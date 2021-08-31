Как начать свое дело в креативных индустриях — инсайты творческих предпринимателей

Анастасия Волкова, основательница агентства культурных коммуникаций KK BURO, спросила уже состоявшихся и находящихся в начале пути предпринимателей и продюсеров, как правильно начать свое дело в креативных индустриях и избежать ошибок.

Художник должен быть голодным — такое мнение еще можно услышать, однако в России оно все больше уходит в прошлое: работа в креативных индустриях способна приносить устойчивый доход, более того, здесь создаются успешные стартапы. По данным НИУ ВШЭ, сегодня в Москве в сфере креативной индустрии работают почти 60 тыс. организаций и 54,6 тыс. индивидуальных предпринимателей.

2021 год объявлен ООН Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития. Россия не отстает от глобальной повестки: пришло понимание, что креативные индустрии способны диверсифицировать экономику, увеличить долю экспорта в ВВП страны, повысить ее инвестиционный потенциал и туристическую привлекательность.

Согласно отчету «Креативная экономика городов России» доля креативных индустрий в экономике некоторых крупных городов России сопоставима с показателями мегаполисов Западной Европы. Так, в Москве она составила 19%, а в Санкт-Петербурге — 12%.

Под креативными индустриями подразумеваются все те сектора экономики, в которых добавленная стоимость формируется за счет творческой деятельности и управления правами на интеллектуальную собственность. Это арт и фотография, мода, дизайн, реклама и маркетинг, архитектура, кино, музыка и исполнительское искусство, креативное образование, ювелирное дело, компьютерные игры и IT, медиа и издательская деятельность.

Ольга Кизина, креативный продюсер и консультант по творческому предпринимательству, организатор и куратор Международного конкурса творческих предпринимателей Creative Business Cup в России, соавтор и продюсер онлайн-курса «Конструктор идей в творческих индустриях»

Сегодня все большую актуальность в Европе приобретают инновационные проекты на стыке культуры, творческих индустрий и других секторов экономики, скажем, здравоохранения или автомобилестроения. Чтобы двигаться вперед, предприниматели должны регулярно заглядывать к соседям и придумывать новые форматы коллабораций. С чего можно начать? Составить список из 10-20 тем (отраслей, трендов), неблизких тому, чем занимается творческий предприниматель.

К каждой теме придумать одну идею по формуле: сфера моего бизнеса + другая сфера = новый продукт/услуга (пример: парфюмерия + мультипликация = новая коллекция ассоциативных ароматов, вдохновленных известными мультфильмами). Записывать все, что приходит в голову, даже самые неожиданные решения. Что-то из этого уйдет в стол, а что-то может вдохновить на новый проект.

Анастасия Волкова, основательница агентства культурных коммуникаций KK BURO

Очень часто у креативных предпринимателей есть идея и даже план проекта, но не хватает стартового бюджета на его полноценную реализацию и продвижение. В этом случае я бы рекомендовала попробовать получить грантовую поддержку.

Где ее найти? Нужно мониторить открытые информационные ресурсы, такие как Telegram-канал «Капитан Грантов», агрегатор грантов в сфере культуры «Гранты. Культура России». Если же планируется организация кросс-культурного проекта, например, музыкального фестиваля, арт-резиденции или конференции с участием иностранных спикеров, то есть повод посмотреть по сторонам и подать заявку на грант, например, от отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве или Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция.

Евгений Аринин, выпускник БВШД, лауреат международных и российских премий в области дизайна, арт-директор и основатель дизайн-ателье ARINÉ ATELÍER

Стартовый капитал для креативного бизнеса формируется прямо пропорционально уровню ваших амбиций и желаний. Для кого-то будет достаточным осуществить регистрацию, создать сайт, оплатить ПО, и, как говорится, поехали.

Другим принципиально будет иметь свой офис, штат сотрудников и мерч. Для себя я выбрал нечто среднее: у нас нет офиса, но есть большое количество брендированной продукции, а в ближайшее время я планирую перезапустить сайт.

Что касается доходности, то я всегда ставлю цель увеличивать доходность до двух раз в год.

Дарья Ядерная, генеральный директор международной консалтинговой компании в индустрии моды Y Consulting, бизнес-тренер, куратор программ бакалавриата БВШД по направлению бизнес и маркетинг

Стройте нетворкинг. Творческая среда — это прежде всего комьюнити. Ваши поставщики материалов, визуальных концепций, ваши потенциальные покупатели, арт-галереи, продюсеры, радио, концертные залы, магазины одежды, лидеры мнения, критики, активное сообщество — все эти люди могут стать решающим фактором вашего успеха.

Мы живем в среде, полной информационного шума, в которой даже талантливому художнику трудно прославиться, и в этом смысле правильные связи дадут вам то самое право быть услышанным и показать наш продукт миру. Посещайте тематические мероприятия, отраслевые выставки, деловые и творческие встречи в вашем городе, знакомьтесь и рассказывайте о себе везде, где только можно — это обязательно принесет плоды.

А еще не распыляйтесь на множество гипотез сразу: потеря фокуса приводит к тому, что мы делаем все и толком ничего. Тестируйте целевую аудиторию за целевой аудиторией, продукт за продуктом, рынок за рынком. Будьте конкретны и последовательны, собирайте всю возможную обратную связь для принятия решения.

Если делать три дела сразу, можно упустить что-то важное или отказаться от идеи из-за недостаточности данных, а не потому что гипотеза действительно не работает.

Анна Черемушкина и Алиса Лапычева, fashion-дизайнеры, лекторы Britanka Degree Show 2021

Не уходите от своего я, делайте то, что вам нравится, и то, во что верите вы. Так вы обязательно найдете свою аудиторию и потенциального покупателя. Конечно, тут может возникнуть дилемма: творческая свобода или коммерческий успех, но баланс достижим.

Безусловно, при этом важно понимать, какую нишу вы занимаете и на какую аудиторию рассчитываете. В нашем случае, например, интерес аудитории напрямую зависит от того, насколько наш продукт самобытен, несет ли он некий манифест, ведь среди наших клиентов — блогеры, трендсеттеры и инфлюенсеры.

На своей лекции «За кулисами fashion-коллекции: от идеи до готового костюма» мы подробно рассказали, как запустить собственную фэшн-коллекцию с нуля. Путь от идеи до реализации состоит из нескольких этапов: вдохновение идеями и поиск концепции, погружение в тему через ресерч и создание мудборда, разработка материалов и тканей, создание эскизов и макетов изделий и, наконец, фотосъемка готовой коллекции.

Порой сам процесс намного важнее, чем финальный результат: какие инструменты и техники ты используешь, на какие детали ориентируешься и какую эмоцию хочешь выразить через крой того или иного костюма.

Моя (прим. ред. — Анна Черемушкина) выпускная коллекция 2020 послужила для меня отправной точкой, которая определила ключевые моменты того, как я хочу развивать свой стиль в модной индустрии. В настоящий момент я пробую выходить на иностранные шоу-румы и платформы, одновременно занимаюсь разработкой коммерческой линейки своей коллекции.

Фото на обложке: Thirteen/shutterstock.com