«После выпуска можно сразу работать». Зачем уходить из школы в колледж

Я учусь на втором курсе специальности «Информационные системы и программирование» в Волоколамском филиале Красногорского колледжа. Учиться непросто, наша программа отличается от школьной, нагрузка больше, но я все равно рад, что поступил в колледж.

Почему я решил учиться в СПО

Сначала я собирался учиться в 11 классе, но передумал и выбрал СПО. Причин было несколько:

Колледж был близко к дому. После окончания можно сразу же работать. Удобнее сдавать ЕГЭ

Но нужно было еще решить на какую специальность мне поступать: юрист или программист. Я решил стать программистом.

Чтобы поступить на специальность нужно принести аттестат об окончании 9 классов. У меня средний балл — 4,3, а максимальный балл среди поступающих был 4,9.

1 курс

Поначалу все было, как в школе: те же предметы, только учителя другие. Со временем я стал замечать, что все немного не так. Знаний по техническим предметам давали больше, что было ожидаемо, но знаний по другим предметам стали давать тоже больше. Сравнивая с 10 и 11 классом, что было удивительно.

Расписание отличается от школьного. Вместо уроков — пары по полтора часа. Обычно в день их три или четыре. В конце первого семестра у меня были первые экзамены: русский и математика.

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Второй семестр оказался намного легче лично для меня на всех направлениях, кроме одного — химии. Для меня было, есть и будет загадкой, почему нас готовили по этому предмету так серьезно. В конце семестра у нас были зачеты по химии, где я в тяжелых боях получил пятерку. После — опять экзамены: по математике и физике.

После окончания первого курса я понял, что в колледже учиться намного интереснее, чем в школе.

Если анализировать мои оценки из школы и колледжа за курс, то получилось, что четверка была только по математике и русскому языку, а в школе их было больше в два раза.

2 курс

2 курс начался с того, что один из преподавателей по программированию уволилась, и ее некем было заменить где-то две недели. Вместо этого нам ставили пары по психологии и ОСС (Операционные системы и среды). Математика преобразилась и превратилась в ЭВМ (элементы высшей математике, дискретная математика и теория вероятностей во втором семестре).

Также появилось огромное количество предметов по специальности. В конце были экзамены по ЭВМ и ДМ.

Еще у нас есть практика: производственная и учебная. В конце этого курса начинается учебная, а производственная — на четвертом курсе.

Внеклассная активность

У нас много внеклассной активности. Я — староста группы, и отвечаю за ее деятельность. У нас есть совет старост, мы собираемся каждый месяц, чтобы решать, например, кто будет рисовать плакат к какому-то празднику. Еще я общаюсь с должниками по зачетам в группе и предупреждаю их, что если не закрыть долги, то с ним будет разбираться педагогический совет, а потом даже могут отчислить.

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Куда можно пойти работать после окончания колледжа

После окончания колледжа можно устроиться на работу, учитывая, что многие работодатели принимают выпускников нашей профессии больше не по оценкам, а по навыкам и способностям.

Также с высокой долей вероятности можно устроиться и в сам колледж: 60% преподавателей на нашей специальности закончили его.

Как я отношусь к профессии сейчас

По прошествии почти двух лет обучения я в корне поменял свое отношение к этой профессии. И, наверное, надо начать с главного.

Я выбрал профессию программист потому что думал, что она очень перспективная. Спустя два курса я понял, что не прогадал, хоть и изменил свое мнение в некоторых направлениях.

После окончания колледжа можно пойти в вуз и попасть сразу на второй курс, если поступать по специальности. То есть ты учился на программиста и дальше идешь обучаться этой же профессии. Если нет, то надо начинать с первого курса.

Когда я учился в школе, я хорошо знал математику, но все равно боялся, что могу не справиться с той нагрузкой, которая есть здесь. Но нет, так как технические предметы у нас каждый день, я осознал, что это не сложно.

Когда я сюда поступал, конечно я имел представление, что здесь могут быть люди с техническим складом ума, также казалось, что обучаться будет трудно. Но проучившись, я понял, что дело не в складе ума человека. В нашей группе учатся как гуманитарии, так и технари, и у всех так или иначе есть способности к обучению. Важно есть ли у студента желание учиться. Если есть, то все будет хорошо, если нет — то могут и отчислить.

Фото на обложке: Shutterstock / Who is Danny