Почти половина компаний может повысить лояльность сотрудников за счет бонусов для детей — опрос

Социальный пакет для детей в компаниях позволит 48,7% сотрудников почувствовать заботу со стороны компании, еще у 46,8% повысится лояльность, а 44,3% начнут гордиться своей работой (множественный выбор). Такие результаты онлайн-школы Skyeng и Skysmart получили в ходе опроса 1500 респондентов.

Предоставление сотрудникам скидки на обучение детей поможет повысить продуктивность и положительно сказаться на соблюдении work-life balance, считают 64,2% работающих родителей.

При этом опрос показал, что компании практически не уделяют внимание детям своих сотрудников.

Что компании предоставляют в бонусной программе своим сотрудникам:

ДМС — 29,5%,

скидки или полную оплату профессионального развития — 16,2%,

фитнес — 11,5%,

частичную компенсацию турпутевок — 11,2%,

бесплатные обеды — 10,9%,

электронную библиотеку — 9,3%.

При этом оплату или скидку на обучение детей предоставляют только 3,7% работодателей, а оплату детского сада — 2,8%.

Исследование также показало, что 67% родителей готовы заменить свои бонусы на детские. При этом 12,8% из них готовы передать только 10% бонусов, 12,5% — 50%, а 12,7% — отдать все бонусы, предоставляемые компанией, в пользу детей. Только 4,3% опрошенных не готовы отдать даже части доступных бонусов детям.

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Фото на обложке: Unsplash