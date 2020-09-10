Время быстрых денег: как в кризис привлечь инвестиции через краудлендинг

О том, как сейчас развивается этот рынок, кому и почему доверяют инвесторы и что может сделать заемщик, чтобы повысить свои шансы на получение финансирования, рассказывает сооснователь и GR инвестиционной платформы Money Friends , доктор юридических наук, профессор Юрий Колесников.

Коронакризис серьезно ударил по малым предприятиям, многим сегодня нужны деньги на перезапуск. В этих условиях растет популярность краудлендинга.

Новый старт

На рынке краудлендинга сейчас складывается благоприятная ситуация и для заемщиков, и для инвесторов.

С одной стороны, политика Центробанка по снижению ставок приводит к падению доходности по депозитам и облигациям. Люди с деньгами ищут способы диверсификации своих вложений и увеличения доходности капитала.

С другой стороны, снижение ставок отражается и на стоимости кредитов — проценты по займам постепенно снижаются. Следовательно, брать сейчас кредит на длительный срок под еще высокие проценты невыгодно — лучше подождать и привлечь финансирование от банков или других альтернативных источников на более выгодных условиях.

Те, кто смог пережить карантин, сейчас заняты восстановлением утраченных позиций. Они открывают торговые точки, покупают оборудование, приобретают сырье для производства и участвуют в госзакупках. Быстрее и проще, чем в банке, получить деньги через краудлендинг. И многие малые предприниматели вспомнили об этом механизме, который позволяет быстро занять относительно небольшую сумму на короткий срок.

Сейчас мы и у себя, и в целом по рынку фиксируем значительное увеличение заявок как от компаний, так и от инвесторов — первым нужны деньги, вторые готовы их предоставить. Причем инвесторы сейчас не ориентируются только на высокие показатели доходности от своих займов. На первый план выходит фактор надежности и низкие риски.

Некоторые из них готовы предоставлять финансирование даже под меньшую ставку, чем до кризиса — это 13–19% годовых. В прошлом году минимальная ставка для заемщиков была на уровне 20–24% годовых.

Расцвет краудлендинга фиксирует и официальная статистика. Так, по данным исследования Аналитического центра при Правительстве РФ, «краудсегмент остается востребованным даже в условиях кризиса», хотя темпы роста чуть замедляются.

Теперь аналитики прогнозируют в 2020 году рост 10% (ранее ожидался рост на 13%). Впрочем, по данным того же исследования, ежегодный рост сектора краудлендинга в период с 2020 до 2024 составит 13%.

Сложно сказать, предприятиям из каких сфер деятельности будут отдавать предпочтение инвесторы. Понятно, что пандемия осложнила бизнес компаний из некоторых секторов экономики. Вряд ли кто-то сейчас захочет инвестировать значительные суммы в фирму, продающую зарубежные туры. Но это скорее исключение. Для многих других рынок краудлендинга открыт.





apixelstudio/Shutterstock



Как оформить заявку, чтобы повысить шансы на финансирование

Главными факторами, как и до кризиса, остаются финансовое состояние компании (объем выручки, динамика роста), открытость бизнеса, наличие надежных контрагентов.

Вместе с этим, инвесторы прекрасно понимают, что за три месяца карантина предприятие может уйти в минус и даже допустить просрочку по платежам. И не считают сейчас просрочку по кредиту или нулевую выручку в предыдущие три месяца препятствием для выделения финансирования.

Главное — положительная история деятельности и желание работать. Поэтому главный наш совет заемщику: максимально подробно заполнить данные о компании на краудлендинговой платформе. Это бухгалтерская отчетность (форма 1 и форма 2) за последний год, налоговая и бухгалтерская отчетность (форма 1 и форма 2) на последнюю отчетную дату.

Честно и полно открытые финансовые показатели вызывают доверие инвесторов.

Кроме сухих бухгалтерских документов, стоит подготовить расширенную презентацию, в которой простыми словами, желательно с примерами и фотографиями, рассказать инвестору, чем занимается компания. Такой рассказ от имени учредителей и руководителей компании значительно повышает уровень привлекательности и открытости в глазах инвесторов.

Еще лучше, если в презентации будут указаны личные профили владельцев в соцсетях, а также, возможно, статьи про их бизнес (например, блогер написал о продукции или вышло интервью с представителем компании).

Инвесторы должны четко понимать, на что будут потрачены их деньги. Соответственно, компания должна определить и подтвердить цели займа. Например, если бизнес привлекает средства для участия в госконтракте и ему нужно дождаться выплат от государства (на это может уйти 3–9 месяцев), надо представить заявку на участие в закупке.

Впрочем, это не закрывает дорогу к финансированию тем, кому нужны деньги просто на пополнение оборотных средств. В этом случае можно также подробно рассказать, как будут потрачены средства.

Например, компания «Город кофе» дважды успешно размещала оферты на нашей платформе. Фирма занимается производством и реализацией продуктов питания через собственную сеть торговых точек, и деньги были нужны на покупку торговых автоматов.

У предприятия 20-летний опыт работы, так что собственники могут практически безошибочно просчитать и обосновать сроки окупаемости оборудования и его рентабельность.

Именно это и нужно инвесторам — знать, на что пойдут их деньги и как их собираются возвращать.

Наконец, необходимо выбрать поручителей по займу. Это может быть генеральный директор предприятия, учредители или конечные бенефициары компании. Далее надо опубликовать оферту и пройти модерацию. На этом этапе платежеспособность заемщика будет оценивать инвестиционная платформа.

В системе андеррайтинга у платформ может быть несколько десяткой параметров — от финансового состояния компании и до внешнего вида офиса.

Для тех, кто разместил хорошо оформленную заявку и предоставил все необходимые документы, пройти эту процедуру не составит труда.

Однако даже самой добросовестной компании, честно выполнившей все требования, нужно помнить, что главное — это заинтересовать инвестора.

Конечное решение будет принимать именно он, а значит, инвестор должен поверить в бизнес компании.



Как получить максимум

Максимально подробно заполните данные о компании на краудлендинговой платформе. Разместите свою заявку. К заявке обязательно прикрепите дополнительную информацию — это может быть расширенная презентация о компании, профили в соцсетях (как корпоративные, так и личные страницы учредителей), ссылки на статьи о компании. Четко опишите цели займа и по возможности подтвердите их документами. Выберите поручителей по займу — учредителя или руководителя фирмы. Опубликуйте оферту и пройдите модерацию. На этом этапе, возможно, потребуется ответить на дополнительные вопросы сотрудников краудлендинговой платформы, которые будут оценивать платежеспособность предприятия.