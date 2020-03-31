Рынку нужны профессионалы в digital-маркетинге. Как стать одним из них?
Я работаю в маркетинге 15 лет и с уверенностью могу сказать, что специальности user acquisition (привлечение пользователей) и управление рекламной монетизацией – одни из самых сложных с точки зрения подбора персонала. Очень не хватает профессионалов.
Но даже сейчас, когда рынок в непростом положении, эта профессия не теряет актуальности. В рамках образовательного проекта Digital Camp от Mail.ru Group мы запустили стажерскую программу для молодых специалистов по направлению digital-маркетинг, а я делюсь советами для начинающих специалистов, которые хотят построить успешную карьеру в этой области.
Почему профессионалов так мало
Наверное, так можно сказать про любое направление, но здесь ситуация действительно катастрофическая. Даже опытные специалисты не всегда глубоко разбираются в процессах и подходах к эффективной работе. Эта проблема и для кандидатов на руководящие позиции, у которых не принято проверять элементарные знания по специальности. Но когда я создавала собственную команду по медиабаингу, я убедилась, что это необходимо независимо от уровня открытой вакансии.
Сложно представить, что человек, претендующий на позицию Head of User Acquisition с опытом работы в ведущих компаниях может не знать, как посчитать, например, CTR.
Увы, реальные кейсы показывают обратное, несмотря на то, что зарплатные ожидания людей, которые не всегда справляются с простыми задачами, часто превышают вилку программистов.
Digital-маркетинг нужен всем
Digital-маркетинг — направление маркетинга, которое подразумевает продвижение товаров и услуг с помощью цифровых технологий в онлайне и в офлайн-каналах. На фоне глобальной цифровизации медиа и экономики в целом постепенно стирается грань между онлайн- и офлайн-средами. Например, через рекламные интернет-платформы можно запускать и управлять наружной рекламной, а также аудиорекламой или рекламой на Smart TV.
Цифровизация всех сфер жизни человека – понятный и очевидный тренд на рынке. Он особенно актуален для бизнеса: все больше классических офлайн-компаний в разных сферах – от FMCG до строительных материалов – развивают свои онлайн-площадки. С их помощью бизнес решает ряд задач: привлекает новых клиентов, сокращает операционные расходы и повышает эффективность логистики.
Этот тренд также обусловлен изменением в поведении людей – они все чаще изучают информацию на бегу, в мобильных приложениях и на мобильных сайтах, быстро принимают решения о покупках и оформляют заказы. Такая тенденция ведет к тому, что компаниям приходится привлекать внимание пользователей за секунды и формировать у них потребность в товаре или услуге.
Специалисты по digital-маркетингу и, в частности, user acquisition менеджеры помогают брендам решать главную задачу – привлекать правильную аудиторию, которой необходимы продукты и услуги компании.
Актуальность интернет-сервисов особенно возрастает сейчас, когда мир экстренно вынужден учиться жить в условиях самоизоляции. Вместе с этим увеличивается потребность в профессионалах, которые умеют доносить информацию до целевой аудитории.
Советы начинающим специалистам в области digital-маркетинга
Работая в digital-маркетинге, важно дружить с цифрами. Учась в школе и университете, многие забивают на математику, статистику или экономику, на, казалось бы, гуманитарных специальностях (например, на направлении «Реклама»). Но в мире digital так поступать нельзя.
Бренды увеличивают инвестиции в performance-маркетинг — продвижение, которое приносит компании результаты (клиентов, продажи, заявки) здесь и сейчас. Особенно это актуально во время нестабильности рынка, когда рекламодатели пересматривают свои маркетинговые стратегии и с большей вероятностью будут инвестировать средства в работающие каналы, где не всегда нужен выдающийся креатив.
Что нужно делать студентам, чтобы максимально подготовить себя к профессии?
- Освежите свои знания в области математики и статистики. Вам придется много считать, строить модели, формулировать гипотезы и анализировать результаты. За событиями на рынке тоже нужно следить, поэтому не забывайте про экономику;
- Доведите уровень английского языка хотя бы до Upper Intermediate. Работа в digital-маркетинге требует достаточно глубокого понимания языка, тем более использовать его вы скорее всего будете каждый день;
- Учите китайский язык. Китайский рынок – один из самых передовых в области электронной торговли, мобильных игр и приложений и других digital-сегментов. Все больше российских компаний заключают партнерства с китайскими игроками, поэтому знание языка будет преимуществом;
- Получайте дополнительное образование. Сейчас на рынке есть огромное количество онлайн-курсов от ведущих компаний. Но выбирать стоит только те из них, где преподают эксперты-практики, которые рассказывают о том, с чем работают каждый день, и дают реальные кейсы. Например, в Digital Camp представлен трехмесячный курс по управлению трафиком и управлению рекламной монетизацией мобильных приложений, где ключевую ставку мы делаем именно на практике. Программа объединяет обучение сразу по двум дефицитным специальностям – user acquisition и управлению рекламной монетизацией, потому что специалистам, работающим на рекламном рынке, важно знать и разбираться в обеих сторонах процесса: и в продаже, и в закупке рекламы. В GeekBrains и Skillbox есть разные курсы в области маркетинга, которые позволят погрузиться в профессию и станут эффективным дополнением к классическому образованию;
- Серьезно относитесь к практике во время обучения. Практика – отличная возможность попробовать себя в разных направлениях и понять, что вам интересно больше всего, каких знаний и навыков не хватает и над чем стоит поработать. Ответственное отношение к практике позволит вам быстрее и эффективнее найти интересную работу после выпуска. В Digital Camp практика — это полноценный рабочий месяц летом (восемь часов в день, пять дней в неделю), за который участники научатся работать с рекламными площадками на реальных проектах с настоящими бюджетами под руководством опытных экспертов.
Современная молодежь открыта миру, и мне это искренне импонирует. Талантливые студенты, свободно владеющие иностранными языками, уже во время учебы в вузе проходят стажировки за рубежом или в ведущих российских компаниях. Некоторые из них хотят если не продолжить, то хотя бы попробовать поработать в международной компании в другой стране. С мечтами и желаниями конкурировать невозможно – их можно только исполнять.
За пять программ стажировок только одна из наших выпускниц, получившая предложение о работе за границей, приняла его. Через пару лет она вернулась в нашу команду. Первое, что она отметила: ее сокурсники – наши сотрудники, которые закончили стажировку вместе с ней, получили больше знаний и опыта работы. Это интересный кейс, который показывает, что если вы хотите развиваться на digital-рынке, то у вас есть все возможности для роста в российских компаниях, работающих на международном рынке.
Фото на обложке: Shutterstock / Rawpixel.com
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