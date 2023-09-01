Какие важные знания предприниматели вынесли из университета?

Фундаментальные знания, умение адаптироваться к сложным обстоятельствам, крутой нетворк. Какие навыки вынесли фаундеры компаний из университета? Об этом Юлия Масленникова, CEO и основатель PR-агентства 25/8, поговорила с основателями CrewMakers, Lucky Hunter, Bonnie&Slide, «Некст», AdvoCall.

Алексей Баранов, Executive Gallup Strengths Coach и CEO компании CrewMakers

О том, как играть на своих сильных сторонах и искать людей, которые будут верить в тебя больше, чем ты сам

Я окончил Московский банковский институт. Когда встал вопрос, какое образование получать, у меня 15-летнего в голове были лишь девушки, баскетбол и «шутки шутковать». Если честно, я никак не соизмерял свое будущее с той профессией, на которую шел учиться. Но так как родители настаивали на банковском, пошел туда.



Первый в связи с этим важный урок для меня — найти в себе зрелость и взрослость, изучить себя и все же выбрать университет по призванию. Я подошел к этому процессу безответственно, и сейчас понимаю, что потерял несколько лет обучения в месте, с которым у меня нет ничего общего.

Второй инсайт — нужно играть на своих сильных сторонах. У меня быстрая хватка, я легко знакомлюсь с любой новой информацией. Но как бы идиотски сейчас это ни звучало, тогда я не хотел учиться. Однако, конечно, хотел иметь хорошие оценки. В итоге начал играть за сборную института в баскетбол и в КВН.

Поскольку делал я это неплохо, многие предметы мне выводили за счет моей спортивно-творческой деятельности. Так я задействовал свои сильные стороны там, где не хотел задействовать слабые.

Третья история — смотреть на выпускников. Приходя в любое пространство обучения, мне важно увидеть людей, которые уже прошли эту программу. Чего они достигли? В идеале мне нужно не просто о них прочитать, но и пообщаться с ними. Примерить на себя то, что они говорят.

В институте мне повезло: на баскетбольной площадке я познакомился с ребятами, которые уже выпустились. Они были инвестиционными банкирами, и когда рассказывали про M&A, про слияние и поглощение, меня это зацепило и тогда удержало от ухода.

Четвертое важное — прокачивать нетворк. В институте все люди начинают создавать или искать себя. Я тогда смотрел на некоторых и четко понимал, что они стрельнут. Так и произошло: сейчас кто-то занимает очень высокие позиции, у кого-то успешный бизнес. И то, что когда-то мы круто общались, дает мне сегодня возможность обращаться к ним за помощью по вопросам, которые они умеют решать на отлично.

Выбор окружения, понимание специфики каждого человека и построение отношений в формате «ты мне, я тебе» или «как я могу тебя поддержать» — это всегда выигрышная стратегия.

Финальный и самый крутой инсайт — идти в контакт с теми, кто готов в тебя верить. Он пришёл ко мне не столько в институте, сколько на программе МВА. У меня там был потрясающий куратор дипломной работы. Когда я предложил ему тему диплома и описал структуру, он сказал: «Слушай, а почему ты так мало себе отмерил? Ведь ты можешь легко делать х100 от того, что говоришь сейчас». И не принял стартовый материал.

Мне сначала стало обидно, а потом я погрузился, за что ему очень благодарен. Он фактически прочелленджил масштаб моей личности, менторил меня, давал ценные комментарии, смотрел на меня гораздо смелее, чем я сам. В результате я не просто сдал сильную дипломную работу, а выстроил бизнес в том масштабе, который есть сейчас. Этой смелости я во многом обязан именно ему.

Таня Мельничук, основательница и СЕО международного рекрутингового агентства Lucky Hunter

Если пугает экзамен — нужно идти в первой пятерке

Университет — это в первую очередь не про не знания, как многие могут подумать. Важнее то, что университет учит нас жизни.

Первое правило, которое я вынесла из учебы: сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. Помню, в студенческие годы я очень переживала за один предмет: училась на вечернем, днем работала, поэтому готовиться к экзаменам приходилась по ночам.

Так, к одному экзамену я попросту не успела подготовиться, очень переживала, что вытяну «плохой билет» и в итоге провалю экзамен. Но не тут-то было: поскольку я посещала все пары, активно вела себя на лекциях и как итог была на хорошем счету преподавателя, я получила пятерку автоматом. Тогда я и поняла, что в университете куда важнее активность, хорошая репутация и гибкость мышления, нежели зазубренные ответы на вопросы.

Второй момент, который я вынесла: наглость — второе счастье. Если страшно идти на экзамен — нужно идти прямиком в первой пятерке, подсознательно преподаватель будет полагать, что вы знаете все идеально, и не будет задавать неудобные вопросы. Мне такой подход помогал не раз.

В целом университет — это про умение вертеться. Подходите к обучению креативно и помните, что невыполнимых задач не бывает. Интересной и насыщенной вам учебы!

