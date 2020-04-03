Дисциплина на карантине: какие бизнес-инструменты работают не только для предпринимателей

Не будем долго останавливаться на этом вопросе, о нём и так много пишут. Просто напомним, что прежде чем приступить к работе или учёбе, стоит организовать своё рабочее пространство, переодеться в рабочую одежду и непременно заправить кровать.

Дальше – планирование. В идеале цели должны быть написаны на неделю и на день.

Если перед тобой стоит объёмная задача стоит – например, расписать годовой план или сделать курсовую работу, то подойдёт «метод слона». Как съесть слона? Частями! Разбиваем задачу на множество частей и фиксируем выполнение каждой.

Если у тебя накопилось много неприятных дел, то подойдёт «метод лягушки». Каждое утро ты начинаешь именно с неприятной задачи. С утра «съедаешь лягушку», освобождаешься от неё и можешь спокойно заниматься запланированными делами. Она не будет мысленно отвлекать. Главное – не копить этих «лягушек» на будущее. Ну, и конечно, не забывай фиксировать запланированное и выполненное в свой планер.

А вот когда тебе предстоит монотонная работа — выучить стихотворение, подготовиться к экзаменам, отрепетировать доклад, — то подойдёт «метод помидора». Предварительно нужно отключить все мессенджеры и прочие внешние «таймкиллеры»: телевизор, музыку и так далее. 25 минут уделяем только своей работе. Можно даже поставить будильник, который бы оповещал о пятиминутном перерыве. Считается, что мозг может предельно концентрироваться в течение получаса, после этого ему необходим небольшой перерыв.

Работаем в стиле канбан

Система мотивации, разработанная на заводах «Тойота» в Японии, ещё в докомпьютерную эпоху – канбан. На стене предприятия делался огромный стенд, где по вертикали писалось названия цехов, а по горизонтали было столбики: «Задача», «Делаем», «Сделали». В процессе, например, сборки машин – пятый цех видел, что у шестого очередное задание переместилось из пункта «Делаем» в пункт «Сделали», рабочие понимали, что они отстают, что мотивировало их выполнять операции быстрее.

Сделай свою «доску канбан». Передвигай задания по горизонтали

Если дома несколько учеников или студентов, можно по вертикали написать имена детей. Пусть Миша видит, что Маша уже сделала задание по физике, и уже приближается к очередной «ачивке». Это превратит «домашнее обучение» из рутины в увлекательную гонку за победой. В качестве «отметок» на доске можно использовать стикеры. Например, красные листочки – с надписями заданий, а зеленые – с ачивками и призами за них.

«Что наша жизнь? Игра!»

Один из самых действенных способов увлечься чем-то, а особенно учебой, – превратить процесс в увлекательную игру! Например, в учебе — никакого давления в стиле: «получишь плохую оценку – лишу доступа в сеть или нового айпада на день рожденья!». Наоборот, школьник должен расслабиться, освободиться хоть на пару ближайших недель от «гнёта школьного дневника», и использовать это время с максимальной пользой для развития своего интеллекта, для «прокачки» личностных скиллов, то есть – навыков и умений. А поможет нам в этом система ТРИЗ-педагогики, или «Теория решения изобретательских задач».

Итак, первое – никаких «домашек», вместо них — «прокачка»! Никаких «оценок», вместо них — «ачивки». Задание на день по всем предметам разбиваем на «боссы» — часть предмета, которую надо выполнить за день. За каждого «взятого босса», например, за успешно решённую задачу по алгебре или за написанное сочинение по литературе - даётся «ачивка». Приз – торт, канцелярия, пицца к ужину, просмотра фильма, всё что угодно для поддержания его «игрового интереса» к «дистанционной учёбе».

Ребенок, кстати, может придумать своего персонажа для игры и сам выработает карту прохождения домашних заданий. Задача родителя - поддерживать его интерес, быть самим вовлечёнными в процесс. Каждый день придумывать новые награды и поощрения.

Вы можете даже создать собственную валюту и каждый раз обменивать её на подарки за «ачивки» («оценки»).

Деньги любят счет

Напоследок несколько советов по финансовому планированию. Заланированные покупки online – это реальная возможность оптимизировать бюджет. Голый расчёт и цифры перед глазами избавят тебя от импульсных покупок. Ещё один простой, но действенный способ – отправляйся в магазин, даже виртуальный, на сытый желудок. Это позволит потратить ровно столько, сколько вам необходимо.

Не отказывай себе в правиле ежемесячного и ежедневного финансового планирования. Например, есть метод «четырех конвертов». Из общей имеющейся суммы 10% откладываем в резерв. Далее убираем обязательные платежи – кредиты, квартплата, связь и т.д. Оставшуюся сумму делим на четыре части – это четыре недели месяца, и придерживаемся отведенного лимита.

В непростое время турбулентности постарайся сконцентрироваться на положительных вещах. Сейчас идеальное время для обучения. В сети — масса полезного чужого опыта, структурированных знаний, так почему бы не заняться самообучением? Включи его в ежедневный план, и самоизоляция пройдёт с пользой!

Фото на обложке: Shutterstock / Pixel-Shot