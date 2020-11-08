Как стать инвестором, если у вас всего 2000 рублей

Прежде чем выбрать инструмент, ответьте на два ключевых вопроса. Когда и на какие цели вы хотите потратить прибыль? Планируете ли вы тратить её или рассчитываете откладывать, например, в качестве прибавки к будущей пенсии? Ответы послужат основой для вашей личной стратегии.

Допустим, ваша цель — накопить на ремонт квартиры, покупку автомобиля, семейный отпуск. В этом случае рисковать уже имеющимися накоплениями и инвестировать смысла нет. Можно открыть пополняемый депозит и спокойно копить нужную сумму.

Инвестируем, чтобы приумножить средства

Если ваша цель — сохранить и приумножить свободные средства, и у вас есть горизонт больше чем в три года, появляется выбор способов инвестирования:

Корпоративные облигации и облигации федерального займа (ОФЗ) — инструмент довольно надежный

Доходность выше инфляции, от 3% до 6%, а порой и больше. Сложности обычно могут возникнуть лишь с тем, чтобы высчитывать купоны с процентами, оставшиеся до погашения, поскольку все выпуски рассчитаны на разные сроки.

Индивидуальный пенсионный план (ИПП) в негосударственном пенсионном фонде

Порог входа здесь всего 1-2 тыс. рублей. Пополнять ИПП необременительно — доступны пополнения на сумму от 500 рублей в месяц. Доходность — на уровне облигаций, а порой и на несколько процентных пунктов выше. Надежность высокая — по пенсионному счёту доходность никогда не уйдёт ниже нуля, это закреплено 75 Федеральным законом. Кроме того, есть налоговый вычет: если вы будете вкладывать по 120 тыс. рублей в год, государство вернёт вам 15,5 тыс. рублей в год.

Доходность* крупнейших НПФ с рыночными программами НПО, распределенная на счета клиентов за 2019 г.

НПФ Доходность Эволюция 9,1% Сбербанк 9,0% ВТБ 8,2% Открытие 8,1% Газфонд 7,3%

*Ряд НПФ реализует несколько программ, доходности по которым различаются.

Какие бывают риски в инвестициях и как на них заработать

Если вы готовы рисковать, а не «сохранять», то добро пожаловать на спекулятивный рынок!

Вы можете обратиться к брокеру и через него торговать на бирже самостоятельно. Либо, если вы не уверены в своей экспертизе, можно воспользоваться доверительным управлением и положиться на мнение профессионалов из управляющей компании.

Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС)

Прекрасный инструмент для инвестиций. По ИИС тоже предусмотрен налоговый вычет: с суммы до 400 тыс. руб. в год вам вернут 13% (то есть до 52 тыс. руб.). Также можно купить пай в паевом инвестиционном фонде, где, как и в случае доверительного управления, решения за вас принимают профессионалы. К сожалению, за покупку-продажу паев берется скидка/надбавка, поэтому необходимо учитывать этот показатель при расчёте доходности. В 2018 году появились так называемые индексные ПИФы, которые сейчас показывают положительную динамику по доходности.

Надо помнить, что в случае получения отрицательного результата по ПИФам и ИИС вся ответственность лежит на вас. Это важно знать, поскольку есть альтернативные инструменты, такие как депозит, для которого сохранность гарантирована «Агентством по страхованию вкладов», или индивидуальный пенсионный план, по которому фонд не может показывать отрицательную доходность. Для многих это может оказаться решающим фактором при выборе инвестиционной стратегии.

Брокерский счёт

Если вы уверены в своих силах и хотите сами во всём разобраться — инвестируйте без посторонней помощи через брокерский счёт. Здесь есть одно железное правило — покупайте бумаги только того сектора экономики, в котором вы разбираетесь или уверены. Никогда не инвестируйте в незнакомые компании.

Приведём примеры ценных бумаг с минимальный порогом входа: Mail.ru Group — 2 200 руб. Сбербанк — 2 250 руб. Иностранные акции, которые сегодня можно купить за рубли, стоят дороже: Intel — 4 000 руб., Nvidia — 40 тыс. руб.

Ситуация на рынке акций сильно зависит от колебания базовых экономических индикаторов, таких как изменение ключевой ставки ЦБ в России, в США и в ЕС, а также цены на сырье, инфляция. Всё это придётся регулярно отслеживать.

Есть ещё и так называемые чёрные лебеди. Из-за них риски на фондовом рынке носят всеобъемлющий характер. Они могут исходить как от самого эмитента, если, скажем, он покажет плохие результаты своей деятельности, так и от участников рынка, которые, например, сначала перегрели бумаги американского хайтека, а потом обрушили массовыми продажами.

Поэтому, кроме чисто технических правил инвестирования, есть еще и психологические. Помните: никогда не принимайте решений под воздействием страха. Даже при падении рынка спокойно оценивайте ситуацию. После кризиса, как правило, происходит восстановление. И не забывайте известную пословицу: «Каждый спекулянт рано или поздно становится инвестором». Иными словами, не удалось заработать на перепродаже, сиди ровно и жди выплаты дивидендов.