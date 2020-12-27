Группа компаний «ЭФКО» и Новосибирский государственный университет запустили курс по инновационному предпринимательству для обучающихся в магистратуре на экономическом факультете. Студенты приобретут практические навыки в области технологического предпринимательства и поработают с реальными FoodTech-проектами, рассказали в пресс-службе «ЭФКО».

«ЭФКО» и НГУ запустили образовательный курс для студентов по инновационному предпринимательству в FoodTech