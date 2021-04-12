Молодые разработчики создадут образовательные технологии для кружков НТИ

Мария Передок
Завершился грантовый конкурс «УМНИК — Кружковое движение» Фонда содействия инновациям. По его итогам девять молодых разработчиков выиграли гранты на создание образовательных технологий для технологических кружков. Размер одного гранта — 500 000 рублей, рассказали в пресс-службе «Кружкового движения» НТИ.
Молодые разработчики создадут образовательные технологии для кружков НТИМария Передок
Проекты, которыми займутся победители:
- разработка образовательного комплекса для обучения нанотехнологиям — Кирилл Лахминов, МАИ;
- создание учебного комплекса орбитальной системы мониторинга космического мусора — Иван Рудой, МАИ;
- разработка технологии беспроводной передачи данных между модулями космического аппарата — Клим Предеин, МАИ;
- разработка программно-методического комплекса для проектирования космического аппарата класса CubeSat — Михаил Шалашов, ЮУрГУ;
- создание интерактивного конструктора для обучения ведению сельского хозяйства — Павел Соглаев, обнинский филиал НИЯУ МИФИ;
- разработка «умной теплицы» для поддержания необходимых условий для развития растений — Алена Евдокимова, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина;
- разработка технологии выращивания сельскохозяйственных и лесохозяйственных культур в автоматизированных персональных фермах — Родион Гончаров, Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова;
- создание устройства для упрочнения деталей, напечатанных на FDM 3D-принтере — Павел Шмелев, Московский политехнический университет;
- создание системы с открытым исходным кодом для объединения различных инструментов цифрового производства — Илья Семочкин, Иркутский государственный университет.
Фото на обложке: Unsplash
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