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Светлана Фирсова, соосновательница академии презентации Bonnie&Slide и сервиса по созданию презентаций на основе AI Robot Bonnie&Slide

О том, почему нужно обращать внимание на свои способности, которые видят другие люди

Я окончила физмат, но вся моя жизнь, карьера и бизнес были связаны совершенно не с точными науками — я занялась дизайном. На 3-4 курсах у нас были дополнительные лекции по Photoshop. Я обнаружила, что мне нравится это занятие больше, чем программирование.

И вот первый урок: университет дает вам попробовать разные направления деятельности. И себя можно точно в чем-то найти, даже если вы до конца не определились с будущей профессией. Я советую наслаждаться этим временем и пробовать все, что покажется интересным. Так вы даже можете обнаружить тягу к направлению, которое абсолютно не связано с основным образованием, или встретите классных людей в комьюнити студентов.

Классическое образование, связанное с математикой, дало мне отличную базу для работы в бизнесе. Я научилась быстро считать таблички и делать отчеты в эксельках. Хотя матанализ был самым страшным предметом в университете, он оказался полезным в бизнесе. Само собой, я не применяю все формулы, но навыки быстрого подсчета и анализа были заложены еще во времена учебы.

Если бы я вернулась в университет, то напомнила бы себе о том, что время учиться и узнавать новое — это ценный ресурс, которого может не хватить во взрослой жизни. Хотя мы все учимся всю жизнь, проводить дни за изучением чего-то нового — это круто. Главное — найти то, что нас действительно увлекает в процессе обучения.

Взрослые люди мечтают заниматься интересными вещами помимо работы, узнавать что-то новое и открывать для себя неизведанное. Одна из полезных вещей, которую я вынесла из университета — это обращать внимание на свои способности, которые видят другие люди.

Например, когда я писала дипломный проект в мини-группе, ребята сказали, что лучше меня никто не нарисует дизайн. Поэтому они занялись полностью программированием, а я — внешней красотой, и это спасло наш диплом. Мы все получили пятерки, и с тех пор я поняла, что нужно обращать внимание на то, что в тебе видят другие люди.

Михаил Верисов, директор Центра технологий роботизации «Некст»

Важно искать практическое применение своим знаниям и изучать специфику рынков, на которых хочется работать

Наверное, я прошел довольно стандартный путь от разработчика до управленца. Все началось с кафедры информатики МГТУ имени Г. И. Носова. Этот университет находится в Магнитгорске — моногороде, который построен вокруг ММК (Магнитогорского металлургического комбината).

Мне повезло: градообразующее предприятие позволяет глубоко погрузиться в предметную область знаний. Я сразу понял, что мне очень интересны различные ИТ-инновации в производстве и вокруг него.

Первый урок, который я усвоил — важно искать практическое применение своим знаниям, заранее разобраться, в каких сферах и компаниях применять теоретические знания получаемые в вузе. И обязательно изучить специфику рынков, на которых хочется работать — в частности, структура региональных отличается от федеральных, а финансовых — от промышленных.

Это то, благодаря чему становятся серьезными специалистами с высоким уровнем квалификации.

Дальше уже можно осваивать управленческие знания — например, спустя 13 лет я получил степень MBA Стокгольмской школы экономики. Там я пересмотрел многие методы реализации бизнес-задач.

Второй урок: эти навыки особенно полезны, когда уже сформировано понимание сферы, в которой ты работаешь.

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Калой Ахильгов, основатель сервиса экстренной юридической помощи AdvoCall, управляющий партнер Адвокатского бюро Kaloy.ru

Мышление, усвоенное в студенческие годы — фундамент предпринимательского подхода

В детстве я жил очень скромно: из-за осетино-ингушского конфликта моя семья потеряла все. Поэтому когда я уехал в Москву и поступил на юридический факультет, я в первую очередь научился следить за своими расходами. Это умение — одно из базовых для построения карьеры и бизнеса, ему стоит учиться независимо от финансового состояния семьи.

Еще в условиях ограниченного бюджета ты учишься решать возникающие проблемы и все анализировать. Я, например, остро ощущал свои потребности, а потом смотрел на окружение и пытался понять, есть ли у них такие же запросы, как у меня, а это фундамент предпринимательского мышления.

Этот же подход позднее помог мне увидеть, что многим моим знакомым надоело носить с собой все банковские карты, у людей был запрос на простую оплату товаров и услуг.

Проект, который я делал в этой сфере, не выстрелил, но мышление, усвоенное в студенческие годы, уже укоренилось во мне. Я продолжал видеть проблемы и искать решения. Еще одно наблюдение, вынесенное из студенчества — люди часто не знают как себя защитить перед представителями власти. И вот тогда я придумал продукт, который бы решал эту проблему: студенты вызывают через нас адвокатов по той же схеме, что и такси.