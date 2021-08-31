Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
YOUNG

Как начать свое дело в креативных индустриях — инсайты творческих предпринимателей

YOUNG
Анастасия Волкова
Анастасия Волкова

Основатель KK BURO

Ирина Печёрская

Художник должен быть голодным — такое мнение еще можно услышать, однако в России оно все больше уходит в прошлое: работа в креативных индустриях способна приносить устойчивый доход, более того, здесь создаются успешные стартапы. По данным НИУ ВШЭ, сегодня в Москве в сфере креативной индустрии работают почти 60 тыс. организаций и 54,6 тыс. индивидуальных предпринимателей. 

Анастасия Волкова, основательница агентства культурных коммуникаций KK BURO, спросила уже состоявшихся и находящихся в начале пути предпринимателей и продюсеров, как правильно начать свое дело в креативных индустриях и избежать ошибок.

Как начать свое дело в креативных индустриях — инсайты творческих предпринимателей

Финтех-сервисы для вашего бизнеса

2021 год объявлен ООН Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития. Россия не отстает от глобальной повестки: пришло понимание, что креативные индустрии способны диверсифицировать экономику, увеличить долю экспорта в ВВП страны, повысить ее инвестиционный потенциал и туристическую привлекательность. 

Согласно отчету «Креативная экономика городов России» доля креативных индустрий в экономике некоторых крупных городов России сопоставима с показателями мегаполисов Западной Европы. Так, в Москве она составила 19%, а в Санкт-Петербурге — 12%. 

Под креативными индустриями подразумеваются все те сектора экономики, в которых добавленная стоимость формируется за счет творческой деятельности и управления правами на интеллектуальную собственность. Это арт и фотография, мода, дизайн, реклама и маркетинг, архитектура, кино, музыка и исполнительское искусство, креативное образование, ювелирное дело, компьютерные игры и IT, медиа и издательская деятельность. 

 

Ольга Кизина, креативный продюсер и консультант по творческому предпринимательству, организатор и куратор Международного конкурса творческих предпринимателей Creative Business Cup в России, соавтор и продюсер онлайн-курса «Конструктор идей в творческих индустриях» 

Сегодня все большую актуальность в Европе приобретают инновационные проекты на стыке культуры, творческих индустрий и других секторов экономики, скажем, здравоохранения или автомобилестроения. Чтобы двигаться вперед, предприниматели должны регулярно заглядывать к соседям и придумывать новые форматы коллабораций. С чего можно начать? Составить список из 10-20 тем (отраслей, трендов), неблизких тому, чем занимается творческий предприниматель.

К каждой теме придумать одну идею по формуле: сфера моего бизнеса + другая  сфера = новый продукт/услуга (пример: парфюмерия + мультипликация = новая коллекция ассоциативных ароматов, вдохновленных известными мультфильмами). Записывать все, что приходит в голову, даже самые неожиданные решения. Что-то из этого уйдет в стол, а что-то может вдохновить на новый проект.

 

 

Анастасия Волкова, основательница агентства культурных коммуникаций KK BURO

Очень часто у креативных предпринимателей есть идея и даже план проекта, но не хватает стартового бюджета на его полноценную реализацию и продвижение. В этом случае я бы рекомендовала попробовать получить грантовую поддержку. 

Где ее найти? Нужно мониторить открытые информационные ресурсы, такие как Telegram-канал «Капитан Грантов», агрегатор грантов в сфере культуры «Гранты. Культура России». Если же планируется организация кросс-культурного проекта, например, музыкального фестиваля, арт-резиденции или конференции с участием иностранных спикеров, то есть повод посмотреть по сторонам и подать заявку на грант, например, от отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве или Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция

 

Евгений Аринин, выпускник БВШД, лауреат международных и российских премий в области дизайна, арт-директор и основатель дизайн-ателье ARINÉ ATELÍER

Стартовый капитал для креативного бизнеса формируется прямо пропорционально уровню ваших амбиций и желаний. Для кого-то будет достаточным осуществить регистрацию, создать сайт, оплатить ПО, и, как говорится, поехали. 

