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«ЭФКО» и НГУ запустили образовательный курс для студентов по инновационному предпринимательству в FoodTech

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Группа компаний «ЭФКО» и Новосибирский государственный университет запустили курс по инновационному предпринимательству для обучающихся в магистратуре на экономическом факультете. Студенты приобретут практические навыки в области технологического предпринимательства и поработают с реальными FoodTech-проектами, рассказали в пресс-службе «ЭФКО».

«ЭФКО» и НГУ запустили образовательный курс для студентов по инновационному предпринимательству в FoodTech

Для слушателей доступно более 20 занятий и мастер-классов с внешними экспертами рынка. Студенты узнают, как запускать технологический стартап в области пищевой индустрии. Обучение построено на практике и работе с реальными предпринимателями.

По результатам курса студенты презентуют свой проект перед инвесторами, смогут осуществить custom development инновационного продукта, оценят рыночный потенциал продукта, сделают оценку стартапа и подготовят бизнес-план для инвестора. Питч-сессии пройдут летом 2021 года. 

Чтобы пройти курс, надо обучаться на программе «Инновационное предпринимательство и менеджмент» в НГУ. Программа рассчитана на восемь месяцев. 


Фото на обложке: Shutterstock / 279photo Studio

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