А если цель – это устройство на работу, то обучение с нуля потребует нескольких сотен часов. Если у тебя есть опыт программирования на других языках этот период сильно сокращается.

Разработка - одна из самых перспективных областей, которую можно выбрать как основную специальность. А Python, в свою очередь, один из самых распространенных языков программирования, который ещё долгое время будет находиться на пике популярности.

Фото на обложке: Shutterstock / metamorworks