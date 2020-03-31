Рынку нужны профессионалы в digital-маркетинге. Как стать одним из них?

Но даже сейчас, когда рынок в непростом положении, эта профессия не теряет актуальности. В рамках образовательного проекта Digital Camp от Mail.ru Group мы запустили стажерскую программу для молодых специалистов по направлению digital-маркетинг, а я делюсь советами для начинающих специалистов, которые хотят построить успешную карьеру в этой области.

Я работаю в маркетинге 15 лет и с уверенностью могу сказать, что специальности user acquisition (привлечение пользователей) и управление рекламной монетизацией – одни из самых сложных с точки зрения подбора персонала. Очень не хватает профессионалов.

Почему профессионалов так мало

Наверное, так можно сказать про любое направление, но здесь ситуация действительно катастрофическая. Даже опытные специалисты не всегда глубоко разбираются в процессах и подходах к эффективной работе. Эта проблема и для кандидатов на руководящие позиции, у которых не принято проверять элементарные знания по специальности. Но когда я создавала собственную команду по медиабаингу, я убедилась, что это необходимо независимо от уровня открытой вакансии.

Сложно представить, что человек, претендующий на позицию Head of User Acquisition с опытом работы в ведущих компаниях может не знать, как посчитать, например, CTR.

Увы, реальные кейсы показывают обратное, несмотря на то, что зарплатные ожидания людей, которые не всегда справляются с простыми задачами, часто превышают вилку программистов.

Digital-маркетинг нужен всем

Digital-маркетинг — направление маркетинга, которое подразумевает продвижение товаров и услуг с помощью цифровых технологий в онлайне и в офлайн-каналах. На фоне глобальной цифровизации медиа и экономики в целом постепенно стирается грань между онлайн- и офлайн-средами. Например, через рекламные интернет-платформы можно запускать и управлять наружной рекламной, а также аудиорекламой или рекламой на Smart TV.

Цифровизация всех сфер жизни человека – понятный и очевидный тренд на рынке. Он особенно актуален для бизнеса: все больше классических офлайн-компаний в разных сферах – от FMCG до строительных материалов – развивают свои онлайн-площадки. С их помощью бизнес решает ряд задач: привлекает новых клиентов, сокращает операционные расходы и повышает эффективность логистики.

Этот тренд также обусловлен изменением в поведении людей – они все чаще изучают информацию на бегу, в мобильных приложениях и на мобильных сайтах, быстро принимают решения о покупках и оформляют заказы. Такая тенденция ведет к тому, что компаниям приходится привлекать внимание пользователей за секунды и формировать у них потребность в товаре или услуге.

Специалисты по digital-маркетингу и, в частности, user acquisition менеджеры помогают брендам решать главную задачу – привлекать правильную аудиторию, которой необходимы продукты и услуги компании.

Актуальность интернет-сервисов особенно возрастает сейчас, когда мир экстренно вынужден учиться жить в условиях самоизоляции. Вместе с этим увеличивается потребность в профессионалах, которые умеют доносить информацию до целевой аудитории.

Советы начинающим специалистам в области digital-маркетинга

Работая в digital-маркетинге, важно дружить с цифрами. Учась в школе и университете, многие забивают на математику, статистику или экономику, на, казалось бы, гуманитарных специальностях (например, на направлении «Реклама»). Но в мире digital так поступать нельзя.

Бренды увеличивают инвестиции в performance-маркетинг — продвижение, которое приносит компании результаты (клиентов, продажи, заявки) здесь и сейчас. Особенно это актуально во время нестабильности рынка, когда рекламодатели пересматривают свои маркетинговые стратегии и с большей вероятностью будут инвестировать средства в работающие каналы, где не всегда нужен выдающийся креатив.

Что нужно делать студентам, чтобы максимально подготовить себя к профессии?

Освежите свои знания в области математики и статистики. Вам придется много считать, строить модели, формулировать гипотезы и анализировать результаты. За событиями на рынке тоже нужно следить, поэтому не забывайте про экономику; Доведите уровень английского языка хотя бы до Upper Intermediate. Работа в digital-маркетинге требует достаточно глубокого понимания языка, тем более использовать его вы скорее всего будете каждый день; Учите китайский язык. Китайский рынок – один из самых передовых в области электронной торговли, мобильных игр и приложений и других digital-сегментов. Все больше российских компаний заключают партнерства с китайскими игроками, поэтому знание языка будет преимуществом; Получайте дополнительное образование. Сейчас на рынке есть огромное количество онлайн-курсов от ведущих компаний. Но выбирать стоит только те из них, где преподают эксперты-практики, которые рассказывают о том, с чем работают каждый день, и дают реальные кейсы. Например, в Digital Camp представлен трехмесячный курс по управлению трафиком и управлению рекламной монетизацией мобильных приложений, где ключевую ставку мы делаем именно на практике. Программа объединяет обучение сразу по двум дефицитным специальностям – user acquisition и управлению рекламной монетизацией, потому что специалистам, работающим на рекламном рынке, важно знать и разбираться в обеих сторонах процесса: и в продаже, и в закупке рекламы. В GeekBrains и Skillbox есть разные курсы в области маркетинга, которые позволят погрузиться в профессию и станут эффективным дополнением к классическому образованию; Серьезно относитесь к практике во время обучения. Практика – отличная возможность попробовать себя в разных направлениях и понять, что вам интересно больше всего, каких знаний и навыков не хватает и над чем стоит поработать. Ответственное отношение к практике позволит вам быстрее и эффективнее найти интересную работу после выпуска. В Digital Camp практика — это полноценный рабочий месяц летом (восемь часов в день, пять дней в неделю), за который участники научатся работать с рекламными площадками на реальных проектах с настоящими бюджетами под руководством опытных экспертов.

Современная молодежь открыта миру, и мне это искренне импонирует. Талантливые студенты, свободно владеющие иностранными языками, уже во время учебы в вузе проходят стажировки за рубежом или в ведущих российских компаниях. Некоторые из них хотят если не продолжить, то хотя бы попробовать поработать в международной компании в другой стране. С мечтами и желаниями конкурировать невозможно – их можно только исполнять.

За пять программ стажировок только одна из наших выпускниц, получившая предложение о работе за границей, приняла его. Через пару лет она вернулась в нашу команду. Первое, что она отметила: ее сокурсники – наши сотрудники, которые закончили стажировку вместе с ней, получили больше знаний и опыта работы. Это интересный кейс, который показывает, что если вы хотите развиваться на digital-рынке, то у вас есть все возможности для роста в российских компаниях, работающих на международном рынке.

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