Другим принципиально будет иметь свой офис, штат сотрудников и мерч. Для себя я выбрал нечто среднее: у нас нет офиса, но есть большое количество брендированной продукции, а в ближайшее время я планирую перезапустить сайт. 

Что касается доходности, то я всегда ставлю цель увеличивать доходность до двух раз в год.

 

Дарья Ядерная, генеральный директор международной консалтинговой компании в индустрии моды Y Consulting, бизнес-тренер, куратор программ бакалавриата БВШД по направлению бизнес и маркетинг

Стройте нетворкинг. Творческая среда — это прежде всего комьюнити. Ваши поставщики материалов, визуальных концепций, ваши потенциальные покупатели, арт-галереи, продюсеры, радио, концертные залы, магазины одежды, лидеры мнения, критики, активное сообщество — все эти люди могут стать решающим фактором вашего успеха. 

Мы живем в среде, полной информационного шума, в которой даже талантливому художнику трудно прославиться, и в этом смысле правильные связи дадут вам то самое право быть услышанным и показать наш продукт миру. Посещайте тематические мероприятия, отраслевые выставки, деловые и творческие встречи в вашем городе, знакомьтесь и рассказывайте о себе везде, где только можно — это обязательно принесет плоды.

А еще не распыляйтесь на множество гипотез сразу: потеря фокуса приводит к тому, что мы делаем все и толком ничего. Тестируйте целевую аудиторию за целевой аудиторией, продукт за продуктом, рынок за рынком. Будьте конкретны и последовательны, собирайте всю возможную обратную связь для принятия решения. 

Если делать три дела сразу, можно упустить что-то важное или отказаться от идеи из-за недостаточности данных, а не потому что гипотеза действительно не работает. 

 

Анна Черемушкина и Алиса Лапычева, fashion-дизайнеры, лекторы Britanka Degree Show 2021 

Не уходите от своего я, делайте то, что вам нравится, и то, во что верите вы. Так вы обязательно найдете свою аудиторию и потенциального покупателя. Конечно, тут может возникнуть дилемма: творческая свобода или коммерческий успех, но баланс достижим. 

Безусловно, при этом важно понимать, какую нишу вы занимаете и на какую аудиторию рассчитываете. В нашем случае, например, интерес аудитории напрямую зависит от того, насколько наш продукт самобытен, несет ли он некий манифест, ведь среди наших клиентов — блогеры, трендсеттеры и инфлюенсеры. 

На своей лекции «За кулисами fashion-коллекции: от идеи до готового костюма» мы подробно рассказали, как запустить собственную фэшн-коллекцию с нуля. Путь от идеи до реализации состоит из нескольких этапов: вдохновение идеями и поиск концепции, погружение в тему через ресерч и создание мудборда, разработка материалов и тканей, создание эскизов и макетов изделий и, наконец, фотосъемка готовой коллекции.  

Порой сам процесс намного важнее, чем финальный результат: какие инструменты и техники ты используешь, на какие детали ориентируешься и какую эмоцию хочешь выразить через крой того или иного костюма. 

Моя (прим. ред. — Анна Черемушкина) выпускная коллекция 2020 послужила для меня отправной точкой, которая определила ключевые моменты того, как я хочу развивать свой стиль в модной индустрии. В настоящий момент я пробую выходить на иностранные шоу-румы и платформы, одновременно занимаюсь разработкой коммерческой линейки своей коллекции.

Фото на обложке: Thirteen/shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Россияне рассказали, от какой посуды готовы отказаться
  2. 2 На развитие горнолыжных курортов власти выделят почти 65 млрд рублей
  3. 3 В мире снизился средний чек на покупку люкса
  4. 4 Zoom впервые за квартал заработал более $1 млрд прибыли
  5. 5 «Без нее не выжить на рынке недвижимости» — рассказываем о возможностях сквозной аналитики
Какие инструменты и сервисы работают для предпринимателей, а какие нет?
Подробный разбор в выпусках нового подкаста от МТС
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2021

Умник МФТИ-2021

31 августа 2021

ADCR Awards

31 августа 2021

Инвестиционная панель FoodTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма