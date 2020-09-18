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Пройти медосмотр — как зубы почистить: как российские студенты придумали зубную щетку, проверяющую здоровье

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Анастасия Балабанова
Анастасия Балабанова

студентка СПГХПА им. А.Л. Штиглица

Ольга Лисина

17 сентября стали известны результаты национального этапа James Dyson Award — международного конкурса в сфере инженерного проектирования и дизайна. В России победу одержал совместный проект студентки СПГХПА им. А.Л. Штиглица Анастасии Балабановой и студента Университета ИТМО Артемия Зенкина Health Care Toothbrush — «умная» зубная щетка, отслеживающая состояние здоровья.

В этой колонке Анастасия рассказывает, как применять научные разработки для повседневной заботы о здоровье, что главное при запуске инновационного проекта и что мешает хорошей идее обрести жизнь.

Пройти медосмотр — как зубы почистить: как российские студенты придумали зубную щетку, проверяющую здоровье

 

  • Идеи проектов нужно искать в повседневных вещах.

А что может быть более простым и привычным, чем чистка зубов? 

Проект мы сделали в коллаборации с международным научным центром SCAMT. Профессор Екатерина Скорб и ученые лаборатории рассказали об исследованиях, над которыми работают, в частности — о химических сенсорах. В ответ я поделилась мыслями, какое применение в повседневной жизни можно найти их открытиям. 

Одной из идей стала зубная щетка, превращающая мониторинг здоровья в часть нашего ежедневного ритуала чистки зубов. Жителям больших городов сложно найти время на профилактические посещения врача. Поэтому мы придумали устройство, с которым мониторинг здоровья не отнимет и минуты.

  • В сменную насадку Health Care Toothbrush встроен электрохимический сенсор.

Пока вы чистите зубы, он анализирует состав выдыхаемого воздуха и слюны, измеряя концентрацию ионов и органических молекул. Информация считывается с сенсора и обрабатывается встроенным потенциостатом, а потом при помощи модуля Bluetooth передается на смартфон. Специальным сигналом щетка дает понять, когда настало время зайти в приложение. 

Приложение с простым и понятным интерфейсом расскажет пользователю о состоянии здоровья и укажет, на что нужно обратить внимание. Health Care Toothbrush помогает распознать на ранних стадиях серьезные заболевания, такие как рак легких, сахарный диабет, астма и хроническая обструктивная болезнь легких.


  • В начале создания продукта главное — доказать, что он сможет заработать в ближайшем будущем.

Сейчас мы занимаемся производством рабочего прототипа вместе с НОЦ Инфохимии Университета ИТМО: разрабатываем одноразовые печатные сенсоры и потенциостат. Пока внутренний механизм щетки работает отдельно от корпуса. На следующем этапе работы над проектом нам предстоит стабилизировать работу устройства и доделать мобильное приложение.

По нашим подсчетам, может понадобиться от двух до пяти лет, чтобы полностью реализовать проект.

  • Разработка продукта совпала с началом пандемии коронавируса.

Поэтому нас часто спрашивают, может ли устройство диагностировать COVID-19? Нет, к сожалению, наша зубная щетка не поможет в диагностике коронавирусной инфекции: для теста на ковид нужна слюна без посторонних примесей, которую берут на анализ из горла и миндалин, куда не попадает щетка во время чистки зубов. 

Но все же Health Care Toothbrush помогает уменьшить распространение вируса, сокращая количество личных контактов: человек может следить за здоровьем, не посещая больницы. В период пандемии это поможет облегчить работу медицинской системы. Что еще раз убеждает нас в правильности выбранного направления: оптимизировать образ жизни человека в современном городе.

  • Сейчас мы открыты для предложений и сотрудничества.

Сейчас нам необходимо финансирование, чтобы провести полноценные НИОКР. А лучше — отдельно НИР и ОКР, которые помогут создать прототип устройства и проверить работоспособность идеи в целом. Основные задачи: уменьшение размеров потенциостата, выявление корреляции между данными с сенсора и наличием заболеваний, а также интеграция всех компонентов в зубную щетку.

Также мы открыты для коллабораций и предложений по разработке продуктов на базе той же технологии.

  • Участие в конкурсе — возможность поделиться идеей со всем миром, проверить, найдет ли она отклик.

Нам кажется, что наш проект решает проблемы, важные для всех, но в одиночку с идеей ничего не сделаешь. Посмотрим, какие возможности появятся у нас после победы на национальном этапе James Dyson Award, и будем решать, что делать дальше. 

Эта победа стала для нас по-настоящему вдохновляющим опытом, открыла перед нами новые перспективы и дала мощный толчок к развитию проекта. Поэтому, как бы пафосно ни прозвучало, я очень советую молодым изобретателям: не бойтесь делиться своими идеями.


Несколько советов молодым изобретателям

  1. Найдите идею, которая будет востребована. Мой способ — делиться своими задумками с людьми с разным опытом и бэкграундом и смотреть, какая идея найдет отклик у большинства.
  2. При создании прототипа устройства нужно стремиться максимально приблизиться к финальному продукту. В моем случае я исходила из бюджета —  создать работающий прототип для нового изобретения очень дорого, поэтому я сосредоточилась на передаче ощущения от пользовательского опыта.
  3. С большей вероятностью вам потребуется помощь в работе над проектом. Для того, что выбрать партнеров для сотрудничества, нужно руководствоваться тем, какую пользу они могут привнести в проект, а также какую выгоду от участия почерпнет каждая сторона.
  4. Молодым изобретателям важно заявить о себе миру, для этого нужно использовать каждую возможность и принимать участие в подобных конкурсах. У меня нет «секрета успеха», я пока только начинаю свой дизайнерский путь. Но по своему опыту могу сказать: будьте активны, пробуйте, ошибайтесь, но никогда не останавливайтесь.

Фотографии предоставлены автором

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