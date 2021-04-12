Завершился грантовый конкурс «УМНИК — Кружковое движение» Фонда содействия инновациям. По его итогам девять молодых разработчиков выиграли гранты на создание образовательных технологий для технологических кружков. Размер одного гранта — 500 000 рублей, рассказали в пресс-службе «Кружкового движения» НТИ.

Молодые разработчики создадут образовательные технологии для кружков НТИ