«Мы готовим бомбу на рынке репетиторства»

Физик-ядерщик Савва Антонюк рассказывал о своем проекте полгода назад. Tensy — это платформа взаимного обучения для школьников, где те могут оперативно получить помощь в решении или разъяснении задач. В сентябре Tensy победил в треке Edu на Rusbase Young Awards . Мы снова поговорили с Саввой — о том, что произошло со стартапом за эти полгода: пивоте, бурном росте во время самоизоляции и концепции расширения через школы.

Tensy — онлайн-платформа взаимного обучения школьников

Как работает: школьник задает любой вопрос и через специальный чат-бот получает наставника, который помогает его решить.

школьник задает любой вопрос и через специальный чат-бот получает наставника, который помогает его решить. Монетизация проекта: плата за подписку на основную платформу — 2490 рублей в месяц.

плата за подписку на основную платформу — 2490 рублей в месяц. Команда: три основателя, два разработчика.



Савва Антонюк на премии Rusbase Young Awards

— Что изменилось после публикации о вас на Rusbase?

— Нам понравилось, что текст вызвал резонанс: он получил почти тысячу лайков в Facebook и 100 — во «ВКонтакте». Мы заметили большой трафик на сайте, в итоге к нам пришло около 300 пользователей. Такого эффекта никто из нас не ожидал. Мне писали в личные сообщения — в основном стартаперы, которые работают в образовательной среде или развивают разные подходы во взаимном обучении. Еще нас пригласили на большую конференцию для подростков, но она, к сожалению, не состоялась.

Как отреагировали близкие? Они наконец-то поняли, чем я занимаюсь. Хотя я не особо афиширую это.

Мне кажется, что в России не принято говорить о себе, если ты не добился большого успеха. Слышал, что в Калифорнии к ошибкам относятся толерантно.

В России лично мне тяжело говорить о промежуточных результатах, потому что пока Tensy — небольшой стартап, мы не генерируем прибыль. И я боюсь впечатления: «Опять это фаундер. Иди уже на нормальную работу».

Поэтому мне особенно важно общаться с единомышленниками, которые рискуют и создают что-то новое.

— Такое отношение к стартапам в России заставляет рефлексировать, двигаться вперед — или расстраивает?

— Это, конечно, влияет на самоощущение. Вроде есть достижения, инвесторы, успех, но какого-то признания от общества нет.



— В каком виде должно быть это признание? Победа в премии Rusbase Young Awards считается?

— Я несколько избалован. Мы уже почти год не участвуем в хакатонах, потому что побеждали на них более 15 раз. Кроме денег и самоуверенности, победы на хакатонах не дают конкретного профита для стартапа. Мы уже доказали себе, что можем запустить за короткий срок MVP. Цель сейчас — создать масштабируемый бизнес.





Про пивот: почему Tensy больше нужен родителям, чем школьникам

— Что нового у вас произошло за последний год?

— Мы сделали пивот. У нас была гипотеза о том, что мы больше всего нужны ученикам. Но, по факту, им без разницы, к кому обращаться — к нам, к готовым домашним заданиями или к любым другим сервисам, где можно найти ответ.

А вот у родителей и преподавателей проблемы есть: они тратят много времени на помощь с уроками. The Guardian провел исследование: в России взрослые тратят 7,5 часов в неделю на помощь с домашними заданиями, в Индии — 12 часов, в США — 6,2 часа. А учителя перегружены и не обязаны помогать во внеурочное время. Школьнику не к кому обратиться, кроме родителей.

Мы упростили путь пользователя: сейчас можно просто сфотографировать вопрос или задачу, которую не понимаешь. Бот в течение двух минут подберет наставника-старшеклассника, который готов помочь.

Дальше мы начали думать, как привлечь школьников и будут ли они регистрироваться и учить друг друга. Весной мы стали сотрудничать с Российским движением школьников в рамках проекта «Задачка со звездочкой*», цель которого — помощь на дистанционном обучении. Это происходило в чатах VK, которые быстро заспамлялись и были ограничены по функционалу.

Мы выступили технологическим партнером и перевели инициативу на нашу платформу. Благодаря этому у нас выросло количество уроков до 250 штук в неделю, а у РДШ число вопросов — в три раза.





Савва Антонюк (крайний слева) вместе с другими номинтами трека Edu на Rusbase Young Awards и главным редактором Rusbase Светланой Зыковой



Мы увидели, что школьник за 10 минут объясняет тему даже лучше, чем преподаватель.

Раньше мы подключали школы по подписке — за 2490 рублей в месяц. Сейчас мы делаем это бесплатно: заходим через преподавателей, создаем канал школы на платформе, а педагог добавляет наставников из числа отличников или старшеклассников и затем рассказывает о платформе остальным ученикам.

По результатам работы в отдельных школах алгоритмы платформы автоматически выбирают 5-10% лучших наставников, которых мы приглашаем уже на основную платформу, где они могут получать деньги за проведенные уроки. То есть в перспективе на этой платформе за счет отбора будет много опытных наставников, качество «объяснений» будет расти, как и доступность для семей с разными доходами. Можно сказать, мы готовим бомбу для рынка репетиторства.



— То есть вы планируете отобрать часть работы у репетиторов?

— Не совсем. Tensy не конкурирует с профессиональными репетиторами, которые помогают поступать в вуз, составляют план подготовки к экзаменам или подтягивают оценки. Мы для ситуаций «здесь и сейчас»: ты не знаешь, как решить пример, фотографируешь его и выкладываешь в чат. Получается, что мы, наоборот, помогаем репетиторам сосредоточиться на стратегических аспектах подготовки, вместо того чтобы тратить время на объяснение простых вещей по сто раз.





