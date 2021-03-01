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«Газпром нефть» и альянс энергетических компаний поддержит стартапы российских вузов

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

«Газпром нефть» и компании Baker Hughes, «Хевел», «Россеть Ленэнерго» и отраслевой бизнес-акселератор Росатома (АО «ТВЭЛ-КЦ») стали партнёрами проекта EnergyHub. Альянс энергетических компаний отберёт перспективные разработки для бизнес-проектов компаний и поддержит технологическое предпринимательство в российских вузах.

«Газпром нефть» и альянс энергетических компаний поддержит стартапы российских вузов

EnergyHub — состязание стартапов для энергетической отрасли. Соревнование проводится по следующим трекам: 

  • нефтегазовые проекты и добыча полезных ископаемых на шельфе; 
  • атомная энергетика; 
  • энергоэффективность; 
  • солнечная энергетика и другие «зеленые» технологии; 
  • новые материалы; 
  • IT и цифровизация. 

Участвовать в акселераторе могут студенческие проекты со всей России. Энергетические компании-партнёры проекта помогут лучшим проектам выйти на рынок. Главный приз — 1 млн рублей, за который сразятся десять наиболее перспективных команд. Подать заявку на участие надо до 31 марта включительно. 


Фото на обложке: Unsplash

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