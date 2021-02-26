Ускорьте свой продукт: МТС объявляет новый набор в Центр 5G

МТС объявила очередной набор стартапов в программу 5G Инкубатор . Принять участие могут проекты из сферы индустрии 4.0, развлечений, медиа, электронного здравоохранения, а также сервисы AR/VR для бизнеса. Rusbase разбирается в особенностях программы и её преимуществах для молодых технологических компаний.

Зачем МТС стартапы с продуктами на 5G и private LTE?

МТС активно развивает сети 5G: компания первой в России получила лицензию на оказание услуг мобильной связи этого стандарта связи и реализовала уже 34 проекта со своими корпоративными партнерами. Полтора года назад МТС запустила Центр 5G, цель которого — подготовить к пилотированию и внедрению технологические решения. Стартапы, попавшие в Центр, могут прорабатывать идеи, решения и кейсы в сетях нового поколения, чтобы быть готовыми запустить новый продукт сразу после внедрения сетей 5G в коммерческую эксплуатацию в России.

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Как 5G может помочь развить ваш продукт?

Резиденты Центра 5G МТС уже разработали 15 готовых решений с использованием сетей нового поколения. Новый стандарт связи помог усовершенствовать продукты, связанные с управлением дронами, съемками, рендерингом и трансляцией объемного видео, облачным геймингом.

Один из участников акселератора, BID Technologies, специализируется на технологиях искусственного интеллекта и робототехнике. В ходе инкубации стартап протестировал фасовку роботом различных предметов на производстве (батареек, яиц и т.д.) и обучил свою систему распознавать дефекты с помощью машинного зрения.

Сети 5G позволили производить в «облаке» все необходимые операции, что в шесть раз повысило производительность промышленных роботов и сократило затраты на автоматизацию производства в целом. Теперь BID Technologies является единственным в России разработчиком промышленных роботов, работающих в сетях нового поколения 5G.

Другой пример — стартап Ariellium, создавший облачную платформу разработки, генерации и доставки AR-контента. Дополненная реальность, позволяет увеличивать продажи торговых точек с помощью таргетированной рекламы. Принцип работы решения стартапа строится на том, что информация передается на облачный сервис, а затем подготовленное изображение выводится на экране смартфона.

В Центре 5G команда Ariellium разработала проект AR-витрины для магазинов одежды — при наведении камеры на манекены покупатель с помощью приложения может получить персональное предложение по покупке вещей. Технологии дополненной реальности позволяют увидеть на экране смартфона информацию о товаре — его цену, состав и другие данные. Администратору магазина доступно изменение настроек таргетинга и смена визуального оформления виртуальной витрины за пару кликов.

Все эти функции должны работать в режиме реального времени с мгновенной передачей данных, которую способны обеспечить только сети 5G. Подключив приложение к этому стандарту, команда смогла достичь бесшовного пользовательского опыта, высокого качества контента, быстрой скорости загрузки и высокой пропускной способности.

Какие стартапы ищут?

Сейчас идет набор стартапов в Центр 5G по следующим направлениям:

Индустрия 4.0. Решения для управления и мониторинга промышленных производственных систем с передачей данных по беспроводной сети.

Сфера развлечений и медиа. Системы производства и стриминга контента с мероприятий в новых форматах съемки: сервисы, формирующие новый цифровой пользовательский опыт для посетителей офлайн мероприятий на базе мобильной сети.

Сервисы AR/VR для бизнеса. Сервисы, предоставляющие B2B клиентам новый пользовательский опыт с помощью технологий AR/VR/голограмм.

Электронное здравоохранение. Системы для ускорения и увеличения эффективности предоставления помощи пациентам, обеспечения безопасности жизни и здоровья врачей.

Что получают участники программы?

Первое и главное — став резидентом Центра 5G, команда сможет получить доступ к бизнес-заказчикам и клиентам МТС.

Помимо этого, МТС предоставит стартапам свою площадку для тестов и модули 5G. Компания готова обучать технологиям, связанным с сетями нового поколения, а также обеспечить доступ к своей инфраструктуре, включая облачные сервисы.

В случае успешной разработки стартап получает грант на дальнейшее развитие продукта, сумма составляет до 500 тысяч рублей.

Какие критерии отбора?

МТС рассматривает компании, которые:

Находятся на стадии MVP или уже имеют готовый продукт с детальным планом его развития;

Обладают командой и ресурсами для участия в программе.

Если ваш проект отвечает всем этим требованиям, то вы можете подать заявку на сайте, приложив к ней презентацию. Сделать это необходимо до 28 февраля. После этого группа экспертов отберет лучшие команды — они получат приглашения на интервью, по результатам которого будет принято решение об участии в программе.

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Фото на обложке: Alones/Shutterstock