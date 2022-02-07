Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
YOUNG

Почти половина компаний может повысить лояльность сотрудников за счет бонусов для детей — опрос

YOUNG
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Социальный пакет для детей в компаниях позволит 48,7% сотрудников почувствовать заботу со стороны компании, еще у 46,8% повысится лояльность, а 44,3% начнут гордиться своей работой (множественный выбор). Такие результаты онлайн-школы Skyeng и Skysmart получили в ходе опроса 1500 респондентов.

Почти половина компаний может повысить лояльность сотрудников за счет бонусов для детей — опрос

Предоставление сотрудникам скидки на обучение детей поможет повысить продуктивность и положительно сказаться на соблюдении work-life balance, считают 64,2% работающих родителей.

При этом опрос показал, что компании практически не уделяют внимание детям своих сотрудников.

Что компании предоставляют в бонусной программе своим сотрудникам:

  • ДМС — 29,5%,
  • скидки или полную оплату профессионального развития — 16,2%,
  • фитнес — 11,5%,
  • частичную компенсацию турпутевок — 11,2%,
  • бесплатные обеды — 10,9%,
  • электронную библиотеку — 9,3%.

При этом оплату или скидку на обучение детей предоставляют только 3,7% работодателей, а оплату детского сада — 2,8%. 

Исследование также показало, что 67% родителей готовы заменить свои бонусы на детские. При этом 12,8% из них готовы передать только 10% бонусов, 12,5% — 50%, а 12,7% — отдать все бонусы, предоставляемые компанией, в пользу детей. Только 4,3% опрошенных не готовы отдать даже части доступных бонусов детям. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий! 

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Звезды EdTech: 8 крутейших образовательных стартапов России
  2. 2 Эксперимент: как редакция Rusbase месяц учила английский
  3. 3 Стартапчики: Skyeng
  4. 4 «Выучить язык можно даже в тюрьме»
  5. 5 Где и как искать инвестора – рассказали управляющие Skyeng

ВОЗМОЖНОСТИ

07 февраля 2022

Акселератор Южного IT-Парка

07 февраля 2022

The Global AI Challenge

07 февраля 2022

Sber500

Все ВОЗМОЖНОСТИ