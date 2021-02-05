Как уехать на учёбу за рубеж и не разориться

Об учёбе за границей мечтают многие, останавливает, как правило, финансовая часть вопроса. Оплата программы вуза и аренда жилья — основные статьи расходов у иностранных студентов, которые можно снизить разными путями. Ольга Кузина, эксперт по высшему образованию за рубежом компании STAR Academy , рассказывает, как сделать обучение более бюджетным или абсолютно бесплатным.

Выучить язык страны обучения

Бесплатная учёба в зарубежных вузах доступна иностранцам только в ряде стран — в Чехии, Германии (не все земли), Австрии, Греции, Норвегии. При этом в Германии, Австрии, Норвегии можно найти программы на английском, но их в разы меньше, чем на немецком или норвежском. А вот в Греции и Чехии нужно выучить местный язык.

Если абитуриент свободно говорит, например, на чешском и хотел бы учиться на нём, университетское образование в государственных университетах будет бесплатное. Из-за схожести с русским освоить чешский язык можно за полгода-год интенсивных занятий. Затраты на это зависят исключительно от кандидата. Кому-то хватит посещения языковых курсов в родном городе и усиленной самоподготовки. Для кого-то оптимальный вариант — приехать уже на место, чтобы быстрее влиться в среду. При учебных заведениях действуют подготовительные курсы, рассчитанные на 1-2 семестра. Их годовая стоимость — ориентировочно 3600-5000 евро в зависимости от количества учебных часов и города.

Затраты

Временные и финансовые на изучение нового языка (если нужно). Плюс транспортные расходы, расходы на жизнь, подготовку документов. Также для получения студенческой визы нужно продемонстрировать свое финансовое обеспечение и показать наличие денежных средств в банке на сумму не менее 5000-12000 евро.

Участвовать в стипендиальной программе или выиграть грант

Получить образование за рубежом с финансовой поддержкой можно за счёт правительственных стипендий и грантов. Практически в каждом государстве Европы и Азии действуют стипендиальные программы для привлечения иностранцев и продвижения собственных университетов.

Успешные студенты освобождаются от оплаты за обучение и зачастую получают покрытие иных расходов: проживания, медицинской страховки или билетов до конечного пункта.

В некоторых случаях дополнительно ежемесячно выплачивается стипендия.

Например, Orange Tulip Scholarship — это гранты на учёбу в Нидерландах для россиян. Со стипендией Chevening можно бесплатно учиться в Великобритании. А стипендиаты Fulbright посещают университеты США.

Из подводных камней — как правило, большая часть стипендиальных программ рассчитана на постдипломное образование (магистратура, аспирантура, докторантура), не всегда можно выбрать вуз (а где-то и вовсе нельзя, только указать предпочтения), не все специальности попадают под список доступных. Также стоит внимательно читать условия участия. Например, после окончания учёбы в рамках программы Fulbright и Chevening выпускник обязан вернуться на родину как минимум на 2 года.

Затраты

Моральные и временные на поиск и оформление документов. Прохождение всех этапов отбора может растянуться на несколько месяцев. На щедрые варианты поток желающих довольно большой, поэтому от конкурсанта требуется основательная подготовка.

Получить стипендию от вуза

Помимо государственных и частных организаций и сами высшие учебные заведения предлагают частичную или полную финансовую помощь своим студентам, в том числе иностранным.

Стипендии за заслуги ( merit-based scholarships ) обычно присуждаются на основании академических, спортивных или творческих достижений. В большинстве случаев у представителей университета есть набор критериев, по которым они выбирают победителей из числа подходящих кандидатов. Например, они могут предлагать стипендии для привлечения талантливых студентов или кандидатов из определённых стран. Или открывать стипендиальные программы по конкретным специальностям, чтобы побудить абитуриентов поступать именно на них.

