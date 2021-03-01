«Газпром нефть» и альянс энергетических компаний поддержит стартапы российских вузов

«Газпром нефть» и компании Baker Hughes, «Хевел», «Россеть Ленэнерго» и отраслевой бизнес-акселератор Росатома (АО «ТВЭЛ-КЦ») стали партнёрами проекта EnergyHub . Альянс энергетических компаний отберёт перспективные разработки для бизнес-проектов компаний и поддержит технологическое предпринимательство в российских вузах.

EnergyHub — состязание стартапов для энергетической отрасли. Соревнование проводится по следующим трекам:

нефтегазовые проекты и добыча полезных ископаемых на шельфе;

атомная энергетика;

энергоэффективность;

солнечная энергетика и другие «зеленые» технологии;

новые материалы;

IT и цифровизация.

Участвовать в акселераторе могут студенческие проекты со всей России. Энергетические компании-партнёры проекта помогут лучшим проектам выйти на рынок. Главный приз — 1 млн рублей, за который сразятся десять наиболее перспективных команд. Подать заявку на участие надо до 31 марта включительно.