«Я планирую создать полностью автономный город в космосе». Истории молодых изобретателей

Не устаём повторять, что развивать собственные проекты никогда не рано. Сегодня собрали истории четырех молодых изобретателей, работающих в высокотехнологичных компаниях на территории Особой экономической зоны «Технополис Москва», которые помогают людям и планете. Самому младшему — 13 лет!

Илья Добровольский, 13 лет, создал автоматизированную систему управления беспилотными летающими средствам

В будущем я планирую создать полностью автономный город в космосе, функционирующий без участия человека и управляемый искусственным интеллектом.

Я учусь в 7 классе школы № 1557 имени Петра Капицы в Москве. Моя разработка — проект автоматизированной системы управления беспилотными транспортными средствами. Я заметил, что число беспилотников — автомобилей, самолетов, кораблей — растёт, и понял, что со временем они могут представлять реальную опасность для человека и других участников движения. Поэтому я активно занялся изучением проблемы безопасного движения элементов роботизированных систем (дронов) без участия человека в единой транспортной среде и считаю, что это направление будет актуально уже через несколько лет.

Ещё до создания системы управления дронами я углубленно изучал возможности пересадки головы человека и сращивание спинного и головного мозга человека, посещал лекции по реабилитации в Сеченовском Университете.

Сейчас я все свободное время посвящаю изучению программирования на языке Python и возможностям игрового движка Unreal Engine для создания собственных реалистичных компьютерных моделей персонажей с моделированием реальной физики.

На мои идеи меня мотивирует младший брат. Он мастерит роботов, которые постоянно во что-то врезаются. А поддерживает мой отец — он возглавляет компанию «Шахты» и разрабатывает информационные системы на основе машинного интеллекта.

Я хочу пожелать всем молодым изобретателям быть смелыми в своих идеях, доводить начатое до конца, и то, что невозможно сегодня — станет возможным уже завтра.

Андрей Грман, 25 лет, изобретатель симулятора легких для аппаратов ИВЛ

Нужно всегда слушать свои сердце и мозги.

Я окончил магистратуру в МГТУ им. Н.Баумана, сейчас работаю сервисным инженером у производителя медицинского оборудования «Хирана+». По долгу службы я не раз был в красной зоне лечения короновирусной инфекции, в том числе и в Коммунарке. Поначалу мне было страшно, но потом я понял, что у меня гораздо больше шансов заразиться в метро или в магазине, чем в стерильных больничных палатах в специальном костюме.

Я изобрел симулятор дыхания пациентов для аппаратов ИВЛ. Устройство подключается к аппарату ИВЛ вместо пациента и имитирует его дыхание. Когда пациент подключен к аппарату, он не дышит самостоятельно, но по мере его выздоровления сам начинает делать попытки дышать. Сначала это редкие спонтанные вдохи один-два раза в минуту, а потом дыхание постепенно начинает восстанавливаться. Вот эти попытки вдохов и выдохов имитирует мой аппарат.

Моя основная работа – это настройка и обслуживание наших устройств в больницах. При этом часто я сталкивался с тем, что объяснить, как пользоваться аппаратом ИВЛ, бывает довольно сложно. Всегда хотелось показать на конкретном примере, но на реального пациента аппарат ИВЛ во время обучения подключать нельзя. Вот из этой необходимости доступно и понятно объяснить врачам, как пользоваться оборудованием, и появилась идея создать симулятор.

Потом стало понятно, что это не только облегчает мне мою работу, но и может быть полезно для обучения студентов-медиков. Я не раз использовал свое изобретение в «красной зоне».

Сейчас, кроме своей основной работы я создаю методические указания для проведения экзаменов на аппаратах ИВЛ с его симулятором, например, для студентов-медиков. Меня вдохновляет жизнь, окружающий меня мир. Есть такое выражение: лень — двигатель прогресса, а в нашем случае прогресс двигает необходимость. И так вышло, что мое изобретение оказалось полезным еще и для обучения других людей.

Алексей Храмухин, 25 лет, совершенствует технологию переработки пластика

Проявите себя как специалист даже в той области, что вам не по душе.

Я аспирант МИРЭА (Институт тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова), и инженер-исследователь в ПК «Экопласт». Результаты моей магистерской диссертации использовали для повышения качества продукции и эффективности производственного процесса компании «Суперпласт» в Москве.

Сейчас я работаю над качеством продукции при вторичной переработке полимерных отходов и пытаюсь добиться стабильных результатов воспроизводимости показателей технологических и эксплуатационных свойств вторичной полимерной продукции.

Моя цель — создать собственные предприятия по переработке жидких продуктов жизнедеятельности человека и полимерных отходов, чтобы можно было производить энергетические ресурсы, органические и минеральные удобрения, вторичные полимерные изделия.

Меня вдохновляет идея безграничной свободы, которую возможно обрести, лишь стремясь к чему-то недостижимому. Часто можно услышать, что чья-то жизнь пошла под откос из-за неправильного выбора, будь то университет, специальность или хобби. Но не стоит воспринимать случившееся как неудачу, рассмотрите это с точки зрения опыта и его потенциальной практической пользы, проявите себя как специалист даже в той области, что вам не по душе. Найдите этому применения с помощью своих новоприобретённых знаний.

Артур Голубцов, 25 лет, разработал и запустил первое в России шоу коптеров в театре

Желаю молодым талантам найти занятие по душе, чтобы не прожигать свою жизнь на работе ради денег

Худрук Электротеатра Станиславский Борис Юхананов искал возможность включить групповой полёт квадрокоптеров в новый большой проект — спектакль «Пиноккио». Техническое руководство Электротеатра связалось с компанией Copter Express, в которой я работаю инженером-программистом и которая как раз тогда начинала разрабатывать софт для проведения шоу коптеров. Началось сотрудничество, ведущая роль на разработку проекта по шоу досталась мне.

Особенность проекта была в том, что никто до нас не делал шоу такого уровня в России. Основная сложность — заставить коптеры слаженно и безопасно перемещаться на сцене вместе с артистами, учитывая, что готовой системы позиционирования нет (GPS в театре не ловит).

Мы провели серию тестовых полётов, разработали систему позиционирования специально для Электротеатра, доработали своё программное обеспечение, провели несколько бессонных ночей на сцене — и в конце концов в ноябре 2019 года сдали проект. Почти полгода мы сопровождали сцены вылета квадрокоптеров и дорабатывали софт, в итоге сейчас шоу может запустить и проконтролировать технический сотрудник театра. Это большое достижение — проект перешёл в свободное плавание под руководством Электротеатра».

Сейчас я дорабатываю софт для запуска шоу. Софт уже сейчас может посмотреть и начать использовать любой человек, так как у него открытый исходный код. В будущем планирую и дальше развиваться в области робототехники и запустить более крупные прикладные проекты.

Меня очень вдохновляет Илон Маск и все люди, которые двигают науку и технику вперёд и делают наш мир лучше!

Желаю молодым талантам найти занятие по душе, чтобы не прожигать свою жизнь на работе ради денег. Остальное приложится.

Фото на обложке: Shutterstock / Kwirry