) обычно присуждаются на основании академических, спортивных или творческих достижений. В большинстве случаев у представителей университета есть набор критериев, по которым они выбирают победителей из числа подходящих кандидатов. Например, они могут предлагать стипендии для привлечения талантливых студентов или кандидатов из определённых стран. Или открывать стипендиальные программы по конкретным специальностям, чтобы побудить абитуриентов поступать именно на них. Второй тип стипендий — need-based scholarships — для студентов в сложной финансовой ситуации, которые соответствуют всем условиям выбранного курса, но не могут самостоятельно оплачивать учёбу. Для её получения нужно предоставить документы об уровне дохода семьи и другие бумаги, которые хочет увидеть вуз. Такие стипендии распространены в Италии и США.

Информацию об этих стипендиях можно найти на сайтах самих вузов в разделе Scholarships или Financial Aid.

Затраты

Бонусы зависят от условий стипендии и покрывают определённую часть стоимости программы (как правило, 20-50%) или выплачиваются в виде небольшой финансовой поддержки. Затраты на поступление складываются из регистрационного сбора вуза (50-100 долларов/евро), оформления/перевода всех документов, оплаты сдачи языкового экзамена (если нужно).

Поступить через колледж

Путь в зарубежный университет может лежать и через колледж. Особенно часто такой маршрут выбирают в Штатах и Канаде, потому что колледжи там достаточно популярны и ничуть не уступают вузам в техническом оснащении и качестве образования. Сначала студент учится два года по программе колледжа, а потом при желании и хорошей успеваемости переходит на третий курс университета. И ещё через пару лет получает университетский диплом. В Канаде трансфер наиболее прост только в те учебные заведения, с которым у колледжа заключены соглашения. Эту информацию надо изучить до поступления, чтобы быть уверенным, что желаемый вуз входит в список доступных. Например, после обучения в канадском Centennial College можно перейти в York University, University of Ottawa, Brock University и пару десятков других вузов страны. И сэкономить на получении образования до 10 000 CAD.

Система образования США более гибкая и можно перевестись из колледжа в любой университет страны, все зависит от оценок студента и схожести предметов по специальности. Здесь выбрать программу и вуз для трансфера помогают адвайзеры колледжа, их работа состоит в том, чтобы помогать в выборе предметов и расписании студента, а также разрабатывать стратегию трансфера в университет.

Бонус: адаптация в колледже за счёт небольших групп и меньшего количества учащихся проходит проще, а вступительные требования к абитуриентам, как правило, ниже.

Затраты

Складываются из регистрационного сбора колледжа (50-100 долларов), оформления/перевода всех документов, оплаты сдачи языкового экзамена (если нужно). При обучении в колледже экономия идёт за счёт меньшей стоимости программы, выгода — до 30 000 долларов в год.

Выбрать недорогую страну для обучения

Самые популярные направления — это Южная (Италия, Испания, Греция) и Восточная Европа (Чехия, Венгрия, Польша). Если сравнивать с Англией или США, то плата за обучение в государственных и частных вузах будет значительно ниже. К примеру, стоимость в итальянских Ca' Foscari University of Venice и University of Pavia начинается от 1000 евро в год. Есть курсы и на английском языке. Важно, что в этих странах и стоимость аренды, и расходы в целом ниже.

Если хорошо поискать, можно найти много интересных опций. Так, медицинские факультеты во многих странах недоступны для иностранцев, а в венгерском University of Debrecen, аккредитованным ВОЗ и другими авторитетными организациями, 50% студентов медицинской школы приехали из других стран.

Крупнейший греческий университет Metropolitan College с кампусами в Афинах, Салониках, на Родосе и Крите имеет аккредитацию Британского совета и совместно с вузами University of Portsmouth, Solent University, Oxford Brookes University выдаёт британские и швейцарские дипломы.

Затраты

Складываются из регистрационного сбора учебного заведения (50-100 евро), оформления/перевода/легализации образовательных документов, стоимость языкового теста (если он необходим). Затраты на поступление в некоторые страны Европы выше за счёт легализации/омологации/нострификации документов. Например, это касается Италии, Испании, Чехии. Они могут составлять от 10 000 до 30 000 рублей на один образовательный документ. Плюс транспортные расходы, расходы на жизнь.

Также для получения студенческой визы нужно продемонстрировать свое финансовое обеспечение и показать наличие денежных средства в банке на сумму от 5000 евро (Чехия) до 11 000 евро (Италия, Испания).

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