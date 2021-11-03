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«Лаборатория Касперского» запустила конкурс для студентов с главным призом в $10 тысяч

YOUNG
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Стартовал международный конкурс «Лаборатории Касперского» для студентов Secur’IT Cup 2021 с главным призом в $10 тысяч, сообщила пресс-служба компании. Помимо главного приза, для авторов двух лучших проектов в специальной номинации предусмотрены призы по $5 тысяч.

«Лаборатория Касперского» запустила конкурс для студентов с главным призом в $10 тысяч

В 2021 году участникам конкурса нужно разработать проекты, направленные на решение проблем кибербезопасности в одной из следующих областей:

  • защита устройств интернета вещей, таких как домашние и медицинские носимые устройства, беспилотные автомобили, включая дроны;
  • машинное обучение применительно к защите информации: разработка новых методов для улучшения технологий кибербезопасности и уменьшения возможного ущерба от кибератак;
  • новшества в оценке безопасности: разработка новых инструментов или подходов для улучшения/автоматизации процессов оценки безопасности веб-приложений, мобильных приложений, корпоративных сетей, инфраструктуры промышленных объектов.

В 2021 году в конкурсе представлена отдельная специальная номинация — борьба с кибернасилием. Студентам предлагается разработать новые способы помочь жертвам насилия защищаться от преследования и буллинга в реальном и цифровом мире. Партнёрами «Лаборатории Касперского» в этой номинации выступают три некоммерческие организации — WESNET (Австралия), Refuge (Великобритания) и NNDEV (США).

Регистрация на конкурс продолжается до 13 ноября 2021 года включительно. Для участия нужно подать детальное описание проекта или обзор исследования и прототип. Это можно делать как индивидуально, так и от команды. Подробности о подаче заявок доступны на сайте мероприятия.

Жюри отберет финалистов, которые будут приглашены участвовать в онлайн-мероприятии, которое состоится 9 декабря 2021 года. Победитель получит $10 тысяч.

Приз за второе место — приглашение на конференцию Kaspersky Security Analyst Summit 2022, где собираются ведущие эксперты мира в области кибербезопасности, за третье — возможность посетить какую-либо локальную конференцию по кибербезопасности или пройти профессиональный курс по выбору получателя награды на одной из глобальных платформ массовых онлайн-курсов (MOOC).

Авторы двух лучших проектов в специальной номинации получат по $5 тысяч.

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Secur’IT Cup проводится уже пять лет. За это время в конкурсе приняли участие более 4,5 тысяч человек. 

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Фото на обложке: SeventyFour / Shutterstock

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