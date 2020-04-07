«Я передумала прямо перед экзаменами». Как выбрать специальность и не пожалеть

Выпускница онлайн-школы « Фоксфорд » Катя Касьянова в детстве мечтала стать врачом, потом училась в физико-математическом лицее и 10 лет думала, что будет поступать в МФТИ. В 11 классе она решила кардинально изменить свое будущее и нашла другое направление, где нужна математика. Теперь она учится на первом курсе ВШЭ по программе «Экономика» и работает репетитором базовой математики.

Детские мечты и любовь к математике

В детстве я мечтала стать врачом, как моя мама. Она работает в детской поликлинике. Мне нравилась эта профессия: когда ты врач, то в случае чего сможешь вылечить и себя, и своих близких.

Но в шестом классе я поняла, что меня больше влечёт к математике. Я училась в лицее при МФТИ – там достаточно высокие требования и классные преподаватели. Они показали мне, что математика может быть увлекательной, и увидели во мне потенциал.

Выбор профессии и вуза

Все 10 лет я думала, что пойду в МФТИ и буду физиком. Но в старших классах у нас вели занятия преподаватели из вуза, которые рассказывали нам про другие профессии, кроме технических, где пригодятся физика и математика. Благодаря им я поняла, что могу применить свои навыки в другой сфере.

Я передумала прямо перед экзаменами. Для меня очень важны две вещи: заниматься любимым делом и общаться с людьми. Одно из немногих направлений, которые в себе это объединяют – это маркетинг. Когда я стала погружаться в тему, то поняла, что в экономике есть столько интересных профессий, в которых я могу использовать свои знания по математике.

Я выбрала Высшую школу экономики после дня открытых дверей: там очень дружелюбная обстановка и много мероприятий помимо учебы. Еще меня вдохновляло, что мой круг общения будет включать не только ребят из моей группы и потока, но и с других факультетов и даже стран.

Подготовка к экзаменам

По русскому языку мне было достаточно школьной подготовки. А вот по математике помимо школьных занятий я готовилась самостоятельно и занималась с репетитором.

Преподаватели в школе советовали нам онлайн-школу «Фоксфорд». В 9 классе я изучала онлайн-курс по физике, после 10 ездила в выездную школу, а в 11 — брала курс подготовки по обществознанию.

Учиться онлайн было удобно: можно разбирать сложную задачу, сидя за чашкой кофе дома, где тебе уютно и комфортно. Еще один плюс – можно несколько раз пересмотреть трудные темы.

Мне особенно понравилось, что я училась у вузовских преподавателей с учёной степенью и серьёзным опытом подготовки школьников к экзаменам и олимпиадам. Это люди, которым не страшно задавать вопросы. Они мотивируют добиваться большего, вселяют уверенность в своих силах.

На первом курсе университета я стала в онлайн-школе вожатой в выездном лагере. Я была наставником для ребят, занималась организацией их досуга. Уже сама рассказывала про поступление в вуз, делилась лайфхаками. Я получила огромный опыт в общении с людьми, стала их лучше понимать, обрела много новых знакомых. Мне понравилось работать с детьми, я видела большую отдачу – очень круто понимать, что им интересно тебя слушать.

Внутренняя мотивация при подготовке к экзаменам, тайм-менеджмент и борьба со стрессом

В первую очередь надо понять, зачем и для чего ты это делаешь. Тогда ты сможешь выстроить расписание так, чтобы все успеть.

Меня очень мотивировал пример родителей: они многого достигли самостоятельным трудом, прошли через кучу препятствий.

Я понимала, что хочу быть счастливым человеком, у которого не возникнет в жизни проблем из-за того, что где-то не хватило знаний или не окончен вуз. Я хочу знать, что я сделала все возможное для того, чтобы жить спокойно и счастливо.

При подготовке к экзаменам я бы посоветовала придерживаться нескольких правил.

Не забывай про отдых, регулярный сон и выходные

Я очень эмоциональный человек. Из-за переживаний у меня даже были проблемы со здоровьем – постоянные головные боли. Подготовка к экзаменам занимает достаточно много времени, но и про отдых не стоит забывать. В какой-то момент я поняла, что в первую очередь, мне нужен сон. Тогда я поставила себе цель – регулярно спать по восемь часов. Неважно, успеваешь ты сделать все дела или нет.

Плюс я выстроила себе расписание на неделю: шесть из семи дней я занималась, а, например, в субботу или воскресенье у меня был выходной.

Переключайся

Важно позволять расслабляться своему организму и переключаться между физическими и интеллектуальными нагрузками. Я хожу на фитнес, люблю силовые и кардиотренировки. Также не нужно забывать про отдых с друзьями, походы в кино, театр и просто прогулки. Ботать постоянно просто невозможно, от этого нет никакого толка. Важно уметь найти ту точку, когда тебе нужно остановиться, пойти отдохнуть, а потом снова собраться с мыслями и сесть за учебу.

Не отвлекайтесь во время подготовки.

Я включала таймер на час и в это время занималась только учебой. Когда отвлекаешься на общение в соцсетях или просмотр ленты, теряешь концентрацию. Потом приходится дольше сидеть над одним и тем же материалом. Чтобы этого не происходило, во время учебы нужно избегать соблазнов.

Мое главное правило: «я стараюсь делать всё вовремя, а лучше – заранее»

Не стоит откладывать подготовку на последний момент. Когда я знаю, что у меня есть время в запасе, я могу заниматься спокойно и не испытывать лишний стресс. Я придерживаюсь этого правила и сейчас, во время учебы в универе.

Планы на будущее

Первый семестр я полностью вкладывалась в учебу и не отвлекалась ни на что другое. Потом я поняла, что можно многое успевать. Сейчас я занимаюсь репетиторством базовой математики. Еще мне понравилось быть вожатой, я хотела бы и дальше этим заниматься.

Что касается работы, я думаю это будет либо банковское дело, либо маркетинг, либо работа в крупной компании, где есть возможность расти по карьерной лестнице. Интересно, что вуз предлагает возможности стажировки в разные страны, например, во Франции или Англии.

Учеба на первом курсе меня вдохновляет. Думаю, что самое интересное еще впереди. Я хочу достигнуть больших высот. Важно ставить перед собой смелые цели и прикладывать максимум усилий.

Фото на обложку: Shutterstock / ImYanis