После победы

«Пишем учителям в соцсетях»

— Расскажите подробнее о том, как вы привлекаете новых пользователей.

— Мы бесплатно запускаем платформу внутри школ — и для нас это мощный источник юзеров, часть которых может стать наставниками или приобрести подписку на основную платформу.

Сперва мы находим молодых учителей в соцсетях, пишем им, узнаем, насколько им вообще интересно то, что мы предлагаем. Иногда заходим сразу через директора. Если все стороны согласны, то делаем чат для школы, куда можно вступить по приглашению или коду. Внутри чата общение и помощь бесплатные. У куратора школы есть доступ к истории: он может посмотреть на самых активных ребят и, например, поощрить их хорошей оценкой за помощь. А лучших учеников мы отбираем на основную платформу в качестве продвинутых наставников.

Помимо школ и партнеров мы протестировали классические каналы продвижения, и самыми эффективными оказались таргетинг и реклама через микроинфлюенсеров.



— Сложно искать заинтересованных учителей?

— Мы стараемся писать молодым, активным педагогам, которые открыты новому. Чаще всего они соглашаются.



— Сколько в этом году вы подключили школ и наставников?

— С начала сентября мы сделали порядка 70 фокус-интервью с учителями о пользовании платформой. И набрали 20-30 школ, которые уже начали подключать.





Количество p2p-уроков на платформе

В марте-мае 2020 года, в разгар пандемии, Tensy продемонстрировал рост юзеров в 2,5 раза за три месяца, а количество уроков в неделю выросло в 20 раз. Этому способствовало три фактора:

Пивот и упрощения пути пользователя до получения ценности — мини-урока со сверстником; Пандемия обнажила проблему, которую мы решаем и благодаря которой стало проще общаться с потенциальными партнерами и объяснять им, что мы делаем; Партнерство с Российским движением школьников, которое помогло выйти на регионы.



«Нигерия — хорошо, но тысяча пользователей в США — лучше»

— Приносит ли стартап прибыль? На что вы живете?

— Мы не сосредоточены на получении мгновенной прибыли — наши ключевые гипотезы связаны со способами донесения ценности продукта до пользователей и вариантами масштабирования. Пока мы сохраняем темпы благодаря призовым местам в хакатонах и инвестициям от трех бизнес-ангелов. Параллельно расширяем пул потенциальных инвесторов и в ближайшие месяцы планируем привлечь небольшой раунд.



— В прошлом интервью ты говорил, что у вас есть цель — выйти на новые регионы, и что вам одобрили статус стартапа в Эстонии. Что делаете в этих направлениях?

— Я сам, как и команда, в России. Статус стартапа означает, что мы в любой момент можем зарегистрировать там компанию и легко получить вид на жительство.

Весной у нас было 2000 уроков — в России тема зашла.

Затем мы выбрали несколько стран — включая Индонезию, Нигерию, США, Филиппины, Кению, Мексику, Пакистан — и внимательно изучили систему и уровень образования там, пообщались с учителями. Tensy были бы очень рады, например, в Нигерии. Но в Африке есть специфика: там дорогой интернет, но есть бесплатные мессенджеры, и можно запускаться через них.

Сейчас у нас цель — получить трекшн. Да, можно было бы подключить десять или даже сто тысяч пользователей в Нигерии, но намного круче получить тысячу юзеров в США, чтобы привлечь крутых партнеров и развиваться дальше.





Команда Tensy, 2019 год

— У вас есть менторы или консультанты, которые помогают с выходом за границу?

— Есть несколько студентов, которые помогают с консультированием в других странах. А вот глобальных менторов у нас нет.



— Расскажи про победу на Rusbase Young Awards.

— Мы просто подали заявку. Понравилось, что в экспертах были реальные лидеры отрасли, с которыми мы обменялись контактами и от которых получили конкретные советы. Прошло не так много времени после церемонии награждения, поэтому пока мы в процессе общения.

Я не ожидал, что победим: на премии были предприниматели моложе меня, у которых уже есть серьезные проекты с миллионами пользователей. Мы были очень рады победе, но, повторюсь, для меня важно развивать стартап. Победы на премиях и хакатонах — это хорошо, но пока заполняешь заявку на участие, тебя могут обогнать конкуренты.





Любовь Поспелова, GeekBrains





Почему жюри выбрало Tensy? Он показался нам самым перспективным с точки зрения бизнес-идеи, масштабирования и подхода к продукту. Мне самой Tensy нравится в первую очередь тем, что он решает актуальную проблему. Сейчас тренд образования идет в сторону того, чтобы ученик понимал разные способы, как решить ту или иную задачу и получал опыт решения, а не сосредотачивался на правильном результате. Прежде всего человек должен научиться мыслить гибко, и на это нацелена любая система наставничества или менторинга.

Совет, который могу дать ребятам: смотреть на свой продукт чуть шире, а не в одном моменте. Важно оценивать, за счет чего можно вырасти и добиться успеха. Многие стартапы уходят от изначальной концепции с учетом потребностей рынка. Самое главное — следить за тем, как воспринимает ваш продукт пользователь. Часто команда настолько погружается в продукт, что начинает говорить с ним на разных языках.

Фото на обложке: предоставлено героем

Фото в тексте: Rusbase